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Πάτησε ξανά το κουμπί της παύσης η BoE - Στο 3,75% τα επιτόκια

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Πάτησε ξανά το κουμπί της παύσης η BoE - Στο 3,75% τα επιτόκια
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Η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού αποδίδεται στην αλλαγή του πλαφόν τιμών ενέργειας του Ηνωμένου Βασιλείου και αναμένεται να είναι βραχυπρόθεσμη.

Στον «πάγο» έβαλε εκ νέου τα επιτόκιά της στο 3,75% η Τράπεζα της Αγγλίας (Bank of England - BoE) την Πέμπτη, καθώς οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής συνεχίζουν να εξισορροπούν την ανάγκη αντιμετώπισης του πληθωρισμού με την υποτονική οικονομική παραγωγή.

Η «παύση», η οποία ήταν σύμφωνη με τις προσδοκίες των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters, υποστηρίχθηκε από επτά από τα εννέα μέλη της επιτροπής νομισματικής πολιτικής στη συνεδρίαση για τον Μάιο.

Η απόφαση έρχεται καθώς το υψηλό κόστος ενέργειας μετά τον πόλεμο στο Ιράν έχει «φουντώσει» τον πληθωρισμό στις οικονομίες σε όλο τον κόσμο, και η Βρετανία - μία καθαρή εισαγωγέας ενέργειας - είναι ιδιαίτερα ευάλωτη σε κρίσεις τιμών.

Ο βρετανικός πληθωρισμός επιταχύνθηκε 2,8% τον Μάιο, με τις αυξήσεις τιμών να οφείλονται στην άνοδο του κόστους των καυσίμων, ενώ η οικονομία συρρικνώθηκε κατά 0,1% τον Απρίλιο.

Η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού αποδίδεται στην αλλαγή του πλαφόν τιμών ενέργειας του Ηνωμένου Βασιλείου και αναμένεται να είναι βραχυπρόθεσμη.

Παρόλο που η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη κατέληξαν σε σημαντική πρόοδο στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, οι αγορές εξακολουθούν να στοιχηματίζουν ότι η ΒοΕ θα αυξήσει τα επιτόκια μέχρι το τέλος του έτους, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG.

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tags:
Τράπεζα της Αγγλίας (BoE)
Επιτόκια
Βρετανία
Πληθωρισμός
Πόλεμος
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