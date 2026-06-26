Χρηματιστήριο: Επιλεκτικές κινήσεις με χαμηλό τζίρο

Προερχόμενη από τριήμερη διόρθωση, η Λεωφόρος Αθηνών ευθυγραμμίζεται την Παρασκευή με την κίνηση των μεγάλων ευρωπαϊκών αγορών και ο Γενικός Δείκτης καταγράφει ήπιες απώλειες.

Προερχόμενη από τριήμερη διόρθωση, η Λεωφόρος Αθηνών ευθυγραμμίζεται την Παρασκευή με την κίνηση των μεγάλων ευρωπαϊκών αγορών και ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας καταγράφει ήπιες απώλειες.

Στις διεθνείς αγορές καταγράφηκε χθες ένα νέο κύμα ρευστοποιήσεων στις μετοχές των τεχνολογικών κολοσσών, ενώ από το γεωπολιτικό μέτωπο είδηση ότι φορτηγό πλοίο με σημαία Σιγκαπούρης δέχθηκε επίθεση στα Στενά του Ορμούζ δεν έδειξε να προκαλεί ανησυχία στους επενδυτές, οι οποίοι ούτως ή άλλων γνωρίζουν ότι η επαναλειτουργία των Στενών θα συναντήσει εμπόδια.

Οι τιμές του πετρελαίου αντέδρασαν συγκρατημένα, ενώ σήμερα το Brent κινείται πτωτικά, κάτω από τα 74 δολάρια.

Ξένοι αναλυτές σχολιάζουν ότι, σε κάθε περίπτωση, το χθεσινό περιστατικό στα Στενά του Ορμούζ θυμίζει ότι η ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν παραμένει εύθραυστη. Μένει να φανεί αν αυτό το περιστατικό θα ανακόψει την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

Σε ό,τι αφορά τη μεγάλη εικόνα στη Μέση Ανατολή, το ενδιαφέρον στρέφεται και στον νότιο Λίβανο, εκεί που οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν νέα πλήγματα.

Εντός συνόρων, επιμέρους επιχειρηματικές κινήσεις συνεχίζουν να υπαγορεύουν κινήσεις σε μεμονωμένες μετοχές στο ταμπλό. Ξεχωρίζει η απόφαση της διοίκησης της Aktor να ενισχύσει με 1 δισ. ευρώ την κεφαλαιακή ισχύ του ομίλου, με έναν συνδυασμό ΑΜΚ ύφους 650 εκατ. ευρώ και ομολογιακής έκδοσης 300 εκατ. ευρώ, με φόντο ένα επενδυτικό πλάνο της τάξης των 3 δισ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα είναι η τελευταία ημέρα της δημόσιας προσφοράς για την εισαγωγή της Attica Πολυκαταστήματα στο ΧΑ (τα βιβλία κλείνουν στις 16:00). Το εύρος της τιμής διάθεσης έχει οριστεί μεταξύ 3,00 και 3,20 ευρώ ανά μετοχή, ενώ η τελική τιμή διάθεσης και η κατανομή των μετοχών αναμένεται να ανακοινωθούν τη Δευτέρα 29 Ιουνίου, και η έναρξη διαπραγμάτευσης της μετοχής έχει προγραμματιστεί για τις 2 Ιουλίου.

Εκτός συνόρων, ο γερμανικός DAX στη Φρανκφούρτη υποχωρεί περί του 0,60%, ενώ Παρίσι και Λονδίνο καταγράφουν απώλειες της τάξης του 0,30%.

Στη Λεωφόρο Αθηνών ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.449,23 μονάδες με οριακές απώλειες 0,10%, κινούμενος σε αρνητικό έδαφος από την έναρξη των συναλλαγών.

Ο δείκτης των τραπεζών ανακάμπτει από απώλειες 0,35% και καταγράφει μικρά κέρδη 0,34% στις 2.816,03 μονάδες. Στη σύνθεση του ΔΤΡ η Τρ. Κύπρου ενισχύεται 0,82%, η Eurobank ακολουθεί ενισχυμένη 0,71% στα 4,09 ευρώ, ενώ ανοδικά κινούνται και οι Τρ. Πειραιώς (+0,47%) και Alpha Bank (+0,10%). Αμετάβλητη η Optima στα 10,03 ευρώ, ενώ σε αρνητικό έδαφος βρίσκονται οι Credia και ΕΤΕ με απώλειες 0,34% και 0,07% αντίστοιχα.

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώνεται σε 1:1,4 με 36 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 50 σε αρνητικό και 63 που διαπραγματεύονται χωρίς μεταβολή.

Ο τζίρος συγκρατημένος, καθώς μέχρι στιγμής διαμορφώνεται σε 14,72 εκατ. ευρώ.

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap ξεχωρίζει η άνοδος των Cenergy και ElvalHalcor σε ποσοστό 1,51% και 1,32%, και ακολουθούν με μικρότερα κέρδη, μεταξύ άλλων, οι μετοχές των Viohalco (+0,71%), ΔΑΑ (+0,66%) και Allwyn (+0,62%).

Αμετάβλητος ο τίτλος της Τιτάν στα 53 ευρώ, όπως και οι μετοχές των Jumbo και Coca-Cola HBC στα 22,30 ευρώ και 55,60 ευρώ αντίστοιχα.

Σε αρνητικό έδαφος η Aktor υποχωρεί 5,24% στα 12,66 ευρώ, η Motor Oil που κόβει μέρισμα κινείται στο -3,74%, ενώ σε αρνητικό έδαφος ακολουθούν οι μετοχές των Lamda Development (-1,65%), ΕΥΔΑΠ (-1,32%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-0,62%), ΟΤΕ (-0,46%) και Metlen (-0,29%).