Κτηματολόγιο: Έρχεται το νέο GIS που αλλάζει τη διαχείριση όλων των ακινήτων στην Ελλάδα

Το Ελληνικό Κτηματολόγιο προχωρά στην ανάπτυξη νέου Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (GIS), το οποίο θα αντικαταστήσει το σημερινό κατακερματισμένο μοντέλο διαχείρισης γεωχωρικών δεδομένων. Στόχος είναι να δημιουργηθεί μια ενιαία γεωχωρική βάση για όλη τη χώρα για ταχύτερες διορθώσεις, καλύτερη παρακολούθηση των μεταβολών και μεγαλύτερη αξιοπιστία στις συναλλαγές ακινήτων.

Η ψηφιοποίηση του Ελληνικού Κτηματολογίου εισέρχεται σε μία νέα φάση, με τη δημιουργία ενός νέου Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (GIS), το οποίο θα αποτελέσει τη βάση διαχείρισης όλων των γεωχωρικών δεδομένων της χώρας.

Η αλλαγή αυτή αναμένεται να επηρεάσει άμεσα τον τρόπο με τον οποίο καταγράφονται οι μεταβολές των ακινήτων, εξετάζονται οι γεωμετρικές διορθώσεις και πραγματοποιούνται οι συναλλαγές στην αγορά ακινήτων, καθώς για πρώτη φορά δημιουργείται μία ενιαία γεωχωρική βάση δεδομένων για ολόκληρη τη χώρα.

Στην πράξη, το νέο σύστημα φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει προβλήματα που σήμερα προκαλούν καθυστερήσεις και πρόσθετη γραφειοκρατία, όπως η αποσπασματική διαχείριση των γεωχωρικών δεδομένων, η δυσκολία παρακολούθησης των μεταβολών ενός ακινήτου διαχρονικά και η διαφορετική αντιμετώπιση σύνθετων υποθέσεων από κτηματολογικό γραφείο σε κτηματολογικό γραφείο.

Η ύπαρξη πλήρους ψηφιακού ιστορικού για κάθε μεταβολή αναμένεται να διευκολύνει τον εντοπισμό και την επεξεργασία λαθών, να περιορίσει τις ασάφειες στα όρια των ιδιοκτησιών και να ενισχύσει την αξιοπιστία των γεωχωρικών δεδομένων που συνοδεύουν κάθε ακίνητο.

Οι αλλαγές αυτές αποκτούν ιδιαίτερη σημασία σε μία περίοδο κατά την οποία οι ηλεκτρονικές μεταβιβάσεις ακινήτων αυξάνονται διαρκώς. Η ύπαρξη μίας ενιαίας γεωχωρικής βάσης δεδομένων εκτιμάται ότι θα διευκολύνει τη διαχείριση σύνθετων υποθέσεων, όπως οι γεωμετρικές διορθώσεις, οι κατατμήσεις και οι συνενώσεις ακινήτων, που συχνά επηρεάζουν τον χρόνο ολοκλήρωσης μίας μεταβίβασης.

Παράλληλα, η δυνατότητα καταγραφής και παρακολούθησης του ιστορικού των μεταβολών κάθε ακινήτου δημιουργεί τις προϋποθέσεις για πιο συνεπή και ενιαία επεξεργασία των σχετικών αιτημάτων από τις υπηρεσίες του Κτηματολογίου.

Η νέα αρχιτεκτονική παρουσιάστηκε κατά τη διαδικτυακή ημερίδα «Το Ελληνικό Κτηματολόγιο στην Ψηφιακή Εποχή», στο πλαίσιο της παρουσίασης του νέου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος του Ελληνικού Κτηματολογίου.

Από δεκάδες βάσεις σε μία ενιαία εικόνα

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου συστήματος είναι ότι εγκαταλείπεται σταδιακά η λογική των ξεχωριστών γεωχωρικών βάσεων ανά νομό. Σήμερα, σημαντικό μέρος των κτηματολογικών δεδομένων παραμένει οργανωμένο σε επιμέρους βάσεις, γεγονός που δυσκολεύει την ενιαία διαχείριση και την παρακολούθηση μεταβολών που επηρεάζουν περισσότερες περιοχές.

Με το νέο σύστημα δημιουργείται μία ενιαία γεωχωρική βάση δεδομένων για ολόκληρη τη χώρα, μέσα στην οποία θα συγκεντρώνονται τα στοιχεία του λειτουργούντος Κτηματολογίου.

Η αλλαγή αυτή επιτρέπει την ενιαία διαχείριση των γεωτεμαχίων, την καλύτερη παρακολούθηση των διοικητικών ορίων και την αποτύπωση των σχέσεων μεταξύ όμορων ιδιοκτησιών, ακόμη και όταν αυτές βρίσκονται σε διαφορετικές περιφερειακές ενότητες.

Κάθε μεταβολή θα αφήνει ψηφιακό αποτύπωμα

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διαχείριση των χωρικών μεταβολών. Με το νέο GIS, κάθε αίτηση που αφορά κατάτμηση, συνένωση, αλλαγή ορίων ή άλλη γεωμετρική μεταβολή θα αποκτά αυτόματα ψηφιακή χωρική απεικόνιση. Οι μηχανικοί θα μπορούν να βλέπουν άμεσα ποια γεωτεμάχια επηρεάζονται, ενώ κάθε αλλαγή θα καταγράφεται μαζί με το ιστορικό της.

Με αυτόν τον τρόπο θα διατηρείται πλήρες αρχείο της εξέλιξης κάθε ιδιοκτησίας, χωρίς να χάνονται οι προηγούμενες καταστάσεις του ακινήτου. Το νέο σύστημα επιτρέπει επίσης την αποθήκευση περισσότερων στοιχείων για τα όρια των ακινήτων, γεγονός που διευκολύνει τον εντοπισμό σχέσεων μεταξύ γειτονικών ιδιοκτησιών και μειώνει τις ασάφειες κατά τη διαχείριση των γεωμετρικών μεταβολών.

Καθοδηγούμενες ροές για τους μηχανικούς

Μια σημαντική αλλαγή αφορά και στον τρόπο με τον οποίο θα εργάζονται οι μηχανικοί του Κτηματολογίου, αλλά και οι πιστοποιημένοι ιδιώτες μηχανικοί όταν ενεργοποιηθεί ο νέος θεσμός.

Αντί για τις σημερινές αποσπασματικές διαδικασίες, το νέο σύστημα θα αξιοποιεί προκαθορισμένες ψηφιακές ροές εργασίας (workflow), οι οποίες θα καθοδηγούν βήμα προς βήμα τη διαδικασία εξέτασης κάθε χωρικής μεταβολής.

Οι εργασίες, όπως αλλαγές ορίων, κατατμήσεις, συνενώσεις και άλλες γεωμετρικές πράξεις, θα εκτελούνται μέσα από συγκεκριμένες διαδικασίες, με στόχο να περιοριστούν τα λάθη, να μειωθούν οι επαναλαμβανόμενες ενέργειες και να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση των υποθέσεων σε όλα τα κτηματολογικά γραφεία.

Σύμφωνα με την ομάδα υλοποίησης, το νέο περιβάλλον σχεδιάστηκε έτσι ώστε ακόμη και νέοι χρήστες να μπορούν να ολοκληρώνουν τις εργασίες τους ευκολότερα, ακολουθώντας προκαθορισμένα βήματα αντί να βασίζονται αποκλειστικά στην εμπειρία τους.

Βάση για τις επόμενες ψηφιακές υπηρεσίες

Κατά τον σχεδιασμό του έργου έχει προβλεφθεί ότι το νέο GIS δεν θα καλύπτει μόνο τις σημερινές ανάγκες του Κτηματολογίου, αλλά θα αποτελέσει το θεμέλιο πάνω στο οποίο θα μπορούν να αναπτυχθούν νέες ψηφιακές υπηρεσίες τα επόμενα χρόνια.

Η νέα πλατφόρμα θα μπορεί να υποστηρίζει εφαρμογές για διαφορετικές κατηγορίες χρηστών, από μηχανικούς και υπαλλήλους του Κτηματολογίου μέχρι φορείς του Δημοσίου και υπηρεσίες που αξιοποιούν γεωχωρικά δεδομένα για τον χωροταξικό σχεδιασμό ή τη λήψη αποφάσεων.

Παράλληλα, θα διασυνδέεται με το νέο πληροφοριακό σύστημα του Κτηματολογίου και τις υπόλοιπες εφαρμογές, ώστε τα νομικά και τα γεωχωρικά στοιχεία κάθε ακινήτου να ενημερώνονται ταυτόχρονα.

Θάνος Λίπας: Στόχος ένα Κτηματολόγιο πιο απλό και πιο αξιόπιστο

Πριν από λίγες ημέρες, κατά την ημερίδα της παρουσίασης των νέων εργαλείων του Κτηματολογίου, ο πρόεδρος του Ελληνικού Κτηματολογίου, Θάνος Λίπας, υπογράμμισε ότι η αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων δεν αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά εργαλείο για τη βελτίωση της καθημερινής λειτουργίας του οργανισμού.

«Δεν μιλάμε απλώς για μια τεχνολογική αναβάθμιση. Μιλάμε για τον τρόπο με τον οποίο το Ελληνικό Κτηματολόγιο θα λειτουργεί από εδώ και πέρα πιο απλά, πιο ενιαία, πιο γρήγορα και πιο αξιόπιστα», ανέφερε.

Όπως σημείωσε, η ουσία της μεταρρύθμισης είναι να δημιουργηθεί ένα Κτηματολόγιο που θα μειώνει τη γραφειοκρατία και θα διευκολύνει πολίτες και επαγγελματίες στις συναλλαγές τους, αξιοποιώντας ενιαία ψηφιακά δεδομένα και σύγχρονες ηλεκτρονικές υπηρεσίες.