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ΑΑΔΕ: Μετάθεση προθεσμίας υποβολής Δηλώσεων Πληροφοριών Συμπληρωματικού Φόρου

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ΑΑΔΕ: Μετάθεση προθεσμίας υποβολής Δηλώσεων Πληροφοριών Συμπληρωματικού Φόρου
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Μετατίθεται έως 30 Οκτωβρίου 2026 η προθεσμία υποβολής για οικονομικά έτη που λήγουν έως και την 31 Μαρτίου 2025.

Εν όψει της πρώτης εφαρμογής της υποβολής Δηλώσεων Πληροφοριών Συμπληρωματικού Φόρου (Δήλωση GIR) και για τη διευκόλυνση των υπόχρεων οντοτήτων – μελών Ομίλων Πολυεθνικών Επιχειρήσεων, με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, (Α.1131/2026) μετατίθεται έως 30 Οκτωβρίου 2026 η προθεσμία υποβολής για οικονομικά έτη που λήγουν έως και την 31 Μαρτίου 2025.

Έως την ίδια ημερομηνία οι ανωτέρω υπόχρεοι μπορούν να υποβάλουν και τη σχετική γνωστοποίηση.

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