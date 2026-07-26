Άντι Μπέρναμ: Ο πρώτος Βρετανός Πρωθυπουργός που στηρίζει την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα

Είναι η πρώτη φορά που Βρετανός Πρωθυπουργός τάσσεται ανοιχτά υπέρ της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα.

Η εκλογή του Άντι Μπέρναμ στη θέση του Βρετανού Πρωθυπουργού δημιουργεί ελπίδες στην Αθήνα ότι ίσως τελικά φτάνει η ώρα για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα, αφού ο Μπέρναμ έχει ταχθεί αρκετές φορές υπέρ του ελληνικού αιτήματος.

Είναι η πρώτη φορά που Βρετανός Πρωθυπουργός τάσσεται ανοιχτά υπέρ της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα, έχοντας υπογράψει στο παρελθόν μαζί με άλλους 109 ανεξάρτητους βουλευτές πρόταση για επιστροφή τους στο Μουσείο της Ακρόπολης, ενώ το 2023 είχε κάνει και μία σχετική ανάρτηση στα social media.

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