Διευρύνει την πτώση του ο χρυσός με φόντο δολάριο και επιτόκια

Tην περαιτέρω πτώση του πολύτιμου μετάλλου συγκράτησε η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, που μείωσε τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και άσκησε καθοδικές πιέσεις στην αγορά πετρελαίου.

Νέες απώλειες πέτυχε ο χρυσός την Πέμπτη, πιεσμένος από τα σήματα επιθετικής νομισματικής πολιτικής από την Fed και το ισχυρότερο αμερικανικό δολάριο που είναι σε υψηλό 13 μηνών. Από την άλλη, την περαιτέρω πτώση του πολύτιμου μετάλλου συγκράτησε η συμφωνία εκεχειρίας ΗΠΑ-Ιράν, η οποία μείωσε τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και άσκησε καθοδικές πιέσεις στην αγορά πετρελαίου.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο χρυσός στην αγορά σποτ υποχώρησε 0,6% στα 4.232,01 δολάρια ανά ουγγιά ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στις ΗΠΑ διολίσθησαν 3,1% στα 4.245,90 δολάρια, ενώ άγγιξαν χαμηλό 7 μηνών (από τον Νοέμβριο του 2025) την περασμένη εβδομάδα. «Το πιο σημαντικό ήταν η επιθετική στάση της Fed χθες, που έφερε το δολάριο σε νέα υψηλά έτους, γεγονός που διατηρεί τον χρυσό υπό πίεση», τόνισε ο Πίτερ Γκραντ, αντιπρόεδρος και ανώτερος στρατηγικός αναλυτής μετάλλων στην Zaner Metals.

Η Fed διατήρησε τα επιτόκια αμετάβλητα την Τετάρτη στο εύρος 3,5-3,75% σε τέταρτη παύση, αλλά εννέα από τους 19 υπεύθυνους χάραξης νομισματικής πολιτικής στη FOMC βλέπουν την ανάγκη για αύξηση του κόστους δανεισμού αργότερα μέσα στο έτος. Το δολάριο ΗΠΑ μετά και την παρθενική Συνέντευξη Τύπου του νέου επικεφαλής της Fed, Κέβιν Γουόρς, σε υψηλό άνω του ενός έτους.

Οι αγορές τώρα τιμολογούν με πιθανότητα 88% αύξηση των επιτοκίων των ΗΠΑ τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με το CME FedWatch Tool. Ο χρυσός, ένα μη αποδοτικό asset, συνήθως δυσκολεύεται σε ένα περιβάλλον υψηλών επιτοκίων. Οι τιμές έχουν δεχθεί πιέσεις από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, καθώς το ράλι των καυσίμων πυροδότησε φόβους για πληθωρισμό.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν δημοσίευσαν το κείμενο μιας ενδιάμεσης συμφωνίας που υπέγραψαν οι πρόεδροί τους για τον τερματισμό του πολέμου τους την Τετάρτη, με τον Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί να επαναλάβει τις επιθέσεις και να σκοτώσει Ιρανούς εάν δεν τηρήσουν τις δεσμεύσεις. Πιέσεις δέχεται το πετρέλαιο: τα futures του Brent υποχώρησαν σε χαμηλό 3,5 μηνών (από 2 Μαρτίου), την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης μετά τις επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν, ενώ το WTI βρίσκεται σε χαμηλό από τις 4 Μαρτίου.