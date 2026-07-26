Ειδήσεις | Διεθνή

Αραγτσί: «Η επίθεση της Ουκρανίας σε ιρανικό πλοίο δεν θα μείνει αναπάντητη»

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Αραγτσί: «Η επίθεση της Ουκρανίας σε ιρανικό πλοίο δεν θα μείνει αναπάντητη»
Αμπάς Αραγτσί / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Κατηγόρησε τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι επιτέθηκε σε ένα ιρανικό εμπορικό πλοίο με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας ναυτικός.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί κατηγόρησε σήμερα τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι επιτέθηκε σε ένα ιρανικό εμπορικό πλοίο με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας ναυτικός.

Σε τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχε με την επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας και τον υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ, ο Αραγτσί «ξεκαθάρισε» ότι αυτό που έκανε εκείνος που «εκμεταλλεύεται τη βοήθεια των άλλων» στο Κίεβο «δεν θα μείνει αναπάντητο», όπως ανέφερε ο ίδιος ο Ιρανός υπουργός σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Δεν «αρέσει» πια η ελληνική επαρχία

Ρύθμιση 72 δόσεων προς τον ΕΦΚΑ: Πάνω από 2.500 οι αιτήσεις των οφειλετών - Οι «κόφτες» που αποκλείουν την πλειοψηφία τους

Κτηματολόγιο: Έρχεται το νέο GIS που αλλάζει τη διαχείριση όλων των ακινήτων στην Ελλάδα

tags:
Ιράν
Ουκρανία
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider