Ονδούρα: Επέστρεψε ο πρώην πρόεδρος Ερνάντες μετά τη χάρη που του απένειμε ο Τραμπ

Η απονομή χάρης συνέπεσε με την παρέμβαση του Τραμπ στις προεδρικές εκλογές της Ονδούρας.

Ο πρώην πρόεδρος της Ονδούρας Χουάν Ορλάντο Ερνάντες επέστρεψε σήμερα στη χώρα του, σχεδόν οκτώ μήνες αφού του απένειμε χάρη ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, διαπίστωσε ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ο Ερνάντες, που κυβέρνησε την Ονδούρα μεταξύ 2014-22, έφτασε με ιδιωτικό αεροσκάφος στο αεροδρόμιο της Παλμερόλα, περίπου 60 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Τεγκουσιγκάλπα, όπου τον περίμενε η οικογένειά του. Δεκάδες υποστηρικτές του είχαν συγκεντρωθεί έξω από το αεροδρόμιο.

Το 2024 ο Ερνάντες καταδικάστηκε στις ΗΠΑ σε κάθειρξη 45 ετών για διακίνηση ναρκωτικών. Ο Τραμπ του έδωσε χάρη τον Νοέμβριο του 2025 και αφέθηκε ελεύθερος τον επόμενο μήνα.

Ο δεξιός πρώην πρόεδρος κατέβηκε από το αεροπλάνο φορώντας λευκό πουκάμισο και τζιν και γονάτισε για να προσευχηθεί. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε με μινιμπάς στο εσωτερικό του αεροδρομίου για να ολοκληρώσει τις διαδικασίες ελέγχου της υπηρεσίας μετανάστευσης.

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι και συγκινημένοι» είπε η 56χρονη Έβα Αμαδόρ, υποστηρίκτρια του πρώην προέδρου, η οποία κρατούσε ένα πλακάτ με το οποίο εξέφραζε τις ευχαριστίες της στον Ντόναλντ Τραμπ.

Το 2024 ο Ερνάντες κρίθηκε ένοχος στην κατηγορία ότι βοήθησε στην αποστολή εκατοντάδων τόνων κοκαΐνης στις ΗΠΑ. Είχε εκδοθεί στη χώρα αυτή τον Απρίλιο του 2022 από την αριστερή πρόεδρο Σιομάρα Κάστρο.

Η απονομή χάρης συνέπεσε με την παρέμβαση του Τραμπ στις προεδρικές εκλογές της Ονδούρας. Ο Αμερικανός πρόεδρος στήριξε τον επιχειρηματία Νάσρι Ασφούρα, ο οποίος τελικά κέρδισε τις εκλογές.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ