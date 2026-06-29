Ελλάδα στο ΣΑ ΟΗΕ: Η επέκταση των ισραηλινών εποικισμών Δυτική Όχθη «υπονομεύει» τη λύση των δύο κρατών

Η Δανία, η Ελλάδα, η Λετονία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία εκφράζουν με κοινή τους δήλωση, που εκφωνήθηκε στην έδρα του ΟΗΕ, τη «βαθιά ανησυχία για τις εξελίξεις στη Δυτική Όχθη τους τελευταίους μήνες».

Η Δανία, η Ελλάδα, η Λετονία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία (Ε5) εκφράζουν με κοινή τους δήλωση, που εκφωνήθηκε στην έδρα του ΟΗΕ, τη «βαθιά ανησυχία για τις εξελίξεις στη Δυτική Όχθη τους τελευταίους μήνες», προειδοποιώντας ότι η κατάσταση στο κατεχόμενο παλαιστινιακό έδαφος, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, «επιδεινώνεται σημαντικά».

Στη δήλωση τους για τη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ, οι πέντε χώρες σημειώνουν ότι, ενώ η προσοχή της διεθνούς κοινότητας είναι στραμμένη στην «αποκατάσταση της ειρήνης ως απάντηση στις προκλήσεις σε άλλα μέρη της Μέσης Ανατολής», η διεθνής κοινότητα «πρέπει να διατηρήσει την εστίασή της στην εφαρμογή του Ειρηνευτικού Σχεδίου» και στις εξελίξεις στη Δυτική Όχθη.

Αναφερόμενες στη συζήτηση του Συμβουλίου Ασφαλείας για το Ψήφισμα 2334, οι E5 υπενθυμίζουν ότι το ψήφισμα «καταδικάζει ρητά τις εποικιστικές δραστηριότητες στο κατεχόμενο παλαιστινιακό έδαφος» και «καλεί το Ισραήλ να σεβαστεί τις υποχρεώσεις του βάσει του διεθνούς δικαίου». Τόνισαν ότι η ισραηλινή κυβέρνηση «συνεχίζει να εδραιώνει τον έλεγχό της στο κατεχόμενο παλαιστινιακό έδαφος», προσθέτοντας ότι οι ενέργειες αυτές «αντιβαίνουν στο διεθνές δίκαιο και στο Ψήφισμα 2334», «υπονομεύουν τις εν εξελίξει ειρηνευτικές προσπάθειες στη Γάζα», την εφαρμογή του Ψηφίσματος 2803, καθώς και «τις προοπτικές για λύση δύο κρατών και την περιφερειακή ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης της μακροπρόθεσμης ασφάλειας του Ισραήλ».

Επίσης, «καταδικάζουν έντονα τη συνεχιζόμενη δημιουργία και επέκταση ισραηλινών εποικισμών», καθώς και «τις επαναλαμβανόμενες πράξεις βίας εποίκων κατά Παλαιστινίων αμάχων». Καλούν την ισραηλινή κυβέρνηση «να τερματίσει την επέκταση των εποικισμών και των διοικητικών εξουσιών», να «διασφαλίσει λογοδοσία για τη βία των εποίκων» και να «διερευνήσει καταγγελίες κατά ισραηλινών δυνάμεων».

Στη δήλωση εκφράζεται ιδιαίτερη ανησυχία για «τα κατασκευαστικά έργα του Ισραήλ στην περιοχή E1», καθώς και για «την εντολή έξωσης της κοινότητας Khan Al-Ahmar». Η E5 προειδοποίησε ότι η ανάπτυξη εποικισμού στην E1 «θα διχοτομούσε τη Δυτική Όχθη», «θα απομόνωνε περαιτέρω την Ανατολική Ιερουσαλήμ» και θα συνιστούσε «εσκεμμένη και άμεση επίθεση στη βιωσιμότητα και τη συνέχεια ενός ανεξάρτητου και κυρίαρχου παλαιστινιακού κράτους».

Οι χώρες αναφέρουν ότι μια τέτοια κίνηση «θα συνιστούσε κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου» και θα δημιουργούσε «άνευ προηγουμένου κίνδυνο προσάρτησης και αναγκαστικού εκτοπισμού», στον οποίο «αντιτίθενται σθεναρά». Τονίζουν επίσης ότι οι επιχειρήσεις «δεν θα πρέπει να υποβάλουν προσφορές για κατασκευαστικά συμβόλαια στην E1 ή για άλλες εποικιστικές αναπτύξεις», υπογραμμίζοντας «τις νομικές και φήμης συνέπειες» για όσες συμμετέχουν στην κατασκευή εποικισμών.

Oι E5 απορρίπτουν «όλα τα μέτρα που αποσκοπούν στην αλλοίωση της δημογραφικής σύνθεσης, του χαρακτήρα και του καθεστώτος του Κατεχόμενου Παλαιστινιακού Εδάφους, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ», και υπογράμμισε τη σημασία «της διατήρησης και του σεβασμού του ιστορικού status quo των Ιερών Τόπων της Ιερουσαλήμ». Καταδικάζουν ακόμα «τις επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις αυτού του status quo», προειδοποιώντας ότι αυτές «συνιστούν απειλή για την περιφερειακή σταθερότητα».

Επαναλαμβάνουν την έκκλησή τους για «την άμεση επανέναρξη της καταβολής από το Ισραήλ των φορολογικών εσόδων που οφείλονται στην Παλαιστινιακή Αρχή», σημειώνοντας ότι τα έσοδα αυτά πρέπει να μεταφερθούν «σύμφωνα με το Πρωτόκολλο των Παρισίων» και είναι «απαραίτητα για την παροχή βασικών υπηρεσιών στον παλαιστινιακό πληθυσμό», καθώς και για «την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων από την Παλαιστινιακή Αρχή».

Τονίζουν επίσης ότι είναι «ζωτικής σημασίας» το Ισραήλ να επιτρέψει «στον ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένης της UNRWA, και στις διεθνείς ΜΚΟ να επιχειρούν με ασφάλεια και σε ευρεία κλίμακα» σε όλο το κατεχόμενο παλαιστινιακό έδαφος, «σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο».

Σε ό,τι αφορά την UNRWA, οι E5 χαρακτηρίζουν «την παράνομη κατεδάφιση της έδρας της UNRWA στην Ανατολική Ιερουσαλήμ» ως «άνευ προηγουμένου ενέργεια κατά οργανισμού του ΟΗΕ», σημειώνοντας ότι «υπονομεύει την ικανότητα της UNRWA να παρέχει βασικές υπηρεσίες στους Παλαιστινίους, σύμφωνα με την εντολή της». Οι χώρες χαιρετίζουν «τη Συμβουλευτική Γνώμη του Διεθνούς Δικαστηρίου του Οκτωβρίου 2025» και κάλεσαν το Ισραήλ «να ενεργήσει πλήρως σύμφωνα με τις υποχρεώσεις του βάσει του διεθνούς δικαίου».

Καταλήγοντας, η Δανία, η Ελλάδα, η Λετονία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία επαναλαμβάνουν την «ακλόνητη δέσμευσή» τους στη λύση των δύο κρατών, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ και «σε ευθυγράμμιση με τη Διακήρυξη της Νέας Υόρκης». Υπογραμμίζουν «τη σημασία της ενοποίησης της Λωρίδας της Γάζας με τη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, υπό την Παλαιστινιακή Αρχή» και τόνισαν «την ανάγκη για μια πολιτική διαδικασία» με στόχο «μια δίκαιη και διαρκή επίλυση της ισραηλινοπαλαιστινιακής σύγκρουσης», όπου «Ισραηλινοί και Παλαιστίνιοι θα μπορούν να ζουν με ειρήνη, ασφάλεια και αξιοπρέπεια».