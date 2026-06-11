Ρεκόρ ζήτησης για την IPO της SpaceX - Στα 135 δολάρια «κλείδωσε» η τιμή της μετοχής

Η κατασκευάστρια πυραύλων και διαστημοπλοίων του Έλον Μασκ πρόκειται να καταστεί μία από τις πιο πολύτιμες εταιρείες στον κόσμο, στη μεγαλύτερη IPO στην ιστορία.

Σε επίσημη τιμολόγηση της αρχικής δημόσιας εγγραφής της στα 135 δολάρια ανά μετοχή κατέληξε η SpaceΧ, με την επιχείρηση του Έλον Μασκ να μετρά αντίστροφα για την πρεμιέρα της στη Wall Street. Η μετοχή πρόκειται να ξεκινήσει να διαπραγματεύεται στο Nasdaq με τον τίτλο "SPCX" την Παρασκευή.

Η SpaceX διέθεσε 555.555.555 κοινές μετοχές στην ΙPO της, συγκεντρώνοντας το ρεκόρ των 75 δισ. δολαρίων, ανεβάζοντας την αποτίμηση του παρόχου δορυφόρων και υπηρεσιών τεχνητής νοημοσύνης στο ιστορικό υψηλό των 1,77 τρισ. δολαρίων.

Η κατασκευάστρια πυραύλων και διαστημοπλοίων του Έλον Μασκ πρόκειται να καταστεί μία από τις πιο πολύτιμες εταιρείες στον κόσμο, στη μεγαλύτερη IPO στην ιστορία. Μάλιστα, η SpaceX θα καταταχθεί έβδομη ισχυρότερη μεταξύ των εισηγμένων στις ΗΠΑ όταν η μετοχή της κάνει το ντεμπούτο της στον τεχνοβαρή δείκτη αύριο.

Με την τιμολόγηση, η μετοχή της SpaceX θα συναλλάσσονται την Παρασκευή, με αξία υψηλότερη από εταιρείες όπως η JP Morgan, η Berkshire Hathaway και η Eli Lilly. Η μεγαλύτερη ΙΡΟ πριν από την SpaceX ήταν της Saudi Aramco τον Δεκέμβριο του 2019, η οποία συγκέντρωσε 25,6 δισ. δολάρια με αποτίμηση 1,71 τρισ. δολαρίων.

Η SpaceX διέθεσε το 30% των μετοχών για τους retail buyers, έναν ασυνήθιστα μεγάλο αριθμό. Ο Μασκ θα κατέχει το 82% της SpaceX μετά την IPO με την αγορά των ΗΠΑ να ανακάμπτει απότομα φέτος μετά από μια περίοδο αστάθειας.

Η Goldman Sachs έχει προβλέψει ότι τα έσοδα από τις αμερικανικές IPOs θα μπορούσαν να τετραπλασιαστούν στο ρεκόρ των 160 δισ. δολαρίων το 2026, χάρη σε μια σειρά μετοχών που περιλαμβάνουν όχι μόνο την SpaceX, αλλά και τις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης OpenAI και Anthropic.