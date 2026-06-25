Χρηματιστήριο: Ήπια άνοδος με συγκρατημένο τζίρο

Ήπια ανοδικά κινείται την Πέμπτη ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, με το αγοραστικό ενδιαφέρον να διαχέεται στον μεγαλύτερο μέρος του ταμπλό. Ξεχωρίζει στον FTSE Large Cap το άλμα άνω του 4% για την Aktor.

Ήπια ανοδικά κινείται την Πέμπτη ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, με το αγοραστικό ενδιαφέρον να διαχέεται στον μεγαλύτερο μέρος του ταμπλό.

Η συνεχιζόμενη αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου βρίσκεται στο επίκεντρο, με φόντο την επιτάχυνση της επαναλειτουργίας των Στενών του Ορμούζ. Όλο και περισσότερα δεξαμενόπλοια διασχίζουν τα Στενά με ενεργοποιημένα τα συστήματα δορυφορικού εντοπισμού τους, ένδειξη ότι πλοιοκτήτες αποκτούν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στις συνθήκες ασφαλείας.

Από την άλλη, ενώ το Ιράν και το Ομάν ανακοίνωσαν ότι ξεκινούν συζητήσεις για μια συμφωνία σχετικά με το μελλοντικό καθεστώς διαχείρισης των Στενών, συμπεριλαμβανομένου του κόστους διέλευσης, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οποιοδήποτε σύστημα επιβολής διοδίων στη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ θα ήταν «απαράδεκτο» για τις Ηνωμένες Πολιτείες, θέτοντας μια σαφή «κόκκινη γραμμή».

Πάντως χθες η Wall Street έκλεισε με μικτά πρόσημα, ενώ οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων υποχώρησαν, καθώς η αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου περιόρισε τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό. Σήμερα οι τιμές του Brent υποχωρούν εκ νέου, ακόμα και κάτω από τα 73 δολάρια το βαρέλι.

Παρά το γεγονός ότι οι παράγοντες που προκαλούν μεταβλητότητα στις αγορές εναλλάσσονται, από τις μεταβολές στη νομισματική πολιτική των κεντρικών τραπεζών έως τις γεωπολιτικές εξελίξεις, το βασικό σενάριο της UBS –στο οποίο αποδίδει πιθανότητα 60%– εξακολουθεί να είναι θετικό για τις αγορές. Ο οίκος αναμένει ότι μέσα στους επόμενους 12 μήνες ο S&P 500 θα φτάσει τις 8.200 μονάδες, κάτι που συνεπάγεται περιθώριο ανόδου περίπου 11%, ενώ για τον παγκόσμιο δείκτη MSCI AC World βλέπει άνοδο περίπου 9%. Πιο μετριοπαθής εμφανίζεται για την Ευρώπη, καθώς εκτιμά ότι ο Euro Stoxx 50 θα ενισχυθεί κατά περίπου 5%, αντανακλώντας τις μεγαλύτερες πιέσεις που δέχεται η ευρωπαϊκή οικονομία από το υψηλότερο ενεργειακό κόστος.

Σε αυτό το κλίμα, ο γερμανικός DAX στη Φρανκφούρτη ενισχύεται περί του 0,5%, ενώ σε οριακά θετικό έδαφος κινούνται Παρίσι και Λονδίνο.

Στη Λεωφόρο Αθηνών ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.486,23 μονάδες με άνοδο 0,62%, κινούμενος σε θετικό έδαφος από την έναρξη των συναλλαγών.

Ο δείκτης των τραπεζών κινείται επίσης ανοδικά, με κέρδη 0,76% στις 2.820,57 μονάδες. Στη σύνθεση του ΔΤΡ οι Alpha Bank και ΕΤΕ ενισχύονται περί του 1%. H Credia ακολουθεί ενισχυμένη 0,85% στα 1,19 ευρώ, ενώ για τις Τρ. Πειραιώς και Eurobank τα κέρδη διαμορφώνονται σε 0,64% και 0,60% αντίστοιχα. Στο +0,1% οι μετοχές των Τρ. Κύπρου και Optima.

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώνεται σε 2,3:1 με 63 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 28 σε αρνητικό και 58 που διαπραγματεύονται χωρίς μεταβολή.

Ο τζίρος συγκρατημένος, καθώς μέχρι στιγμής διαμορφώνεται σε 27,37εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 8,01 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap ξεχωρίζει το άλμα 4,48% της Aktor στα 13,54 ευρώ, καθώς και τα κέρδη άνω του 1% των Aegean, Allwyn, Τιτάν και Helleniq Energy. Ενισχυμένες σε μικρότερο ποσοστό ακολουθούν, πέραν των τραπεζών, οι μετοχές των Cenergy, ΔΑΑ, Motor Oil και Coca-Cola HBC.

Σε αρνητικό έδαφος η Viohalco υποχωρεί 2,60% στα 20,60 ευρώ, η Metlen κινείται στο -1,58% και τα 41,22 ευρώ, ενώ για τις ElvalHalcor και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ οι απώλειες διαμορφώνονται σε 0,36% και 0,13% αντίστοιχα.