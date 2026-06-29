Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ έκρινε ότι ο πρόεδρος έχει το δικαίωμα να απολύει στελέχη ανεξάρτητων αρχών

Το Ανώτατο Δικαστήριο ενέκρινε σήμερα την απόλυση, εκ μέρους του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, μιας αξιωματούχου της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου.

Το Ανώτατο Δικαστήριο ενέκρινε σήμερα την απόλυση, εκ μέρους του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, μιας αξιωματούχου της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου (FTC), της αμερικανικής αρχής ανταγωνισμού, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για ενισχυμένο έλεγχο της εκτελεστικής εξουσίας επί των θεωρητικά ανεξάρτητων αρχών.

Με την ετυμηγορία του, το Ανώτατο Δικαστήριο ακύρωσε την απόφαση ενός Εφετείου το οποίο, τον Μάρτιο του 2025, μπλόκαρε την απόλυση της Ρεμπέκα Σλότερ, μιας εκ των πέντε επιτρόπων της FTC. Οι έξι συντηρητικοί δικαστές τάχθηκαν όλοι υπέρ της κυβέρνησης Τραμπ ενώ οι τρεις προοδευτικοί, που έχουν διοριστεί από Δημοκρατικούς προέδρους, ψήφισαν κατά.

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Με το σκεπτικό τους οι συντηρητικοί δικαστές ακυρώνουν μια προηγούμενη απόφαση του 1935, που απαγόρευε στον πρόεδρο της χώρας να απομακρύνει έναν επικεφαλής ανεξάρτητης υπηρεσίας χωρίς βάσιμη και αιτιολογημένη αιτία.

Με βάση το καταστατικό της FTC, ένας επίτροπος δεν επιτρέπεται να απολυθεί παρά μόνο για «ανεπάρκεια, αμέλεια ή παράβαση καθήκοντος».

Η Σλότερ, που διορίστηκε από τον Δημοκρατικό πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, ήταν η μία από τους δύο Δημοκρατικούς επιτρόπους της FTC που απέλυσε ο Τραμπ από αυτήν την υπηρεσία προστασίας του καταναλωτή και καταπολέμησης των τραστ. Η θητεία της έληγε κανονικά το 2029. Δημοκρατικοί γερουσιαστές και αντιμονοπωλιακές οργανώσεις εξέφρασαν ανησυχίες ότι με τις απολύσεις ο Τραμπ επιδίωκε να περιορίσει τον έλεγχο της υπηρεσίας στις μεγάλες εταιρείες.

Ο ίδιος ο Τραμπ σε ανάρτησή του έκανε λόγο για «μεγάλη νίκη» που «επιβεβαιώνει την εξουσία του προέδρου να αντικαθιστά μέλη της εκτελεστικής εξουσίας» και των υπηρεσιών τα οποία διορίζονται από τον αρχηγό του κράτους. Είναι μια «ιστορική και άνευ προηγουμένου» απόφαση, «μια από τις σημαντικότερες που έχουν εκδοθεί ποτέ όσον αφορά τις προεδρικές εξουσίες», επέμεινε.

Εγκρίνοντας την απόλυση, το Ανώτατο Δικαστήριο πλήττει ακόμη περισσότερο την αυτονομία των ανεξάρτητων κυβερνητικών υπηρεσιών. Τον Ιούνιο του 2024 οι δικαστές είχαν αμφισβητήσει ευθέως το «δόγμα Σέβρον», μια απόφασή που χρονολογείται από το 1984 και αναγνώριζε την αυτονομία αυτών των υπηρεσιών να ερμηνεύουν τους νόμους που ψηφίζει το Κογκρέσο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ