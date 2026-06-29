Πετρέλαιο: Άνοδος εν μέσω επιφυλακτικότητας για τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent κατέγραψαν άνοδο κατά 1,50%, στα 74,24 δολάρια/βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό WTI διαμορφώθηκε στα 71,14 δολάρια/βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 1,85%.

Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν αύξηση άνω του 1% τη Δευτέρα, μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ιράν που υπογράμμισαν την ευθραυστότητα της ενδιάμεσης ειρηνευτικής συμφωνίας τους, ενώ οι επιφυλακτικές ελπίδες για συνεχιζόμενη ανάκαμψη των ενεργειακών μεταφορών μέσω των Στενών του Ορμούζ περιόρισαν τα κέρδη.

Υπό αυτό το πρίσμα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent σκαρφάλωσαν 1,50%, στα 74,24 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό WTI διαμορφώθηκε στα 71,14 δολάρια ανά βαρέλι, καταγράφοντας αύξηση 1,85%.

Οι τεχνικές ομάδες του Ιράν και των ΗΠΑ που εργάζονται για την εφαρμογή μιας ενδιάμεσης ειρηνευτικής συμφωνίας αναμένεται να συναντηθούν στη Ντόχα τις επόμενες ημέρες, δήλωσε μια πηγή στο Reuters τη Δευτέρα, μετά τις επιθέσεις-οφθαλμός αντί οφθαλμού που έγιναν το Σαββατοκύριακο και απείλησαν να εκτροχιάσουν τη συμφωνία.

Ωστόσο, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ, δήλωσε σε ανακοίνωσή του τη Δευτέρα, ότι δεν έχουν προγραμματιστεί συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών τις επόμενες ημέρες, προσθέτοντας ότι μια ιρανική τεχνική αντιπροσωπεία θα επισκεφθεί το Κατάρ αυτή την εβδομάδα, αλλά δεν έχει καμία σχέση με τους Αμερικανούς αξιωματούχους που επισκέπτονται τη χώρα.

Η Τεχεράνη δεν έχει ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για μια τελική συμφωνία, καθώς αυτές απαιτούν την εφαρμογή ορισμένων σημείων του Μνημονίου Συνεργασίας, κάτι που αποτελεί προτεραιότητα του Ιράν αυτή τη στιγμή, πρόσθεσε ο Μπαγκάεϊ.

Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη εβδομάδα, η τιμή του Brent υποχώρησε 10,6%, καταγράφοντας την τρίτη συνεχόμενη εβδομαδιαία πτώση, αφότου οι αποστολές αργού πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ αυξήθηκαν στο υψηλότερο επίπεδό τους από όταν ξεκίνησε ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου. Ωστόσο, κατέγραψε νέα άνοδο μετά τις νέες επιθέσεις σε πλοία στα Στενά του Ορμούζ από την Πέμπτη.

Τα αποθέματα αργού πετρελαίου στα Στρατηγικά Αποθέματα Πετρελαίου των ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 5,5 εκατομμύρια βαρέλια στα 325,7 εκατομμύρια βαρέλια, το χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάιο του 1983, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Ενέργειας.

Οι μειώσεις αποτελούν μέρος μιας συμφωνίας των ΗΠΑ για την απελευθέρωση 172 εκατομμυρίων βαρελιών από την εγκατάσταση.