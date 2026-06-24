Χρηματιστήριο: Επιστροφή σε ανοδικό τέμπο - Οι 2.500 μονάδες ξανά στο «στόχαστρο»

Σε ήπιους τόνους οι συναλλαγές στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, με την ελληνική αγορά να επιχειρεί να διαφοροποιηθεί από τις πτωτικές τάσεις των μεγάλων ευρωπαϊκών αγορών.

Σε ήπιους τόνους οι συναλλαγές της Τετάρτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, με την ελληνική αγορά στην έναρξη της συνεδρίασης να επιχειρεί να διαφοροποιηθεί από τις πτωτικές τάσεις των μεγάλων ευρωπαϊκών αγορών.

Μετά τις χθεσινές νέες απώλειες στη Wall Street, ο γερμανικός DAX στη Φρανκφούρτη υποχωρεί το πρωί της Τετάρτης έως και άνω του 1%, ενώ σε οριακά αρνητικό έδαφος κινούνται Παρίσι και Λονδίνο.

Στη Λεωφόρο Αθηνών ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.486,12 μονάδες με άνοδο 0,54%, με ώθηση από το αγοραστικό ενδιαφέρον σε μη τραπεζικά, κυρίως, blue chips.

Στις τράπεζες η εικόνα είναι μικτή, με τον ΔΤΡ να ενισχύεται 0,30% στις 2.831,55 μονάδες. Στη σύνθεση του τραπεζικού δείκτη ξεχωρίζει η άνοδος της Eurobank (+1,07%) στα 4,27 ευρώ, ενώ με μικρότερα κέρδη ακολουθούν οι Τρ. Πειραιώς (+0,59%), Alpha Bank (+0,49%) και Τρ. Κύπρου (+0,10%). Στον αντίποδα η Optima υποχωρεί 1,35% στα 10,20 ευρώ και ακολουθούν οι Credia και ΕΤΕ με απώλειες 0,33% και 0,19% αντίστοιχα.

Εκτός συνόρων, κυρίαρχο θέμα για τις αγορές παραμένει το risk-off απέναντι σε μετοχές που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, ενώ την ίδια στιγμή οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων υποχώρησαν χτες, καθώς οι επενδυτές αναζήτησαν ασφάλεια σε κρατικά χρεόγραφα.

Στο γεωπολιτικό μέτωπο, οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν καταγράφουν σταδιακή πρόοδο, αν και εξακολουθούν να υπάρχουν αντικρουόμενες δηλώσεις από τις δύο πλευρές σχετικά με κρίσιμες λεπτομέρειες. Πάντως ο Διεθνής Οργανισμός Ναυτιλίας (IMO) ανακοίνωσε ότι έλαβε εγγυήσεις ασφαλείας για την απομάκρυνση εκατοντάδων εγκλωβισμένων πλοίων από τη θαλάσσια οδό, σε συνεργασία με το Ιράν, το Ομάν και άλλα κράτη του Κόλπου. Παράλληλα, το Ιράν και το Ομάν ανακοίνωσαν ότι θα ξεκινήσουν συνομιλίες για το μελλοντικό καθεστώς διαχείρισης της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, συμπεριλαμβανομένου του ενδεχομένου επιβολής τελών διέλευσης.

Στο μεταξύ, οι τιμές του Brent κινούνται εκ νέου πτωτικά σήμερα, προς τα 75 δολάρια το βαρέλι. Χθες η αμερικανική Γερουσία, όπου πλειοψηφούν οι Ρεπουμπλικάνοι, ψήφισε με 50 ψήφους υπέρ (έναντι 48 κατά) υπέρ του τερματισμού του πολέμου με το Ιράν. Ωστόσο, οι πρακτικές επιπτώσεις της απόφασης παραμένουν ασαφείς, δεδομένου ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η ενδιάμεση ειρηνευτική διαδικασία.

Επιστρέφοντας στο ΧΑ, στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώνεται σε 2,1:1 με 62 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 30 σε αρνητικό και 57 που διαπραγματεύονται χωρίς μεταβολή. Ο τζίροςμέχρι στιγμής διαμορφώνεται σε 29,46 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 6,32 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap ξεχωρίζουν τα κέρδη 2,24% της Coca-Cola HBC στα 54,70 ευρώ, και ακολουθούν οι μετοχές των ΔΑΑ (+1,04%), Aegean (+0,87%), Τιτάν (+0,86%) και Helleniq Energy (+0,85%). Σε θετικό έδαφος, μεταξύ άλλων, και οι ΟΤΕ (+0,69%), Allwyn (+0,62%), Motor Oil (+0,62%) και Aktor (+0,47%).

Σε αρνητικό έδαφος η Lamda Development υποχωρεί 1,04% στα 6,68 ευρώ και ακολουθούν Viohalco (-0,70%) και ElvalHalcor (-0,54%).

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση ξεχωρίζει η άνοδος 2,52% στα 4,67 ευρώ για τον ΑΔΜΗΕ, οι νέες μετοχές του οποίου εισάγονται από σήμερα στο ταμπλό, και ακολουθούν οι ΟΛΠ (+1,92%), Intracom (+1,03%) και Quest (+0,96%).