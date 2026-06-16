Τραμπ: Κόλαση στο Ιράν αν αποκτήσει πυρηνικά όπλα - Πιο εύκολη η β' φάση της συμφωνίας

«Το μόνο πράγμα που έχει πραγματικά σημασία για μένα είναι το Ιράν να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο, και αυτό το δηλώνει δυνατά και ξεκάθαρα».

Τελευταία ενημέρωση 13:28

Ξεκάθαρος ότι θα ξεσπάσει κόλαση στο Ιράν εάν η κυβέρνηση στην Τεχεράνη έχει πρόθεση να αποκτήσει πυρηνικό όπλο εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της G7 στο Εβιάν της Γαλλίας, εκτιμώντας πως η δεύτερη φάση της συμφωνίας με την Ισλαμική Δημοκρατία θα είναι ευκολότερη, ενώ κατέστησε σαφές πως οι ΗΠΑ δεν θα επενδύσουν χρήματα στο Ιράν.

«Το μόνο πράγμα που έχει πραγματικά σημασία για μένα είναι το Ιράν να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο, και αυτό το δηλώνει δυνατά και ξεκάθαρα», προειδοποίησε. «Δεν επενδύουμε χρήματα στο Ιράν, παρεμπιπτόντως, και αυτή η φήμη που κυκλοφόρησε χθες ήταν γελοία», τόνισε σε δημοσιογράφους. «Έχουμε το δικαίωμα να πάμε κάποια μέρα και να κάνουμε, αν θέλω να κάνουμε κάτι, ή αν κάποιος θέλει να κάνει κάτι, αλλά δεν επενδύουμε χρήματα» διεμήνυσε.

Ακόμη, εκτίμησε ότι η ανακοινωθείσα συμφωνία με το Ιράν «θα είναι επιτυχής» ενώ όταν οι διαπραγματεύσεις για να φτάσουν στο προγραμματισμένο δεύτερο στάδιο «θα είναι πραγματικά ευκολότερες». Συνεχίζοντας χαρακτήρισε τη συμφωνία που επιτεύχθηκε με το Ιράν ως «δίκαιη» και «καλή». «Είμαστε πολύ, πολύ εντυπωσιασμένοι με το Κατάρ και τον τρόπο που χειρίστηκε τα πράγματα», σημείωσε.

«Η συνεργασία με το Κατάρ και τον λαό του Κατάρ ήταν πραγματικά μια ευχαρίστηση. Ήταν σκληροί, ήταν δυνατοί. Ξέρετε ότι είναι πιο κοντά στο Ιράν από φυσικής άποψης», πρόσθεσε, επαινώντας τη «μεγάλη γενναιότητα» της Ντόχας. «Δεν ήθελα να τους επιτεθώ την περασμένη εβδομάδα, αλλά δεν είχαμε άλλη επιλογή», ​​ανέφερε για την Τεχεράνη, ενώ ξεκαθάρισε πως «δεν του άρεσε» η επίθεση του Ισραήλ στον Λίβανο «δύο ώρες» πριν από την υπογραφή της συμφωνίας με το Ιράν.

«Τους το είπα αυτό. Δεν μου άρεσε καθόλου» σχολίασε, ενώ διαβεβαίωσε πως το deal Ουάσιγκτον - Τεχεράνης μπορεί να επιβιώσει ακόμη και αν το Τελ Αβίβ επιτεθεί στη Βηρυτό. «Θεωρώ ότι ο μικρός πόλεμος είναι η σύγκρουση στον Λίβανο. Το Ιράν είναι ο μεγάλος πόλεμος. Απλά καμία φορά σηκώνει το κεφάλι της η Χεζμπολάχ στη Βηρυτό. Χωρίς τις ΗΠΑ, δεν θα υπήρχε Ισραήλ. Χωρίς εμένα δεν θα υπήρχε Ισραήλ, επειδή κανένας άλλος πρόεδρος δεν ήταν πρόθυμος να κάνει αυτό που έκανα εγώ» ισχυρίστηκε.

Ακόμη, αποσαφήνισε πως έχει μια «εξαιρετική σχέση» με τον Νετανιάχου, αλλά πρόσθεσε ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός «πρέπει να είναι πιο υπεύθυνος σε σχέση με τον Λίβανο». Οι ηγέτες από τις πλούσιες χώρες της Ομάδας των Επτά - ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία, Καναδάς, Ιταλία και Ιαπωνία - συγκεντρώνονται στο Εβιάν για τη σύνοδο κορυφής της G7, με εκπροσώπους από την ΕΕ και την Ουκρανία να δίνουν επίσης το «παρών».

Ιράν για deal με ΗΠΑ: «Πιο σημαντικό ζήτημα» το τέλος στον πόλεμο στον Λίβανο

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί επέμεινε σήμερα στην σημασία του να δοθεί τέλος στον πόλεμο στον Λίβανο μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου συμφωνίας που επιτεύχθηκε με την Ουάσινγκτον. «Πρόκειται χωρίς αμφιβολία για το πιο σημαντικό ζήτημα του πρωτοκόλλου: η ανακοίνωση της άμεσης και διαρκούς παύσης του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου», δήλωσε ο υπουργός σε συνάντηση με ξένους διπλωμάτες.

«Το τέλος του πολέμου δεν μπορεί να διαχωριστεί από το οριστικό τέλος της σύγκρουσης», δήλωσε. «Κατά την άποψή μας, υπάρχουν δύο πλευρές σε αυτό το πρωτόκολλο: από μία πλευρά οι ΗΠΑ και το Ισραήλ και από την άλλη το Ιράν και η Χεζμπολάχ» πρόσθεσε. Η Τεχεράνη και η Ουάσινγκτον ανακοίνωσαν χθες ότι κατέληξαν σε πρωτόκολλο συμφωνίας για να δοθεί τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, που πυροδοτήθηκε στις 28 Φεβρουαρίου από αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στην Τεχεράνη.

Ο Λίβανος εσύρθη στη σύγκρουση όταν η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε στις 2 Μαρτίου ρουκέτες κατά του Ισραήλ, που ανταπάντησε με αεροπορικούς βομβαρδισμούς και χερσαία επίθεση στο νότιο τμήμα της χώρας, όπου βρίσκονται ακόμα στρατεύματα. «Η όποια στρατιωτική επίθεση του σιωνιστικού καθεστώτος κατά του Λιβάνου και η συνέχιση της κατοχής στα λιβανικά εδάφη, θα θεωρηθούν παραβίαση» του πρωτοκόλλου συμφωνίας, δήλωσε ο Αραγτσί.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε από την πλευρά του ότι οι ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν στον Λίβανο, στη Συρία και τη Γάζα «για όσο είναι απαραίτητο». Ισραηλινό πλήγμα στοχοθέτησε χθες όχημα στον νότιο Λίβανο, προκαλώντας τον θάνατο ενός ανθρώπου, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ani. Και η Χεζμπολάχ δήλωσε ότι «απώθησε» ισραηλινή δύναμη που επιχειρούσε να «προελαύσει» στην περιοχή.

Την Παρασκευή αναμένεται να πραγματοποιηθεί στη Γενεύη τελετή για την υπογραφή του πρωτοκόλλου συμφωνίας. Σύμφωνα με τον Αραγτσί, την ίδια μέρα είναι «πιθανόν» να ξεκινήσει «νέος κύκλος διαπραγματεύσεων μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ με στόχο της επίτευξη οριστικής συμφωνίας». «Στην τελική συμφωνία, θα ληφθούν αποφάσεις για ζητήματα που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα και την άρση των κυρώσεων» των ΗΠΑ που προκαλούν ασφυξία στην ιρανική οικονομία, δήλωσε ο υπουργός.