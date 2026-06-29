Η επιδημία Έμπολα εξαπλώνεται σε τέταρτη επαρχία της ΛΔ Κονγκό

Ένα εργαστηριακά επιβεβαιωμένο κρούσμα του Έμπολα καταγράφηκε σε τέταρτη επαρχία της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό.

Ένα εργαστηριακά επιβεβαιωμένο κρούσμα του Έμπολα καταγράφηκε σε τέταρτη επαρχία της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, κάτι που σημαίνει ότι ολόκληρο το βορειοανατολικό τμήμα της χώρας έχει πληγεί πλέον από την επιδημία, όπως έγινε γνωστό σήμερα από τις υγειονομικές αρχές της αφρικανικής χώρας.

Μέχρι τώρα, μολύνσεις είχαν καταγραφεί σε τρεις επαρχίες: Ιτούρι, Βόρειο Κίβου και Νότιο Κίβου. Το νέο κρούσμα ανιχνεύθηκε στην επαρχία Άνω Ουελέ, κοντά στα σύνορα με το Νότιο Σουδάν και την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, και αφορούσε άνθρωπο που είχε ταξιδέψει από την Μπούνια, πρωτεύουσα της γειτονικής επαρχίας Ιτούρι.

Η επαρχία Ιτούρι αποτελεί το επίκεντρο της επιδημίας Έμπολα, η οποία κηρύχθηκε στις 15 Μαΐου κι έχει στοιχίσει τη ζωή σε 360 ανθρώπους επί συνόλου 1.273 επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό των υγειονομικών αρχών της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό.

Η τρέχουσα επιδημία προκαλείται από το στέλεχος Bundibugyo, για το οποίο δεν υπάρχει ούτε εμβόλιο ούτε συγκεκριμένη θεραπεία.

Ο Έμπολα έχει σκοτώσει περισσότερους από 15.000 ανθρώπους στην Αφρική μέσα σε μισό αιώνα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ