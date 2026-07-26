Βραζιλία: Ανακαλεί τον πρέσβη της στην Αργεντινή μετά από προσβλητικές δηλώσεις του Μιλέι

Ο ακροδεξιός πρόεδρος της Αργεντινής βρισκόταν το Σάββατο στη Βραζιλία και παρέστη στο συνέδριο του Φιλελεύθερου Κόμματος που έδωσε στον Φλάβιο Μπολσονάρου.

Η Μπραζίλια ανακάλεσε σήμερα για διαβουλεύσεις τον πρέσβη της στην Αργεντινή «λόγω των προσβλητικών δηλώσεων του προέδρου» της χώρας αυτής Χαβιέρ Μιλέι σε βάρος του Βραζιλιάνου ομολόγου του Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών.

Ο ακροδεξιός πρόεδρος της Αργεντινής βρισκόταν το Σάββατο στη Βραζιλία και παρέστη στο συνέδριο του Φιλελεύθερου Κόμματος που έδωσε στον Φλάβιο Μπολσονάρου, γιο του ακροδεξιού πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου, το χρίσμα για να είναι υποψήφιος για την προεδρία στις επικείμενες εκλογές.

Ο Μιλέι χαρακτήρισε, χωρίς να τους κατονομάσει, «ψεύτη» και «κρατούμενο» τον Λούλα και «καραφλό σκουπίδι» τον δικαστή του Ανώτατου Δικαστηρίου Αλεξάντρ ντε Μοράες.

Μιλέι: Βραζιλία, Μεξικό και Δημοκρατικό κόμμα των ΗΠΑ χρηματοδότησαν εκστρατεία εναντίον μου

Ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι, εν μέσω της διπλωματικής κρίσης με τη Βραζιλία, κατηγόρησε σήμερα την κυβέρνηση, το Μεξικό και το Δημοκρατικό κόμμα των ΗΠΑ ότι χρηματοδότησαν μια εκστρατεία κατά της χώρας του, σε μια προφανή αναφορά στις επικρίσεις που δέχτηκε η Αργεντινή και η εθνική ομάδα της στο περιθώριο του Μουντιάλ.

«Ποιος έβαλε τα περισσότερα χρήματα σε αυτήν την εκστρατεία κατά της Αργεντινής; Η κυβέρνηση της Βραζιλίας. Το 25% των πόρων προέρχονταν από την κυβέρνηση της Βραζιλίας», ισχυρίστηκε ο Μιλέι σε μια συνέντευξη στον ραδιοφωνικό σταθμό Mitre.

«Και, μετά, μιλάνε για παρέμβαση» (σ.σ. στις εκλογές της Βραζιλίας), συνέχισε, προσθέτοντας: «Επιπλέον, αυτή η εκστρατεία χρηματοδοτήθηκε από το Μεξικό, από το Δημοκρατικό κόμμα των ΗΠΑ».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ