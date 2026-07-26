Βερολίνο: «Τρομοκρατική ενέργεια» η επίθεση στο Pride - Έρευνες για εντοπισμό του δράστη

Τα όμοσπονδα κρατίδια έχουν λάβει οδηγίες να ενισχύσουν τα μέτρα ασφαλείας σε όλες τις μεγάλες εκδηλώσεις στη Γερμανία.

Τελευταία ενημέρωση 18:21

Για «τρομοκρατική ενέργεια» έκανε λόγο ο ομοσπονδιακός υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ, αναφερόμενος στην χθεσινοβραδινή επίθεση με αυτοκίνητο σε εκδήλωση της αφιερωμένης στα δικαιώματα της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ Ημέρας της Οδού Christopher και προειδοποίησε για τον κίνδυνο ο δράστης να βρει μιμητές. Σύμφωνα με τον κ. Ντόμπριντ, μία γυναίκα έχασε τη ζωή της, ενώ 29 άτομα τραυματίστηκαν - εκ των οποίων τρία σοβαρά.

Τα όμοσπονδα κρατίδια έχουν λάβει οδηγίες να ενισχύσουν τα μέτρα ασφαλείας σε όλες τις μεγάλες εκδηλώσεις στη Γερμανία, ειδικά σε όσες αφορούν τον εορτασμό της Ημέρας της Οδού Christopher, υπό τον φόβο, όπως είπε ο υπουργός Εσωτερικών, ο δράστης της επίθεσης στο Βερολίνο να βρει και άλλους μιμητές.

Ο υπουργός επιβεβαίωσε ότι ο αναζητούμενος ως ύποπτος είναι ο 21χρονος Γερμανός υπήκοος λιβανέζικης καταγωγής Αμπντούλ Μπαλούτ, ο οποίος ήταν ήδη γνωστός στις αρχές «λόγω μεγάλου αριθμού ποινικών αδικημάτων και εγγύτητας με την ισλαμιστική σκηνή».

Η Λιβανέζα μητέρα του πολιτογραφήθηκε στη Γερμανία το 2002, ενώ ο 21χρονος είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση 22 μηνών με ανασταλτικό χαρακτήρα και παρακολουθούσε μαθήματα αποριζοσπαστικοποίησης και ο εισαγγελέας έχει ασκήσει έφεση κατά της απόφασης για αναστολή.

Ο υπουργός επιβεβαίωσε επίσης τις πληροφορίες που ήθελαν τον δράστη, αφού αποβιβάστηκε από το αυτοκίνητο, να τραυματίζει περαστικούς με μαχαίρι.

Από χθες το βράδυ βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, «όχι μόνο στο Βερολίνο, αλλά και σε σιδηροδρομικούς σταθμούς και αεροδρόμια σε πολλές περιοχές», σημείωσε ο Αλεξάντερ Ντόμπριντ, ενώ ανέφερε ότι έρευνες διεξάγονται και στα σύνορα, για το ενδεχόμενο ο δράστης να προσπαθήσει να διαφύγει στο εξωτερικό. Νωρίτερα το περιοδικό Der Spiegel είχε μεταδώσει ότι είναι ιδιαίτερα αυξημένα τα μέτρα στα σύνορα προς Πολωνία και προς Δανία, αλλά και στους αυτοκινητοδρόμους που οδηγούν εκεί.

Μερτς: «Είμαστε περισσότεροι, είμαστε πιο δυνατοί»

«Είμαστε περισσότεροι, είμαστε πιο δυνατοί», δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, προσερχόμενος σε έκτακτη Θεία Λειτουργία στη μνήμη της γυναίκας που έχασε τη ζωή της στη χθεσινοβραδινή τρομοκρατική επίθεση.

«Είμαστε περισσότεροι, είμαστε πιο δυνατοί και στέκουμε ενωμένοι στη χώρα μας και αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα σε μια τόσο δύσκολη στιγμή (…) Θα υπερασπιστούμε την ελευθερία, την ανοιχτή κοινωνία, τον φιλελευθερισμό της ζωής μας και της κοινωνίας μας με όλα όσα μπορούμε να κάνουμε - και θα το κάνουμε μαζί», δήλωσε ο κ. Μερτς έξω από την εκκλησία της Αγίας Μαρίας στο Βερολίνο και πρόσθεσε ότι «δεν θα επιτρέψουμε σε αυτό το δηλητήριο κατά της ελευθερίας μας να εξαπλωθεί περισσότερο στην κοινωνία μας».

Πέρα από κάθε κομματική διαφορά, τόνισε, «θα υπερασπιστούμε την ελευθερία της κοινωνίας μας και όλοι μπορούν να βασιστούν σε αυτό». Ο καγκελάριος υποσχέθηκε ακόμη ότι ο δράστης θα συλληφθεί «το συντομότερο δυνατό». Θα αποφασίσουμε «με σύνεση, αλλά και με αποφασιστικότητα, αλλά αυτοί οι εγκληματίες δεν έχουν θέση στην καρδιά της κοινωνίας μας», υπογράμμισε, σε ιδιαίτερα φορτισμένο τόνο.

Από το ίδιο σημείο, η ομοσπονδιακή υπουργός Δικαιοσύνης Στέφανι Χούμπιγκ ανακοίνωσε ότι τις έρευνες αναλαμβάνει πλέον η ομοσπονδιακή εισαγγελία, καθώς πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια με ισλαμιστικό υπόβαθρο. «Φυσικά, θα ασκήσουμε δίωξη κατά των υπευθύνων στο μέγιστο βαθμό του νόμου και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη», επισήμανε η κυρία Χούμπιγκ.

Στο μεταξύ ο εκπρόσωπος της αστυνομίας του Βερολίνου Φλόριαν Νατ διαβεβαίωσε ότι κανένας από τους τραυματίες δεν διατρέχει πλέον κίνδυνο για τη ζωή του. Ο ίδιος ανέφερε ακόμη ότι οι έρευνες διεξάγονται και με την υπόθεση ότι ο δράστης δεν ενήργησε μόνος.

«Έχουμε ανακρίνει αρκετά άτομα σε σχέση με όλο αυτό το περιστατικό, μερικά από τα οποία τα έχουμε θέσει υπό κράτηση. Πρέπει ωστόσο να διαπιστώσουμε συγκεκριμένους λόγους υποψίας εναντίον τους και εάν αυτό δεν καταστεί εφικτό εντός 48 ωρών, θα πρέπει να αφήσουμε αυτά τα άτομα ελεύθερα», διευκρίνισε. Σύμφωνα πάντως με τον ειδικό του ARD για θέματα τρομοκρατίας Χόλγκερ Σμιτ, έχει συλληφθεί ένας Ιρανός ο οποίος ενδεχομένως να ήταν ο συνοδηγός του Αμπντούλ Μπαλούτ κατά τη διάρκεια της χθεσινοβραδινής επίθεσης

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ