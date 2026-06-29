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Κατάρ: Απαγορεύονται «μέχρι νεωτέρας» η ναυσιπλοΐα και άλλες θαλάσσιες δραστηριότητες

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Κατάρ: Απαγορεύονται «μέχρι νεωτέρας» η ναυσιπλοΐα και άλλες θαλάσσιες δραστηριότητες
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Το Κατάρ διέταξε σήμερα την προσωρινή αναστολή της ναυσιπλοΐας και ορισμένων άλλων θαλάσσιων δραστηριοτήτων στη χώρα μέχρι νεωτέρας.

Το Κατάρ διέταξε σήμερα την προσωρινή αναστολή της ναυσιπλοΐας και ορισμένων άλλων θαλάσσιων δραστηριοτήτων στη χώρα μέχρι νεωτέρας.

Το υπουργείο Μεταφορών του Κατάρ ανέφερε ότι πρόκειται για ένα προληπτικό μέτρο που περιλαμβάνει τα σκάφη αναψυχής και αλιείας, τα τζετ σκι και όλα τα άλλα πλωτά μέσα. Εξαιρούνται τα πλοία που υπόκεινται στις διατάξεις των διεθνών ναυτιλιακών συμβάσεων εξαιρούνται.

Δεν δόθηκαν κάποιες εξηγήσεις για τους λόγους που οδήγησαν στη λήψη αυτού του μέτρου. Την Κυριακή, το Κατάρ ανέφερε ότι ένας πολίτης του σκοτώθηκε από θραύσματα «λόγω των στρατιωτικών επιχειρήσεων στην περιοχή», αφού το σκάφος στο οποίο επέβαινε εξαφανίστηκε.

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