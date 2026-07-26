Θεσσαλονίκη: Οριοθετήθηκαν δύο πυρκαγιές σε Πυλαία και Μονόλοφο Ωραιόκαστρου

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

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Οριοθετήθηκαν, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, οι πυρκαγιές που ξέσπασαν νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην Πυλαία και στον Μονόλοφο Ωραιοκάστρου, στη Θεσσαλονίκη.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στην Πυλαία, κοντά στην οποία υπήρχαν διάσπαρτες κατοικίες, κινητοποιήθηκαν 72 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 20 οχήματα, 4 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη.

Από την πυρκαγιά στον Μονόλοφο Ωραιοκάστρου δεν απειλήθηκαν σπίτια και υποδομές, ενώ για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 37 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 11 οχήματα και 2 ελικόπτερα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ