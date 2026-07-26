Κίνα: Δέκα νεκροί από ξαφνική πλημμύρα στα βορειοδυτικά - Συναγερμός για τον τυφώνα Νουλ

Μεγάλες περιοχές της νότιας Κίνας βρίσκονται σε ύψιστο συναγερμό για τον κίνδυνο πλημμυρών με την έλευση του τυφώνα Νουλ.

Δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι τραυματίσθηκαν σήμερα από ξαφνική πλημμύρα σε τουριστική περιοχή στη βορειοδυτική Κίνα, μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, την ώρα που ο ισχυρός τυφώνας «Νουλ» πλήττει τις νότιες παράκτιες επαρχίες της χώρας, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές και μαζικές εκκενώσεις.

«Ορμητικός χείμαρρος που προκλήθηκε από σύντομης διάρκειας, καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις σε τουριστική περιοχή της κομητείας Ουεϊγιουάν, στην επαρχία Γκανσού παγίδευσε πολλούς κατασκηνωτές» , μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Παρότι η επαρχία Γκανσού βρίσκεται μακριά από την πορεία του Νουλ, ορισμένες περιοχές της δέχθηκαν σήμερα ισχυρές βροχοπτώσεις αναγκάζοντας τις τοπικές αρχές να εκδώσουν προειδοποιήσεις για έντονα καιρικά φαινόμενα σε ολόκληρη την επαρχία.

Ο «Νουλ» σαρώνει τη νότια Κίνα

Την ίδια στιγμή, ο τυφώνας «Νουλ» έπληξε νωρίς την Κυριακή τις παράκτιες περιοχές της νότιας Κίνας, προκαλώντας θυελλώδεις ανέμους και έντονες βροχοπτώσεις στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ και στο γειτονικό Χονγκ Κονγκ. Οι αρχές προειδοποιούν ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα θα συνεχιστούν τουλάχιστον έως την Τρίτη.

Ο «Νουλ», που στα κορεατικά σημαίνει «η λάμψη της ανατολής ή της δύσης του ηλίου», είναι ο 12ος τροπικός κυκλώνας φέτος και ο τρίτος που πλήττει την Κίνα αυτό το μήνα. Ο κυκλώνας ανάγκασε περισσότερους από 700.000 ανθρώπους στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ να μετακινηθούν, όπως ανέφεραν σήμερα οι αρχές.

Ο «Νουλ», ο ισχυρότερος τυφώνας που έχει πλήξει την Κίνα μέχρι στιγμής το 2026, έπληξε την κομητεία Χουιντόνγκ, μια παράκτια περιοχή στη νότια επαρχία Γκουανγκντόνγκ, χθες βράδυ γύρω στις 22:50 ώρα Ελλάδος , σύμφωνα με τις αρχές της Γκουανγκντόνγκ.

Καθώς προχωρά προς την ενδοχώρα, αναμένονται ισχυροί άνεμοι και έντονες βροχοπτώσεις στις νότιες επαρχίες, συμπεριλαμβανομένων των Τζιανγκσί και Χουνάν, με τις βροχοπτώσεις να αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι την Τρίτη, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση CCTV.

Το Εθνικό Μετεωρολογικό Κέντρο προβλέπει έντονες έως καταρρακτώδεις βροχές από σήμερα Κυριακή έως τις 8:00 π.μ. της Δευτέρας σε μεγάλο τμήμα της νότιας Κίνας, ενώ σε ορισμένες περιοχές, συμπεριλαμβανομένου του νότιου Φουτζιάν, αναμένονται εξαιρετικά έντονες έως ασυνήθιστες βροχοπτώσεις.

Αρκετές επαρχίες τέθηκαν στο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού για πλημμύρες.

Οι αρχές του αεροδρομίου του Χονγκ Κονγκ ανακοίνωσαν ότι οι πτήσεις θα αρχίσουν να επαναλαμβάνονται σταδιακά το απόγευμα της Κυριακής, αφού είχαν ανασταλεί σε μεγάλο βαθμό για περισσότερο από 12 ώρες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ