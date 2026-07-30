Η Alpha Bank αναδιατάσσει την Εκτελεστική της Επιτροπή - Ο Ιωσήφ Κιουρούκογλου αναλαμβάνει Chief of Wholesale Banking

Η Alpha Bank εισέρχεται στη νέα φάση της στρατηγικής της ανάπτυξης, έχοντας πλέον διαμορφώσει ένα από τα πλέον ολοκληρωμένα οικοσυστήματα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην ελληνική αγορά.

Η Alpha Bank εισέρχεται στη νέα φάση της στρατηγικής της ανάπτυξης, έχοντας πλέον διαμορφώσει ένα από τα πλέον ολοκληρωμένα οικοσυστήματα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην ελληνική αγορά.

Η στρατηγική συνεργασία με τη UniCredit, η επέκταση στην Κύπρο μέσω της εξαγοράς της AstroBank, η ενίσχυση του Investment Banking με την AXIA Ventures Group και η ανάπτυξη του Wealth Management μετά την εξαγορά της Alpha Trust διεύρυναν ουσιαστικά τις δυνατότητες της Τράπεζας να υποστηρίζει ολοκληρωμένα τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες πελάτες της. Η εξέλιξη της ηγετικής της ομάδας αποτελεί το επόμενο βήμα στην αξιοποίηση αυτής της νέας δυναμικής και στην υλοποίηση της στρατηγικής της για βιώσιμη ανάπτυξη και δημιουργία αξίας.

Σε αυτό το πλαίσιο η Τράπεζα, προχωρά σε αλλαγές της Εκτελεστικής Επιτροπής της, ορίζοντας τον Ιωσήφ Κιουρούκογλου ως Chief of Wholesale Banking και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, με απευθείας αναφορά στον CEO του Ομίλου, από την 15η Σεπτεμβρίου 2026. Η επιλογή του κ. Κιουρούκογλου αντανακλά τη διαρκή δέσμευση της Τράπεζας να εξελίσσει το ηγετικό της σχήμα, συνδυάζοντας τη θεσμική συνέχεια με νέες δεξιότητες και διεθνή εμπειρία, προσελκύοντας παράλληλα Έλληνες επαγγελματίες υψηλού κύρους που διακρίθηκαν στο εξωτερικό.

Η αλλαγή αυτή έρχεται με αφορμή την ολοκλήρωση της μακρόχρονης και ιδιαίτερα επιτυχημένης θητείας του Γιάννη Εμίρη στη θέση του Chief of Wholesale Banking, την οποία κατείχε από το 2019. Ο Γιάννης Εμίρης ολοκληρώνει μία πορεία άνω των 35 ετών στον Όμιλο, εκ των οποίων περισσότερα από είκοσι χρόνια στην Alpha Bank, συμβάλλοντας καθοριστικά στην περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων της Τράπεζας με την ελληνική και διεθνή επιχειρηματική κοινότητα και τη διαμόρφωση του Wholesale Banking με βάση ένα σύγχρονο, διεθνές τραπεζικό πρότυπο.

Ο Ιωσήφ Κιουρούκογλου διαθέτει περισσότερα από είκοσι χρόνια διεθνούς εμπειρίας στην επενδυτική τραπεζική και τις κεφαλαιαγορές, έχοντας διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο σε εμβληματικές συναλλαγές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η βαθιά γνώση των διεθνών αγορών, η εκτεταμένη εμπειρία σε σύνθετες χρηματοδοτήσεις, συγχωνεύσεις και εξαγορές, καθώς και η ισχυρή του δικτύωση με κορυφαίους επενδυτές και επιχειρηματικούς ομίλους, ενισχύουν σημαντικά τη δυνατότητα της Alpha Bank να υποστηρίξει την επενδυτική ανάπτυξη των πελατών της και να αξιοποιήσει ευκαιρίες σε ένα ολοένα πιο διεθνοποιημένο περιβάλλον.

Παράλληλα, η αποδεδειγμένη ικανότητά του να ηγείται ομάδων υψηλής απόδοσης και να αναπτύσσει κορυφαίες τραπεζικές δραστηριότητες αποτελεί σημαντικό εφόδιο για την επόμενη φάση ανάπτυξης του Wholesale Banking της Alpha Bank, και την περαιτέρω ενίσχυση της ικανότητας του Ομίλου να δημιουργεί μακροπρόθεσμη αξία για την ελληνική οικονομία και τους πελάτες του.

Ενίσχυση των αναπτυξιακών δραστηριοτήτων

Παράλληλα, τροποποιείται η οργανωτική δομή της Εκτελεστικής Επιτροπής, καθώς ο Γιώργος Μιχαλόπουλος, Chief Wealth Management Officer θα αναφέρεται απευθείας στον CEO του Ομίλου. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά τη στρατηγική σημασία του Wealth Management για την Alpha Bank, μετά και την εξαγορά της Alpha Trust, καθώς και τη διαρκή ενίσχυση των δραστηριοτήτων που δημιουργούν υψηλή προστιθέμενη αξία για τους πελάτες και διαφοροποιούν περαιτέρω το επιχειρηματικό μοντέλο της Τράπεζας.

Μήνυμα του CEO του Ομίλου Alpha Bank, Βασίλη Ψάλτη: «Σήμερα η Alpha Bank διαθέτει μια ισχυρότερη και περισσότερο διαφοροποιημένη πλατφόρμα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, που συνδυάζει την ισχύ του wholesale banking με αναβαθμισμένες δυνατότητες στο Investment Banking, το Wealth Management και τη διασυνοριακή εξυπηρέτηση επιχειρήσεων. Η εξέλιξη της ηγετικής μας ομάδας αποτελεί φυσική συνέχεια αυτής της στρατηγικής. Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζω τον Ιωσήφ Κιουρούκογλου στην Εκτελεστική μας Επιτροπή ως νέο Chief of Wholesale Banking. Η διεθνής του εμπειρία, η βαθιά γνώση των αγορών, η τεχνογνωσία του σε σύνθετες συναλλαγές θα ενισχύσουν περαιτέρω την ικανότητά μας να υποστηρίζουμε την ανάπτυξη και τη διεθνή επέκταση των ελληνικών επιχειρήσεων. Η επιστροφή του στην Ελλάδα, μετά από μία σπουδαία διεθνή καριέρα, αποτελεί και ένα ισχυρό μήνυμα εμπιστοσύνης στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και του τραπεζικού μας συστήματος. Ο Ιωσήφ φέρνει στην Alpha Bank μία σύγχρονη, διεθνή και απολύτως πελατοκεντρική οπτική, σε μία περίοδο κατά την οποία οι ανάγκες των επιχειρήσεων γίνονται πιο σύνθετες και οι ευκαιρίες ανάπτυξης εκτείνονται πέρα από τα εθνικά σύνορα. Είμαι βέβαιος ότι, με την εμπειρία και την ηγεσία του, το Wholesale Banking θα συνεχίσει να διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στη χρηματοδότηση της οικονομίας, στη στήριξη των επενδύσεων και στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας.

Παράλληλα, η αναβάθμιση του Wealth Management στην οργανωτική μας δομή αντανακλά τη στρατηγική σημασία που αποδίδουμε σε έναν τομέα ο οποίος εξελίσσεται σε βασικό πυλώνα της μελλοντικής ανάπτυξης της Alpha Bank.

Στο πλαίσιο αυτό, θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες προς τον Γιάννη Εμίρη για την εξαιρετική και μακρόχρονη συμβολή του στην Alpha Bank. Ο Γιάννης υπηρέτησε την Τράπεζα με υψηλό επαγγελματισμό, ακεραιότητα, θεσμική συνέπεια και βαθιά προσήλωση στους στρατηγικούς μας στόχους.

Σε περιόδους ιδιαίτερα απαιτητικές για το τραπεζικό σύστημα και την ελληνική οικονομία, η ηγεσία, η κρίση και η βαθιά του γνώση της αγοράς, συνέβαλαν καθοριστικά στην επιτυχή εξέλιξη του Wholesale Banking. Το αποτύπωμά του στην Τράπεζα είναι σημαντικό και διαχρονικό. Η συμβολή του στην ανάπτυξη των σχέσεων μας με τους εταιρικούς μας πελάτες εντός και εκτός Ελλάδος και τη στήριξη σημαντικών επιχειρηματικών σχεδίων αφήνει πολύτιμη παρακαταθήκη για την επόμενη ημέρα». Τον ευχαριστώ προσωπικά για τη συνεργασία, τη δέσμευση και την προσφορά του όλα αυτά τα χρόνια. Οι επιχειρήσεις σήμερα χρειάζονται πολύ περισσότερα από μία τράπεζα. Χρειάζονται έναν στρατηγικό συνεργάτη. Αυτό φιλοδοξούμε να είμαστε».

Νέα σύνθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής

Η νέα σύνθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Alpha Bank, με ισχύ από την 15η Σεπτεμβρίου 2026,

διαμορφώνεται ως εξής:

Πρόεδρος

Βασίλειος Ε. Ψάλτης, Chief Executive Officer

Μέλη:

• Λάζαρος Α. Παπαγαρυφάλλου, Deputy CEO

• Νίκος Β. Σαλακάς, Chief of Corporate Center and General Counsel

• Παναγιώτης Κ. Γεωργιόπουλος, Chief Retail Client Strategies Officer

• Γεώργιος Δ. Λινάτσας, Chief of Investment Banking

• Κωνσταντίνος Γ. Σαραφόπουλος, Chief Risk Officer

• Ιωσήφ Κιουρούκογλου, Chief of Wholesale Banking

• Γεώργιος Β. Μιχαλόπουλος, Chief Wealth Management Officer

• Φραγκίσκη Γ. Μελίσσα, Chief Human Resources Officer

• Στέφανος Ν. Μυτιληναίος, Chief Integration and Group Initiatives Officer

• Βασίλειος Γ. Κοσμάς, Chief Financial Officer

• Μιχάλης Β. Τσαρμπόπουλος, Chief Digital and Technology Officer

Βιογραφικό Ιωσήφ Κιουρούκογλου

O Ιωσήφ Κιουρούκογλου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1978. Είναι Μηχανολόγος Μηχανικός (First Class Honours) απόφοιτος του City University και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στο Advanced Mechanical Engineering από το Imperial College.

Διαθέτει περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στην επενδυτική και εταιρική τραπεζική. Ξεκίνησε την επαγγελματική του διαδρομή από την Credit Suisse και μετακινήθηκε το 2006 στη Merrill Lynch, που αργότερα εντάχθηκε στην Bank of America, όπου και παρέμεινε έως πρόσφατα ως Managing Director, Country Executive για την Ελλάδα και Head of European Transportation Infrastructure.

Στη διάρκεια της καριέρας του, έχει συμβουλεύσει σε περισσότερες από 100 διεθνείς συναλλαγές, συνολικής αξίας άνω των €200 δισ., μεταξύ των οποίων σημαντικές εξαγορές και συγχωνεύσεις, αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου και σύνθετες χρηματοδοτικές συναλλαγές για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο, το ελληνικό Δημόσιο, καθώς και κορυφαίες ελληνικές και διεθνείς επιχειρήσεις και επενδυτές.

Διαθέτει επίσης εκτενή εμπειρία στον τομέα των υποδομών - μεταφορών, έχοντας διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο τα τελευταία χρόνια σε ορισμένες από τις σημαντικότερες συναλλαγές του κλάδου σε αεροδρόμια, λιμάνια και αυτοκινητοδρόμους με διόδια, εκπροσωπώντας κορυφαίους διεθνείς ομίλους υποδομών - μεταφορών, επενδυτικά κεφάλαια και κρατικές οντότητες.