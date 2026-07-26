Ειδήσεις | Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Οριοθετήθηκαν δύο πυρκαγιές σε Πυλαία και Μονόλοφο Ωραιόκαστρου

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Θεσσαλονίκη: Οριοθετήθηκαν δύο πυρκαγιές σε Πυλαία και Μονόλοφο Ωραιόκαστρου
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

Τελευταία ενημέρωση 18:39

Οριοθετήθηκαν, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, οι πυρκαγιές που ξέσπασαν νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην Πυλαία και στον Μονόλοφο Ωραιοκάστρου, στη Θεσσαλονίκη.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στην Πυλαία, κοντά στην οποία υπήρχαν διάσπαρτες κατοικίες, κινητοποιήθηκαν 72 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 20 οχήματα, 4 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη.

Από την πυρκαγιά στον Μονόλοφο Ωραιοκάστρου δεν απειλήθηκαν σπίτια και υποδομές, ενώ για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 37 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 11 οχήματα και 2 ελικόπτερα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Δεν «αρέσει» πια η ελληνική επαρχία

Ρύθμιση 72 δόσεων προς τον ΕΦΚΑ: Πάνω από 2.500 οι αιτήσεις των οφειλετών - Οι «κόφτες» που αποκλείουν την πλειοψηφία τους

Κτηματολόγιο: Έρχεται το νέο GIS που αλλάζει τη διαχείριση όλων των ακινήτων στην Ελλάδα

tags:
Φωτιά τώρα
Θεσσαλονίκη
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider