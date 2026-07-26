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Δύο ελληνικά Canadair επιχειρούν στις μεγάλες δασικές πυρκαγιές της Ισπανίας

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Δύο ελληνικά Canadair επιχειρούν στις μεγάλες δασικές πυρκαγιές της Ισπανίας
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Όπως επισημαίνεται σε σχετική ενημέρωση, τα δύο CL-415 θα συνεχίσουν να επιχειρούν στην ίδια περιοχή και κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας.

Στις μεγάλες δασικές πυρκαγιές που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Ισπανία επιχειρούν τα δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου CL-415 που απέστειλε η Ελλάδα στην χώρα, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας (UCPM),

Ειδικότερα όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τα αεροσκάφη απογειώθηκαν το πρωί από το στρατιωτικό αεροδρόμιο Torrejón της Ισπανίας και επιχειρούν στην περιοχή Burgohondo, περίπου 115 χιλιόμετρα δυτικά της Μαδρίτης.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ενημέρωση, τα δύο CL-415 θα συνεχίσουν να επιχειρούν στην ίδια περιοχή και κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας.

«Η σημαντικότερη δασική πυρκαγιά στην πρόσφατη ιστορία»

Η πυρκαγιά της Άβιλα, κοντά στη Μαδρίτη, είναι «η σημαντικότερη δασική πυρκαγιά» στην πρόσφατη ιστορία της Ισπανίας, δήλωσε σήμερα η υπουργός Οικολογικής Μετάβασης Σάρα Αχέσεν

«Σε ό,τι αφορά την Άβιλα, μιλάμε για τη σημαντικότερη δασική πυρκαγιά στην πρόσφατη ιστορία της Ισπανίας», είπε η υπουργός μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Ναβαλκαρνέρο, κοντά στη Μαδρίτη.

Περίπου 75.000 άνθρωποι εκτοπίστηκαν λόγω των πύρινων μετώπων που μαίνονται στα περίχωρα της Μαδρίτης και σε γειτονικές περιοχές της πρωτεύουσας, καθώς και στη Βαλένθια, στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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