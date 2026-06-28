Τα τρία σενάρια της UBS για τις αγορές

Όσες πιθανότητες υπάρχουν να σταθεροποιηθεί το πετρέλαιο κάτω από τα 80 δολάρια και ο S&P 500 να εκτιναχθεί στις 9.000 μονάδες, άλλες τόσες υπάρχουν να δούμε τον «μαύρο χρυσό» στα 150-200 δολάρια και τον αμερικανικό δείκτη να υποχωρεί κατά 26%. Παρά τις ακραίες αυτές εναλλακτικές, το βασικό σενάριο της UBS για τις αγορές παραμένει αισιόδοξο.

Από μια ταχεία ομαλοποίηση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή που θα μπορούσε να σταθεροποιήσει το πετρέλαιο κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι, έως ένα νέο ενεργειακό σοκ που θα εκτόξευε τις τιμές ακόμη και στα 150-200 δολάρια. Αυτές είναι οι δύο ακραίες εκβάσεις που εξετάζει η UBS για τους επόμενους δώδεκα μήνες, αποδίδοντας μάλιστα την ίδια πιθανότητα (20%) και στα δύο σενάρια.

Ωστόσο, ο ελβετικός οίκος στο βασικό του σενάριο (με πιθανότητα 60%) προβλέπει ότι η παγκόσμια οικονομία θα απορροφήσει τους κραδασμούς από τη γεωπολιτική ένταση, οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη θα συνεχίσουν να στηρίζουν την εταιρική κερδοφορία και οι μετοχικές αγορές θα κινηθούν υψηλότερα, με τον S&P 500 να φτάνει τις 8.200 μονάδες έως τον Ιούνιο του 2027.

Η γεωπολιτική αβεβαιότητα, οι εξελίξεις γύρω από το Ιράν, οι διακυμάνσεις στις τιμές του πετρελαίου και οι προσδοκίες για την τεχνητή νοημοσύνη έχουν αυξήσει σημαντικά την αβεβαιότητα για τις αγορές. Ωστόσο, σύμφωνα με τη UBS, το ζητούμενο για τους επενδυτές δεν είναι να προβλέψουν με ακρίβεια το μέλλον, αλλά να προετοιμάσουν τα χαρτοφυλάκιά τους ώστε να αντέχουν σε διαφορετικές εκβάσεις.

Βασικό σενάριο: Ανάκαμψη με αναταράξεις

Η UBS εξακολουθεί να θεωρεί ως πιθανότερο σενάριο την περαιτέρω άνοδο των χρηματιστηρίων μέσα στους επόμενους δώδεκα μήνες. Η πιθανότητα που αποδίδει σε αυτό το σενάριο ανέρχεται στο 60%.

Ο οίκος εκτιμά ότι η αμερικανική οικονομία θα συνεχίσει να εμφανίζει ανθεκτικότητα, παρά τις πιέσεις από τις υψηλότερες τιμές ενέργειας. Παράλληλα, οι επενδύσεις που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται να παραμείνουν ισχυρές, ενώ η δημοσιονομική στήριξη σε πολλές οικονομίες και η συνεχιζόμενη πιστωτική επέκταση θα συνεχίσουν να τροφοδοτούν την αύξηση των εταιρικών κερδών.

Σύμφωνα με το βασικό σενάριο, η κυκλοφορία πλοίων στα Στενά του Ορμούζ θα αποκατασταθεί σταδιακά, αλλά θα χρειαστούν περίπου δύο έως τρεις μήνες για να πλησιάσει τα προ κρίσης επίπεδα. Το Brent αναμένεται να παραμείνει, κατά μέσο όρο, πάνω από τα προπολεμικά επίπεδα έως το τέλος του έτους, χωρίς όμως να προκαλέσει σοβαρό πλήγμα στην παγκόσμια ανάπτυξη.

Σε αυτό το σενάριο, η UBS αναμένει ότι ο S&P 500 σε ορίζοντα 12 μηνών θα βρίσκεται στις 8.200 μονάδες (+11%), ο EuroStoxx 50 στις 6.600 μονάδες (+5%), ο MSCI EM θα ενισχυθεί στις 1.920 μονάδες (+8%), ενώ η ισοτιμία ευρώ-δολαρίου θα διαμορφωθεί στο 1,20 και η τιμή του χρυσού στα 5.200 δολάρια.

Αισιόδοξο σενάριο: Διψήφια κέρδη στις μετοχές

Η UBS δίνει πιθανότητα 20% σε ένα θετικότερο σενάριο για τις αγορές. Η βασική προϋπόθεση είναι η ταχεία επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και η επιστροφή της ναυτιλιακής δραστηριότητας κοντά στα προπολεμικά επίπεδα έως τα τέλη Ιουλίου. Σε αυτή την περίπτωση, το γεωπολιτικό ασφάλιστρο κινδύνου θα υποχωρούσε γρήγορα και οι τιμές του πετρελαίου θα σταθεροποιούνταν κάτω από τα 80 δολάρια ανά βαρέλι.

Ταυτόχρονα, οι επενδύσεις και η υιοθέτηση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσαν να «τρέξουν» ταχύτερα από τις σημερινές προσδοκίες, δημιουργώντας μεγαλύτερη αύξηση εσόδων και παραγωγικότητας για τις επιχειρήσεις.

Σε αυτό το περιβάλλον, η UBS θεωρεί ότι οι μεγάλες χρηματιστηριακές αγορές θα μπορούσαν να καταγράψουν σημαντική διψήφια άνοδο μέσα στους επόμενους δώδεκα μήνες. Πιο συγκεκριμένα, σε αυτό το σενάριο η UBS εκτιμά ότι ο S&P 500 θα μπορούσε να «εκτοξευθεί» κατά 21% στις 9.000 μονάδες (+21%), ο Euro Stoxx 50 να ενισχυθεί στις 7.400 μονάδες (+17%) και ο MSCI Emerging Markets στις 2.050 μονάδες (+15%). Παράλληλα, η ισοτιμία ευρώ-δολαρίου προβλέπεται να διαμορφωθεί στο 1,14, ενώ ο χρυσός θα κινηθεί προς τα 4.000 δολάρια καθώς θα υποχωρεί η ζήτηση για ασφαλή καταφύγια.

Αρνητικό σενάριο: Πετρέλαιο στα 150-200 δολάρια

Το τρίτο σενάριο, στο οποίο η UBS αποδίδει επίσης πιθανότητα 20%, είναι σαφώς πιο δυσμενές για τις αγορές. Σε αυτή την εκδοχή, οι διαταραχές στις ροές πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ συνεχίζονται για τρεις έως έξι μήνες ή σημειώνονται εκτεταμένες καταστροφές ενεργειακών υποδομών στη Μέση Ανατολή.

Το αποτέλεσμα θα ήταν μια εκτίναξη των τιμών του Brent προς τα 150-200 δολάρια τους επόμενους μήνες, πριν ακολουθήσει υποχώρηση λόγω καταστροφής της ζήτησης.

Παράλληλα, σε αυτό το σενάριο η UBS εντοπίζει ως δεύτερο μεγάλο κίνδυνο την απώλεια εμπιστοσύνης των επενδυτών στη βιωσιμότητα των τεράστιων επενδύσεων που πραγματοποιούνται γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη. Ο οίκος προειδοποιεί ότι η εμπορική αξιοποίηση της AI μπορεί να αποδειχθεί ασθενέστερη από τις προσδοκίες ή ότι οι εταιρείες θα περιορίσουν τις δαπάνες τους λόγω «κόπωσης» από τις υπερβολικές επενδύσεις σε υποδομές.

Σε αυτό το σενάριο, οι χρηματιστηριακές αγορές θα μπορούσαν να υποστούν διψήφιες απώλειες. Το δυσμενές σενάριο της UBS τοποθετεί τον S&P 500 στις 5.500 μονάδες με «βουτιά» 26%, τον Euro Stoxx 50 στις 4.700 μονάδες (-25%), και τον MSCI Emerging Markets στις 1.300 μονάδες (-27%). Παράλληλα, η ισοτιμία ευρώ-δολαρίου εκτιμάται ότι θα φτάσει το 1,25, ενώ ο χρυσός αναμένεται να εκτιναχθεί στα 6.000 δολάρια, καθώς οι επενδυτές θα αναζητούν ασφαλή καταφύγια εν μέσω έντονης αναταραχής στις αγορές.