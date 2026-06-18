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«Λύγισαν» οι ευρωαγορές υπό το βάρος της «γερακίσιας» Fed

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«Λύγισαν» οι ευρωαγορές υπό το βάρος της «γερακίσιας» Fed
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Μετά την χθεσινή, τέταρτη «παύση» της Fed, αυξάνονται τα στοιχήματα για αύξηση επιτοκίων ελέω των έντονων πληθωριστικών πιέσεων στην αμερικανική οικονομία (

Aπώλειες και μεικτά πρόσημα κατέγραψαν οι ευρωαγορές την Πέμπτη, καθώς μετά την χθεσινή, τέταρτη «παύση» της Fed, αυξάνονται τα στοιχήματα πως η επόμενη κίνηση θα είναι μια αύξηση επιτοκίων ελέω των έντονων πληθωριστικών πιέσεων στην αμερικανική οικονομία (σε υψηλό τριετίας ο CPI με άλμα 4,2% τον Μάιο και υψηλό 4ετίας ο ΡΡΙ με άνοδο 6,5% τον Μάιο), παρά τη συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν.

Αναλυτικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 απώλεσε 0,34% στις 637,14 μονάδες, ενώ ο Euro Stoxx 50 πρόσθεσε 0,29% στις 6.318 μονάδες. Ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης ενισχύθηκε 0,37% στις 25.026 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κέρδισε 0,44% στις 8.467 μονάδες. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 διολίσθησε 1,04% στις 10.399 μονάδες, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο ισχυροποιήθηκε 0,18% στις 52.688 μονάδες και στην Ισπανία, τέλος, ο IBEX 35 αποδυναμώθηκε 0,09% στις 19.404 μονάδες.

Οι αεροπορικές εταιρείες Lufthansa και Air France, οι οποίες επηρεάζονται ιδιαίτερα από τις τιμές της ενέργειας, επιδόθηκαν σε ράλι 3,2% και 4,57% αντίστοιχα. Από την άλλη, η μεγαλύτερη εταιρεία λιανικής πώλησης τροφίμων της Βρετανίας, η Tesco, κατέγραψε απώλειες 0,97% μετά την ανακοίνωση επιβράδυνσης της αύξησης των πωλήσεων το α' τρίμηνο, λόγω των επιπτώσεων της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Η Fed διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια την Τετάρτη στο εύρος 3,5-3,75%, αλλά οι επίμονες ανησυχίες για τον πληθωρισμό οδήγησαν εννέα πολιτικούς να προβλέψουν μία αύξηση των επιτοκίων φέτος. Οι traders βλέπουν πιθανότητα 49,5% για αύξηση τον Σεπτέμβριο και αναμένουν ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν στον «πάγο» στη συνέχεια έως το τέλος του έτους, σύμφωνα με το Reuters.

Παράλληλα, η Τράπεζα της Αγγλίας πάτησε νέο φρένο στα επιτόκιά της στο 3,75%, καθώς οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής συνεχίζουν να εξισορροπούν την ανάγκη αντιμετώπισης του πληθωρισμού με την υποτονική οικονομική παραγωγή. Η απόφαση έρχεται καθώς το υψηλό κόστος ενέργειας μετά τον πόλεμο στο Ιράν έχει «φουντώσει» τον πληθωρισμό στις οικονομίες σε όλο τον κόσμο, και η Βρετανία - μία καθαρή εισαγωγέας ενέργειας - είναι ιδιαίτερα ευάλωτη σε κρίσεις τιμών.

Την ίδια ώρα, το πετρέλαιο κατευθύνεται προς το μεγαλύτερο πτωτικό σερί της φετινής χρονιάς, μετά την υπογραφή ενδιάμεσης συμφωνίας ανάμεσα σε ΗΠΑ-Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και την άρση κυρώσεων των ΗΠΑ κατά της Τεχεράνης. Η προγραμματισμένη για την Παρασκευή τελετή υπογραφής της συμφωνίας ΗΠΑ – Ιράν στη Γενεύη ακυρώθηκε, καθώς το μνημόνιο συνεργασίας έχει ήδη υπογραφεί εξ αποστάσεως, όπως έκανε γνωστό ο ΥΠΕΞ του Πακιστάν, Ισάκ Νταρ.

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tags:
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια - Ευρωαγορές
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