Μητσοτάκης: «Οι πολίτες να εμπιστεύονται τα Κέντρα Υγείας - Παραδίδουμε ένα καλύτερο ΕΣΥ»

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το ανακαινισμένο Κέντρο Υγείας Αιγάλεω, ένα από τα 110 Κέντρα Υγείας που έχουν αναβαθμιστεί με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το ανακαινισμένο Κέντρο Υγείας Αιγάλεω, ένα από τα 110 Κέντρα Υγείας που έχουν αναβαθμιστεί με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, και έστειλε μήνυμα εμπιστοσύνης στις δομές της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, τονίζοντας ότι η δέσμευση της κυβέρνησης για ένα καλύτερο Εθνικό Σύστημα Υγείας υλοποιείται «βήμα-βήμα».

Ο Πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στους χώρους της μονάδας, ενημερώθηκε για τις δυνατότητές της και συνομίλησε με εργαζόμενους. Όπως ανέφερε, όσοι θυμούνται το Κέντρο Υγείας πριν από μερικά χρόνια θα διαπιστώσουν τη μεγάλη αλλαγή που έχει συντελεστεί, σημειώνοντας ότι τα τέσσερα εκατομμύρια ευρώ που διατέθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης «έπιασαν τόπο».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε το Κέντρο Υγείας Αιγάλεω υπερσύγχρονη μονάδα αστικού τύπου, επισημαίνοντας ότι καλύπτει όλες τις βασικές ιατρικές ειδικότητες, διαθέτει τον απαραίτητο διαγνωστικό εξοπλισμό και έχει στελεχωθεί με προσωπικό, ώστε να μπορεί να παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας στους πολίτες.

Ο Πρωθυπουργός κάλεσε τους πολίτες να εμπιστεύονται τις δομές της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, αντί να απευθύνονται απευθείας στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών των μεγάλων νοσοκομείων για κάθε περιστατικό. Όπως τόνισε, το Κέντρο Υγείας λειτουργεί έως τις 21:00 και μπορεί να αντιμετωπίσει τη μεγάλη πλειονότητα των περιστατικών που χρειάζονται ιατρική περίθαλψη.

Παράλληλα, επανέλαβε ότι η κυβερνητική δέσμευση είναι να παραδοθεί στο τέλος της θητείας ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας καλύτερο από αυτό που παραλήφθηκε, σημειώνοντας ότι η προσπάθεια αυτή προχωρά σταδιακά και με μετρήσιμα αποτελέσματα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ακόμη ότι, καθώς το Ταμείο Ανάκαμψης ολοκληρώνεται, σύντομα θα παρουσιαστεί συνολικός απολογισμός των παρεμβάσεων που χρηματοδοτήθηκαν στο ΕΣΥ, επισημαίνοντας ότι οι επενδύσεις αφορούν όχι μόνο τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών και τα Κέντρα Υγείας, αλλά και νέες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας, ψυχικής και δημόσιας υγείας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο πρόγραμμα προληπτικών εξετάσεων «Προλαμβάνω», το οποίο χαρακτήρισε «τεράστια τομή» στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται η υγεία των πολιτών. Κάλεσε τους πολίτες να αξιοποιήσουν τη δωρεάν αυτή υπηρεσία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, υπογραμμίζοντας ότι η χρηματοδότησή της έχει διασφαλιστεί και για τα επόμενα χρόνια.

Κλείνοντας, ο Πρωθυπουργός εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι όσο περισσότερο οι κάτοικοι του Αιγάλεω, της Αγίας Βαρβάρας και του Χαϊδαρίου γνωρίζουν τις δυνατότητες του νέου Κέντρου Υγείας, τόσο περισσότερο θα το εμπιστεύονται για τις ανάγκες της καθημερινής τους φροντίδας

Το Κέντρο Υγείας Αιγάλεω είναι ένα από τα 110 Κέντρα Υγείας που έχουν ήδη ανακαινιστεί και αναβαθμιστεί μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Εξυπηρετεί περισσότερους από 65.000 κατοίκους της Δυτικής Αθήνας, ενώ το 2025 πραγματοποιήθηκαν πάνω από 57.000 επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία και περισσότερες από 90.000 εργαστηριακές και διαγνωστικές εξετάσεις.

Η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη ανέφερε ότι η ανακαίνιση του Κέντρου συνοδεύτηκε από νέο εξοπλισμό, ενίσχυση με προσωπικό και διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών, επισημαίνοντας ότι στη μονάδα υλοποιούνται όλα τα προγράμματα «Προλαμβάνω», ενώ οι πολίτες έχουν πλέον πρόσβαση σε περισσότερες ιατρικές ειδικότητες και υπηρεσίες ψυχικής υγείας και πρόληψης.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Κέντρου Υγείας Αιγάλεω, Ηλίας Μάνδρος, ευχαρίστησε την κυβέρνηση για την ενεργειακή και κτηριακή αναβάθμιση της μονάδας, καθώς και για την ενίσχυση με μόνιμο ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό, τονίζοντας ότι το έργο θα βελτιώσει σημαντικά την εξυπηρέτηση των κατοίκων του Αιγάλεω, της Αγίας Βαρβάρας και του Χαϊδαρίου.