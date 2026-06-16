Wall Street: Ανοδικά για 4η ημέρα ο Dow - Νέο ράλι 12% για την SpaceX

Σε πράσινο έδαφος αλλά με προσεκτικές κινήσεις κινούνται οι δείκτες, καθώς οι επενδυτές αντιδρούν στην πληθώρα των αναφορών σχετικά με την συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν.

Σε πράσινο έδαφος αλλά με προσεκτικές κινήσεις διαπραγματεύονται οι δείκτες στην Wall Street την Τρίτη, καθώς οι επενδυτές αντιδρούν στην πληθώρα των αναφορών που καταφθάνουν μετά την ειρηνευτική συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν, με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει από τη μία πως η δεύτερη φάση της συμφωνίας με την Ισλαμική Δημοκρατία θα είναι ευκολότερη, την ίδια στιγμή όμως σπεύδει να τονίσει ότι θα ξεσπάσει κόλαση στο Ιράν εάν η κυβέρνηση στην Τεχεράνη έχει πρόθεση να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

Πιο αναλυτικά, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύεται 288 μονάδες ή 0,56% και κινείται στις 51.959 μονάδες, σημειώνοντας κέρδη για 4η συνεχή συνεδρίαση, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 κερδίζει 0,10% και διαμορφώνεται στις 7.563 μονάδες. Την ίδια στιγμή, κέρδη 0,29% σημειώνει ο τεχνολογικός κλάδος, με τον δείκτη Nasdaq βρίσκεται στις 26.762 μονάδες.

Χθες, η αμερικανική αγορά αναρριχήθηκε σε επίπεδα ρεκόρ, με τους επενδυτές να αισιοδοξούν από την συμφωνία και την κατρακύλα του πετρελαίου, με τον Dow Jones να σημειώνει ρεκόρ και να κλείνει στις 51.676 μονάδες, ενώ με το +3% ο Nasdaq σημείωσε την καλύτερη ημέρα του από τις 31 Μαρτίου.

Στο ταμπλό, οι traders παρακολουθούν τη SpaceX, η οποία χθες σημείωσε νέο «άλμα» κατά σχεδόν 20% μετά το ντεμπούτο της στην αμερικανική αγορά την Παρασκευή. Σήμερα, συνεχίζει το ράλι της, αφού ενισχύεται πάνω από 12%. Τα τρελά κέρδη της SpaceX την ώθησαν να ξεπεράσει την Amazon σε κεφαλαιοποίηση και την καθιστούν πλέον την πέμπτη πολυτιμότερη εισηγμένη.

Την ίδια ώρα, το πετρέλαιο οδεύει προς το μεγαλύτερο σερί απωλειών του φέτος, υποχωρώντας για 4η συνεδρίαση, καθώς η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ ενισχύει τις προσδοκίες για αισθητή καλυτέρευση της προσφοράς.

Ωστόσο, αυτό δημιουργεί ένα περίπλοκο σκηνικό για την συνεδρίαση της Fed, με τις πρόσφατες αναφορές για τον πληθωρισμό να είναι πιο «θερμές» από τις αναμενόμενες εν μέσω του πολέμου στο Ιράν, ο οποίος έχει ωθήσει τις τιμές της ενέργειας υψηλότερα. Η Τράπεζα της Ιαπωνίας, αύξησε την Τρίτη το βασικό της επιτόκιο σε υψηλό 31 ετών για να αντιμετωπίσει αυτές τις πιέσεις στις τιμές.

Οι αξιωματούχοι της Fed θα λάβουν αύριο την πρώτη απόφαση για τα επιτόκια υπό τον Πρόεδρο Κέβιν Γουόρς, ο οποίος υποστηρίζεται από τον Πρόεδρο Τραμπ. Ενώ η Fed αναμένεται ευρέως να διατηρήσει τα επιτόκια σταθερά αυτή τη φορά, πολλοί στη Wall Street αναμένουν μια στροφή προς αυξήσεις φέτος στο "dot plot" όπου θα αποτυπωθούν οι προσδοκίες των υπευθύνων χάραξης πολιτικής.