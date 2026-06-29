Ευρωαγορές: Νευρικό κλείσιμο με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ανέβηκε ήπια 0,09% στις 636,44 μονάδες, μετά από μία εβδομάδα με μέτρια κέρδη. Ο Euro Stoxx 50 ενισχύθηκε 0,31% στις 6.240,55 μονάδες.

Με νευρικότητα και χωρίς σαφή κατεύθυνση ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές της Δευτέρας τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις εύθραυστες ισορροπίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Την ίδια στιγμή, η ήπια ανάκαμψη των τιμών του πετρελαίου αναζωπύρωσε τις πληθωριστικές ανησυχίες, διατηρώντας επιφυλακτικό το επενδυτικό κλίμα.

Υπό αυτο το πρίσμα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ανέβηκε ήπια 0,09% στις 636,44 μονάδες, μετά από μία εβδομάδα με μέτρια κέρδη. Ο Euro Stoxx 50 ενισχύθηκε 0,31% στις 6.240,55 μονάδες.

Ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης κατρακύλησε 0,14% στις 24.636 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 υποχώρησε 0,21% στις 8.367 μονάδες. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 διολίσθησε 0,23% στις 10.484 μονάδες, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο κατέγραψε απώλειες 0,20% στις 51.163 μονάδες. Στην Ισπανία, τέλος, ο IBEX 35 απώλεσε 0,20% στις 19.387 μονάδες.

Το Ιράν και οι ΗΠΑ συμφώνησαν να σταματήσουν να ανταλλάσσουν επιθέσεις «προς το παρόν» και αντιπρόσωποί τους προγραμματίζεται πλέον να συναντηθούν στο Κατάρ αύριο Τρίτη, για να προσπαθήσουν να επιλύσουν τη διένεξή τους όσον αφορά τα Στενά του Ορμούζ.

Το Σαββατοκύριακο, οι ένοπλες δυνάμεις των δυο χωρών αντάλλαξαν πλήγματα κι αλληλοκατηγορήθηκαν για παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός, με τον έλεγχο της θαλάσσιας οδού στρατηγικής σημασίας στην καρδιά των εντάσεων.

Την Τρίτη, όμως θα πραγματοποιηθεί συνάντηση σε υψηλό επίπεδο στην Ντόχα, με τους απεσταλμένους του Τραμπ, τον Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ να συμμετέχουν σε επαφές με Ιρανούς διαπραγματευτές, ενώ οι τεχνικές συνομιλίες θα συνεχιστούν στο περιθώριο. Ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε πως η Τεχεράνη ζήτησε συνάντηση, η οποία θα λάβει χώρα στην πρωτεύουσα του Κατάρ χωρίς να δίνει λεπτομέρειες.

Στα επιχειρηματικά νέα, η βρετανική εταιρεία τηλεπικοινωνιών BT κατέληξε σε συμφωνία με την αμερικανική Verizon για τη συγχώνευση των διεθνών δραστηριοτήτων τους, με στόχο τη δημιουργία μιας κοινοπραξίας με ετήσια έσοδα περίπου 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Συγκεκριμένα, o αμερικανικός κολοσσός της κινητής τηλεφωνίας Verizon συμφώνησε να καταβάλει στην BT μια πληρωμή εξισορρόπησης ύψους 625 εκατ. δολ.. Σύμφωνα με το deal, και οι δύο εταιρείες θα έχουν ίσα δικαιώματα ψήφου στη νέα επιχείρηση, η οποία θα εξυπηρετεί περισσότερους από 3.000 πελάτες σε περισσότερες από 180 χώρες, ανέφεραν σε κοινή τους δήλωση.

Παράλληλα, η Comcast αποκάλυψε τα σχέδιά της να διαχωρίσει τις δραστηριότητές της σε ΜΜΕ και τεχνολογία, αποκάλυψε η Comcast, αποσχίζοντας την NBCUniversal και την Sky σε μια ξεχωριστή εισηγμένη στο χρηματιστήριο, με τη μετοχή της να επιδίδεται σε προσυνεδριακό ράλι άνω του 20%.

Κλείνοντας, το πετρέλαιο περιορίζει την άνοδο της τιμής του, καθώς τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent κατέγραψαν αύξηση κατά 1,89%, στα 73,99 δολάρια το βαρέλι.