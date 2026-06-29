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Η αποναρκοθέτηση των Στενών του Ορμούζ θα διεξαχθεί αποκλειστικά από το Ιράν

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Η αποναρκοθέτηση των Στενών του Ορμούζ θα διεξαχθεί αποκλειστικά από το Ιράν
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Η αποναρκοθέτηση των Στενών του Ορμούζ είναι μια επιχείρηση που θα διεξαχθεί αποκλειστικά από το Ιράν, υπογράμμισε ο ιρανός υφυπουργός Εξωτερικών Καζέμ Γαριμπαμπαντί.

Η αποναρκοθέτηση των Στενών του Ορμούζ είναι μια επιχείρηση που θα διεξαχθεί αποκλειστικά από το Ιράν, σύμφωνα με το Μνημόνιο Συνεννόησης (MoU) μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσινγκτον, υπογράμμισε σήμερα ο ιρανός υφυπουργός Εξωτερικών Καζέμ Γαριμπαμπαντί σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, απαντώντας σε σχόλιο του γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν για το θέμα αυτό.

Ο Μακρόν ανέφερε νωρίτερα πως η Γαλλία και το Ομάν εργάζονται από κοινού για την αποκλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή και θα συνεργαστούν με τους εταίρους τους για την απομάκρυνση των ναρκών από τα Στενά του Ορμούζ.

Η κατάσταση είναι ευαίσθητη και περίπλοκη, συμβουλεύουμε τη Γαλλία να μην την περιπλέξει περισσότερο με τις προκλήσεις της, δήλωσε ο υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
Στενά του Ορμούζ
Ιράν
Εμανουέλ Μακρόν
Μέση Ανατολή
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