Ιταλία: Πάνω από 400 τουρίστες απομακρύνθηκαν διά θαλάσσης λόγω πυρκαγιάς στην Απουλία

Ο εκπρόσωπος του λιμενικού πρόσθεσε ότι η επιχείρηση εκκένωσης θα συνεχιστεί, αφού απομένουν περίπου άλλοι 300 άνθρωποι.

Το ιταλικό λιμενικό ανακοίνωσε σήμερα ότι απομακρύνθηκαν δια θαλάσσης περισσότεροι από 400 άνθρωποι λόγω μιας πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη στην κοινότητα Πεσκίτσι, στην Απουλία της νότιας Ιταλίας.

«Επί του παρόντος, περισσότεροι από 400 τουρίστες και λουόμενοι απομακρύνθηκαν δια θαλάσσης, αφού αυτή είναι η μοναδική οδός διαφυγής» ανέφεραν οι αρχές με ανάρτηση στο κανάλι τους στο WhatsApp.

Ο εκπρόσωπος του λιμενικού πρόσθεσε ότι η επιχείρηση εκκένωσης θα συνεχιστεί, αφού απομένουν περίπου άλλοι 300 άνθρωποι.

«Οι επιχειρήσεις είναι σε εξέλιξη και έχουν κινητοποιηθεί έξι πλοία της ακτοφυλακής (…) τρία πλοία της οικονομικής αστυνομίας καθώς και καμιά δεκαριά ιδιωτικά σκάφη, που έχουν διατεθεί για τη μεταφορά επιβατών και την υποστήριξη της επιχείρησης διάσωσης», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Πλάνα που μεταδόθηκαν από ιταλικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν πυροσβεστικά οχήματα και ένα αεροσκάφος Canadair να δίνουν μάχη με τις φλόγες. Η φωτιά δεν απειλεί πάντως κατοικίες αυτής της κοινότητας που βρίσκεται στις ακτές της Αδριατικής. Ωστόσο, ένα σύννεφο καπνού είναι ορατό από απόσταση δεκάδων χιλιομέτρων.

«Αναμένουμε την άφιξη ενός Canadair από τη Ρώμη. Η κατάσταση είναι επί του παρόντος υπό έλεγχο» είπε ο δήμαρχος της κοινότητας, Λουίτζι ντ’ Αρέντσο, στην τοπική εφημερίδα La Gazzetta del Mezzogiorno.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ