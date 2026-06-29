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Saab: Συμφωνία «μαμούθ» 4,83 δισ. δολαρίων με την Πολωνία για τρία νέα υποβρύχια

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Saab: Συμφωνία «μαμούθ» 4,83 δισ. δολαρίων με την Πολωνία για τρία νέα υποβρύχια
Πηγή: Getty Images
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Η σουηδική εταιρεία Saab ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι υπέγραψε σύμβαση ύψους 47 δισ. κορωνών (4,83 δισεκατομμύρια δολάρια) με την Πολωνία για τρία υποβρύχια τύπου A26.

Η σουηδική εταιρεία Saab ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι υπέγραψε σύμβαση ύψους 47 δισ. κορωνών (4,83 δισεκατομμύρια δολάρια) με την Πολωνία για τρία υποβρύχια τύπου A26.

Η Saab ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι η σύμβαση περιλαμβάνει επίσης ένα πακέτο οπλισμού και ένα πακέτο εκπαίδευσης και υποστήριξης, με τις τελικές παραδόσεις να έχουν προγραμματιστεί για το 2038.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, η Πολωνία ανακοίνωσε πέρυσι ότι επέλεξε την Saab για την προμήθεια τριών υποβρυχίων, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων που αποτελεί βασικό στοιχείο των προσπαθειών της Βαρσοβίας να ενισχύσει την άμυνά της στη Βαλτική Θάλασσα.

«Η Σουηδία και η Πολωνία ολοκλήρωσαν με επιτυχία τις διαπραγματεύσεις σχετικά με την αγορά τριών υποβρυχίων τύπου A26 από την Saab από την Πολωνία», ανέφερε η σουηδική κυβέρνηση σε ξεχωριστή δήλωση.

«Η συμφωνία αποτελεί σημαντικό βήμα για την ενίσχυση των ναυτικών δυνατοτήτων της Πολωνίας και, ταυτόχρονα, συμβάλλει στην εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ της Σουηδίας και της Πολωνίας στους τομείς της ασφάλειας και της βιομηχανικής πολιτικής», κατέληξε.

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