Πετρέλαιο: Πτώση 2% μετά την υπογραφή της συμφωνίας ΗΠΑ – Ιράν

Νέες απώλειες καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου την Πέμπτη, μετά την ανακοίνωση ότι ΗΠΑ και Ιράν υπέγραψαν συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, όπως και την άρση των κυρώσεων στο πετρέλαιο της Τεχεράνης.

Νέες απώλειες καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου την Πέμπτη, μετά την ανακοίνωση ότι ΗΠΑ και Ιράν υπέγραψαν συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Ειδικότερα, χθες βράδυ υπεγράφη εξ αποστάσεως η διμερής συμφωνίας με την Τεχεράνη να δεσμεύεται ότι θα αραιώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο που διαθέτει, με αντάλλαγμα την άρση των κυρώσεων της Ουάσιγκτον. Οι λεπτομέρειες μένουν να διευθετηθούν στις περαιτέρω διαπραγματεύσεις οι οποίες αναμένεται να αρχίσουν την Παρασκευή.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent υποχωρούν 1,87% στα 78,06 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate χάνει 2,33% και διαπραγματεύεται στα 75 δολάρια το βαρέλι. Νωρίτερα και τα δύο συμβόλαια σημείωναν πτώση στα επίπεδα του 3%.

Το Brent έφτασε να υποχωρεί στο χαμηλότερο επίπεδο από τις 2 Μαρτίου, η οποία ήταν η πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης μετά την έναρξη των επιθέσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, ενώ το WTI βρέθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο από τις 4 Μαρτίου.

Το πετρέλαιο συνεχίζει την καθοδική του πορεία μετά την χθεσινή ανοδική αναλαμπή, στον απόηχο της δήλωσης Τραμπ ότι θα μπορούσε να συνεχίσει τους βομβαρδισμούς εάν οι ηγέτες του Ιράν «δεν συμπεριφερθούν σωστά».

«Το sell-off επεκτάθηκε καθώς οι αγορές ενέργειας συνέχισαν να τιμολογούν επιθετικά μια ταχύτερη από την αναμενόμενη απόδοση των ιρανικών βαρελιών μετά το πρόσφατο μνημόνιο συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν», δήλωσε σε σημείωμά του ο αναλυτής αγοράς της IG, Τόνι Σικάμορ.

Το μνημόνιο 14 σημείων ξεκινά μια περίοδο διαπραγματεύσεων 60 ημερών κατά την οποία το Ιράν θα επιτρέψει τη διέλευση χωρίς διόδια μέσω του Ορμούζ. Η συμφωνία προβλέπει την πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας μέσω του στενού εντός 30 ημερών.

Οι αναλυτές είναι επιφυλακτικοί σχετικά με το πόσο περαιτέρω θα μπορούσαν να μειωθούν οι τιμές του πετρελαίου βραχυπρόθεσμα, καθώς η προσφορά θα μπορούσε να παραμείνει περιορισμένη ακόμη και μετά το άνοιγμα του Ορμούζ.

«Ο όγκος του αργού πετρελαίου που επιστρέφει στην αγορά μετά το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ θα μπορούσε να περιοριστεί, καθώς ορισμένα φορτία έχουν ήδη εξέλθει μέσω ενναλακτικών διαδρομών, ενώ οι πλοιοκτήτες ενδέχεται να παραμείνουν διστακτικοί να στείλουν δεξαμενόπλοια πίσω στην περιοχή εν μέσω ανησυχιών ότι η συμφωνία θα μπορούσε να καταρρεύσει», δήλωσε ο Mukesh Sahdev, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας συμβούλων ενέργειας XAnalysts. «Η συνολική ζήτηση αργού πετρελαίου μπορεί να έρθει ταχύτερα από την προσφορά, ελέγχοντας την πτώση των τιμών στα προπολεμικά επίπεδα», τόνισε.

Ενώ οι χαμηλότερες τιμές του πετρελαίου ενδέχεται να μειώσουν τις πιθανότητες οι τιμές της ενέργειας να οδηγήσουν σε ένα ευρύτερο πρόβλημα πληθωρισμού, αυτό δεν είναι «ξεκάθαρο», αναφέρει έκθεση της New York Life Investment Management. «Το πετρέλαιο παραμένει πάνω από τα επίπεδα πριν από τον πόλεμο, η ομαλοποίηση της ναυτιλίας θα χρειαστεί χρόνο και τα αποθέματα και τα στρατηγικά αποθέματα πρέπει ακόμη να αναπληρωθούν», σημειώνεται στην έκθεση.