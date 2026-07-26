Πρόεδρος ΕΚΑΒ: «Η νησιωτική Ελλάδα αποτελεί κάθε καλοκαίρι μία από τις μεγαλύτερες επιχειρησιακές προκλήσεις»

«Εκείνο που έχει πραγματική σημασία για τον πολίτη είναι ότι το ΕΚΑΒ επενδύει συνεχώς στην επιχειρησιακή του ικανότητα», τόνισε.

Στην επιχειρησιακή ετοιμότητα του ΕΚΑΒ, τις διαχρονικές προκλήσεις στη στελέχωση, ιδιαίτερα στις νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές, στην ενίσχυση του στόλου ασθενοφόρων, αλλά και στον σχεδιασμό για τη βελτίωση των χρόνων ανταπόκρισης και τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του Οργανισμού, αναφέρεται σε συνέντευξή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ Γεώργιος Χαραλάμπους .

Όπως επισημαίνει, η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού με μόνιμο και εξειδικευμένο προσωπικό, η ανανέωση του στόλου και η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών αποτελούν βασικούς πυλώνες του σχεδιασμού, με στόχο την προσέγγιση των διεθνών προτύπων και τη δυνατότητα άμεσης ανταπόκρισης στα πιο κρίσιμα επείγοντα περιστατικά, όπου οι επιχειρησιακές συνθήκες το επιτρέπουν, σε χρόνο 7 έως 10 λεπτών.

«Εκείνο που έχει πραγματική σημασία για τον πολίτη είναι ότι το ΕΚΑΒ επενδύει συνεχώς στην επιχειρησιακή του ικανότητα, ώστε να φτάνει όσο το δυνατόν γρηγορότερα εκεί όπου υπάρχει ανάγκη», τονίζει ο κ. Χαραλάμπους.

Υπογραμμίζει ότι «το μεγαλύτερο στοίχημα για το ΕΚΑΒ δεν είναι απλώς να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του σήμερα, αλλά να προετοιμάζεται για τις ανάγκες του αύριο. Το όραμά μας είναι ένα σύγχρονο, ευέλικτο και τεχνολογικά προηγμένο ΕΚΑΒ, που θα παρέχει υψηλού επιπέδου επείγουσα προνοσοκομειακή φροντίδα σε κάθε πολίτη, όπου κι αν βρίσκεται στη χώρα, με ταχύτητα, ασφάλεια και αξιοπιστία».

Ακολουθεί η συνέντευξη του προέδρου του ΕΚΑΒ Γ. Χαραλάμπους, στη δημοσιογράφο του ΑΠΕ-ΜΠΕ Έφη Φουσέκη:

Ερ: Ποια είναι η συνολική εικόνα του ΕΚΑΒ σε προσωπικό και επιχειρησιακή ετοιμότητα;

Απ: Το ΕΚΑΒ βρίσκεται σήμερα σε ένα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας, με τα στελέχη του να ανταποκρίνονται καθημερινά, με επαγγελματισμό και αυταπάρνηση, στις αυξημένες ανάγκες της χώρας.

Σε ό,τι αφορά το ανθρώπινο δυναμικό, είναι γεγονός ότι εξακολουθούν να υπάρχουν προκλήσεις και ανάγκες ενίσχυσης, ιδιαίτερα σε ορισμένες γεωγραφικές περιοχές και κατά τις περιόδους αυξημένης ζήτησης. Η στελέχωση αποτελεί διαρκή προτεραιότητα και εργαζόμαστε σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας για την κάλυψη των αναγκών με μόνιμο και εξειδικευμένο προσωπικό.

Σε επιχειρησιακό επίπεδο, το ΕΚΑΒ διατηρεί πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, αξιοποιώντας το διαθέσιμο προσωπικό, τον στόλο ασθενοφόρων, τις κινητές μονάδες, τις μοτοσικλέτες άμεσης επέμβασης και το σύστημα αεροδιακομιδών, ώστε να εξασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή ανταπόκριση σε κάθε επείγον περιστατικό. Παράλληλα, υλοποιούνται δράσεις εκσυγχρονισμού των επιχειρησιακών πρωτοκόλλων, ενίσχυσης της εκπαίδευσης του προσωπικού και βελτίωσης της συνολικής οργάνωσης, με στόχο τη συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τον πολίτη.

Θέλω, ωστόσο, να είμαι ειλικρινής. Σε ένα οργανισμό όπως το ΕΚΑΒ δεν μπορεί ποτέ κανείς να θεωρήσει ότι έχει ολοκληρώσει την αποστολή του. Οι απαιτήσεις αυξάνονται συνεχώς και η δική μας ευθύνη είναι να βελτιωνόμαστε καθημερινά, επενδύοντας στους ανθρώπους μας, στον εξοπλισμό και στην επιχειρησιακή μας ετοιμότητα.

Το σημαντικότερο είναι ότι οι πολίτες μπορούν να αισθάνονται πως υπάρχει ένας οργανισμός που λειτουργεί αδιάκοπα, 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, 365 ημέρες τον χρόνο, με μοναδικό γνώμονα την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Ερ: Κάθε καλοκαίρι επανέρχεται η συζήτηση για τις ελλείψεις προσωπικού στα νησιά. Ποια είναι η κατάσταση σήμερα;

Απ: Η νησιωτική Ελλάδα αποτελεί κάθε καλοκαίρι μία από τις μεγαλύτερες επιχειρησιακές προκλήσεις για το ΕΚΑΒ. Ο πληθυσμός πολλών νησιών πολλαπλασιάζεται λόγω του τουρισμού, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τον αριθμό των περιστατικών και την πίεση στις υπηρεσίες επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας.

Η πραγματική εικόνα σήμερα είναι ότι, παρά τις διαχρονικές δυσκολίες στελέχωσης που αντιμετωπίζουν όλα τα συστήματα υγείας στις νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές, το ΕΚΑΒ έχει προετοιμαστεί έγκαιρα, ενισχύοντας όπου ήταν δυνατόν τους τομείς με πρόσθετο προσωπικό, μετακινήσεις διασωστών με βάση τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, ώστε να διασφαλιστεί η συνεχής κάλυψη των αναγκών.

Αναμφίβολα υπάρχουν νησιά που παρουσιάζουν μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας, κυρίως λόγω της γεωγραφικής τους απομόνωσης, της εποχικής αύξησης του πληθυσμού και της δυσκολίας προσέλκυσης προσωπικού. Πρόκειται κυρίως για μικρότερα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, των Κυκλάδων, των Δωδεκανήσων και ορισμένων περιοχών του Βορείου Αιγαίου, όπου η στελέχωση απαιτεί συνεχή σχεδιασμό και ευελιξία.

Θα ήθελα, όμως, να τονίσω ότι δεν αξιολογούμε την επιχειρησιακή ετοιμότητα μόνο με βάση τον αριθμό των διασωστών ή των ασθενοφόρων. Το κρίσιμο στοιχείο είναι η συνολική επιχειρησιακή διασύνδεση του συστήματος: η συνεργασία με τα Κέντρα Υγείας και τα Νοσοκομεία, η αξιοποίηση των αεροδιακομιδών, η συνεχής παρακολούθηση της διαθεσιμότητας των μέσων και η δυνατότητα άμεσης ανακατανομής δυνάμεων όπου χρειάζεται.

Η στελέχωση των νησιών δεν είναι ένα πρόβλημα που λύνεται οριστικά από τη μία χρονιά στην άλλη. Είναι μια διαρκής προσπάθεια, η οποία απαιτεί σχεδιασμό, επενδύσεις και συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Ως Διοίκηση του ΕΚΑΒ εργαζόμαστε καθημερινά, ώστε κανένα νησί να μη μείνει χωρίς την απαραίτητη επιχειρησιακή υποστήριξη και κάθε πολίτης ή επισκέπτης να αισθάνεται ασφαλής, όπου κι αν βρίσκεται στη χώρα.

Ερ: Πρόσφατα ανακοινώθηκε η ενίσχυση του στόλου αεροδιακομιδών. Πώς αναμένεται να συμβάλει στη βελτίωση της επιχειρησιακής δυνατότητας του ΕΚΑΒ;

Απ: Η ενίσχυση του στόλου των αεροδιακομιδών αποτελεί μία ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για το ΕΚΑΒ και συνολικά για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Δεν πρόκειται απλώς για την προσθήκη νέων εναέριων μέσων, αλλά για μια ουσιαστική αναβάθμιση της δυνατότητάς μας να παρέχουμε έγκαιρη και ασφαλή πρόσβαση σε εξειδικευμένη νοσοκομειακή φροντίδα, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική θέση του ασθενούς.

Για τους κατοίκους των νησιών και των απομακρυσμένων περιοχών, ο χρόνος αποτελεί καθοριστικό παράγοντα. Σε επείγοντα περιστατικά, όπως σοβαρά τραύματα, εγκεφαλικά επεισόδια ή οξέα καρδιολογικά συμβάντα, κάθε λεπτό μπορεί να επηρεάσει την έκβαση του ασθενούς. Η ενίσχυση του στόλου αυξάνει τη διαθεσιμότητα των μέσων, περιορίζει τον κίνδυνο να μην υπάρχει διαθέσιμο αεροσκάφος όταν απαιτηθεί και ενισχύει την επιχειρησιακή μας ευελιξία.

Πρέπει, ωστόσο, να διευκρινίσουμε ότι ο χρόνος ανταπόκρισης δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τον αριθμό των αεροσκαφών. Επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, όπως οι καιρικές συνθήκες, η απόσταση, η ετοιμότητα των πληρωμάτων, η κατάσταση του περιστατικού, καθώς και ο συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Τα νέα μέσα, σε συνδυασμό με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό του ΕΚΑΒ, μας επιτρέπουν να μειώνουμε καθυστερήσεις και να διαχειριζόμαστε ταυτόχρονες ανάγκες με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

Αξίζει επίσης να τονιστεί ότι το σύστημα αεροδιακομιδών είναι αποτέλεσμα στενής συνεργασίας του ΕΚΑΒ με την Πολεμική Αεροπορία, το Πυροσβεστικό Σώμα και όλους τους εμπλεκόμενους κρατικούς φορείς. Η συνεργασία αυτή αποτελεί βασικό πυλώνα της επιτυχίας του συστήματος και έχει αποδείξει διαχρονικά την αξία της.

Στόχος μας είναι κάθε πολίτης, είτε βρίσκεται σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο είτε στο πιο απομακρυσμένο νησί της χώρας, να έχει τις ίδιες δυνατότητες πρόσβασης σε επείγουσα προνοσοκομειακή φροντίδα και στη νοσοκομειακή περίθαλψη που χρειάζεται. Αυτή είναι η ουσία της ισότιμης πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας και προς αυτή την κατεύθυνση εργαζόμαστε καθημερινά.

Ερ: Εργαζόμενοι έχουν αναφερθεί σε ζητήματα σχετικά με τη διαθεσιμότητα μέρους του στόλου λόγω βλαβών. Ποια είναι η κατάσταση και ποιες ενέργειες γίνονται για την αποκατάσταση των προβλημάτων;

Απ: Καταρχάς, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι ένας οργανισμός με τον επιχειρησιακό όγκο του ΕΚΑΒ, ο οποίος λειτουργεί αδιάκοπα, 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, 365 ημέρες τον χρόνο, είναι απολύτως φυσικό να αντιμετωπίζει κατά διαστήματα βλάβες σε μέρος του στόλου του. Τα ασθενοφόρα διανύουν καθημερινά χιλιάδες χιλιόμετρα, συχνά κάτω από ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες, γεγονός που συνεπάγεται αυξημένες ανάγκες συντήρησης.

Κάθε όχημα που παρουσιάζει βλάβη αποσύρεται άμεσα για λόγους ασφάλειας, τόσο του πληρώματος όσο και των ασθενών. Η συντήρηση και η επισκευή πραγματοποιούνται με βάση συγκεκριμένα πρωτόκολλα και προτεραιότητα της Διοίκησης είναι η ταχύτερη δυνατή επαναφορά των οχημάτων στην επιχειρησιακή δράση.

Αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι χρόνοι επισκευής μπορεί να επηρεαστούν από αντικειμενικούς παράγοντες, όπως η διαθεσιμότητα ανταλλακτικών ή οι διαδικασίες προμηθειών του Δημοσίου καθώς και η ανταπόκριση των εξουσιοδοτημένων εξωτερικών συνεργείων των αντιπροσωπειών . Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι οι περιοχές μένουν ακάλυπτες. Το ΕΚΑΒ αναπροσαρμόζει καθημερινά τη διάταξη των διαθέσιμων οχημάτων και των πληρωμάτων, ώστε να διασφαλίζεται η επιχειρησιακή συνέχεια και η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πολιτών.

Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε εξέλιξη μια σημαντική προσπάθεια ανανέωσης και εκσυγχρονισμού του στόλου, με την ένταξη νέων ασθενοφόρων και την αντικατάσταση παλαιότερων οχημάτων που είχαν επιβαρυνθεί από πολυετή χρήση. Η ανανέωση αυτή δεν βελτιώνει μόνο την αξιοπιστία του στόλου, αλλά και την ασφάλεια των διασωστών και των ασθενών.

Σέβομαι απόλυτα τις επισημάνσεις των εργαζομένων, γιατί προέρχονται από ανθρώπους που βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή. Η Διοίκηση βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία μαζί τους, αξιολογεί κάθε παρατήρηση και παρεμβαίνει όπου απαιτείται. Ο κοινός μας στόχος δεν είναι να ωραιοποιούμε την πραγματικότητα, αλλά να επιλύουμε τα προβλήματα με σχέδιο, υπευθυνότητα και διαφάνεια.

Το ζητούμενο δεν είναι να μην παρουσιάζεται ποτέ μία βλάβη -αυτό δεν είναι ρεαλιστικό για κανέναν στόλο οχημάτων- αλλά να υπάρχει αποτελεσματικό σύστημα συντήρησης, άμεση αποκατάσταση των προβλημάτων και επιχειρησιακός σχεδιασμός που διασφαλίζει ότι το ΕΚΑΒ συνεχίζει να ανταποκρίνεται στην αποστολή του με αξιοπιστία και συνέπεια.

Ερ: Ποιοι είναι οι χρόνοι ανταπόκρισης του ΕΚΑΒ τα τελευταία χρόνια;

Απ: Οι χρόνοι ανταπόκρισης αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους δείκτες αξιολόγησης του ΕΚΑΒ και παρακολουθούνται συστηματικά, γιατί αποτυπώνουν σε μεγάλο βαθμό την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα του Οργανισμού.

Θα πρέπει, όμως, να διευκρινίσουμε ότι δεν υπάρχει ένας ενιαίος χρόνος ανταπόκρισης για όλη τη χώρα. Η Ελλάδα παρουσιάζει μεγάλες γεωγραφικές ιδιαιτερότητες και οι συνθήκες διαφέρουν σημαντικά μεταξύ ενός μεγάλου αστικού κέντρου, μιας ορεινής περιοχής ή ενός νησιού. Επιπλέον, οι χρόνοι επηρεάζονται από πολλούς παράγοντες, όπως η κυκλοφοριακή συμφόρηση, οι καιρικές συνθήκες, η απόσταση από το συμβάν, η ταυτόχρονη διαχείριση πολλαπλών περιστατικών και φυσικά η βαρύτητα κάθε κλήσης.

Για τον λόγο αυτό, το ΕΚΑΒ αξιολογεί την απόδοσή του με βάση κατηγορίες περιστατικών και επιχειρησιακούς δείκτες και όχι μόνο με έναν μέσο όρο, ο οποίος πολλές φορές δεν αποτυπώνει την πραγματική εικόνα. Στόχος μας είναι τα πιο κρίσιμα και απειλητικά για τη ζωή περιστατικά να εξυπηρετούνται κατά απόλυτη προτεραιότητα, μέσω του συστήματος διαλογής και διαχείρισης κλήσεων. Το Υπουργείο Υγείας έχει θέσει ως στρατηγικό στόχο τη σταδιακή προσέγγιση διεθνών προτύπων ταχείας ανταπόκρισης, με χρόνο 7 έως 10 λεπτών στα επείγοντα περιστατικά στις περιοχές όπου αυτό είναι εφικτό επιχειρησιακά.

Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια καταγράφονται βελτιώσεις σε αρκετές περιοχές, αποτέλεσμα της ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού, της ανανέωσης του στόλου, της ανάπτυξης νέων επιχειρησιακών μέσων, όπως οι μοτοσικλέτες άμεσης επέμβασης, και της συνεχούς αναβάθμισης των συστημάτων συντονισμού. Ωστόσο, δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού. Οι ανάγκες αυξάνονται διαρκώς και η βελτίωση των χρόνων ανταπόκρισης παραμένει διαρκής στόχος μας.

Εκείνο που έχει πραγματική σημασία για τον πολίτη είναι ότι το ΕΚΑΒ επενδύει συνεχώς στην επιχειρησιακή του ικανότητα, ώστε να φτάνει όσο το δυνατόν γρηγορότερα εκεί όπου υπάρχει ανάγκη. Κάθε λεπτό που κερδίζουμε μπορεί να σημαίνει μια ζωή που σώζεται, και αυτό είναι το κριτήριο με το οποίο αξιολογούμε καθημερινά το έργο μας.

Ερ: Ποιο είναι το μεγαλύτερο στοίχημα για το ΕΚΑΒ και ποιες είναι οι βασικές παρεμβάσεις που θεωρείτε απαραίτητες, ώστε οι πολίτες να λαμβάνουν ταχύτερες και ποιοτικότερες υπηρεσίες επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας;

Απ: Το μεγαλύτερο στοίχημα για το ΕΚΑΒ δεν είναι απλώς να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του σήμερα, αλλά να προετοιμάζεται για τις ανάγκες του αύριο. Το όραμά μας είναι ένα σύγχρονο, ευέλικτο και τεχνολογικά προηγμένο ΕΚΑΒ, που θα παρέχει υψηλού επιπέδου επείγουσα προνοσοκομειακή φροντίδα σε κάθε πολίτη, όπου κι αν βρίσκεται στη χώρα, με ταχύτητα, ασφάλεια και αξιοπιστία.

Για να το πετύχουμε αυτό, απαιτείται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο σε πολλούς άξονες.

Πρώτος άξονας είναι η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού. Οι διασώστες, οι ιατροί, οι τηλεφωνητές και όλο το προσωπικό του ΕΚΑΒ αποτελούν τη μεγαλύτερη δύναμη του Οργανισμού. Η συνεχής στελέχωση, η εκπαίδευση και η επαγγελματική τους εξέλιξη είναι η σημαντικότερη επένδυση που μπορούμε να κάνουμε.

Δεύτερος άξονας είναι ο εκσυγχρονισμός των επιχειρησιακών μέσων. Η ανανέωση του στόλου των ασθενοφόρων, η ενίσχυση των αεροδιακομιδών, η αξιοποίηση των μοτοσικλετών άμεσης επέμβασης και η χρήση σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού ενισχύουν ουσιαστικά την επιχειρησιακή μας δυνατότητα.

Τρίτος άξονας είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός. Η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, η έξυπνη διαχείριση των κλήσεων, η χρήση δεδομένων για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, η διασύνδεση με τα νοσοκομεία και η ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων μπορούν να βελτιώσουν ακόμη περισσότερο την ταχύτητα και την ποιότητα των υπηρεσιών.

Παράλληλα, θεωρώ ότι πρέπει να επενδύσουμε ακόμη περισσότερο στην εκπαίδευση της κοινωνίας στις Πρώτες Βοήθειες και στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ). Σε πολλές περιπτώσεις, ο πρώτος άνθρωπος που βρίσκεται δίπλα σε έναν ασθενή δεν είναι ο διασώστης, αλλά ένας συμπολίτης μας. Μια κοινωνία εκπαιδευμένη να προσφέρει τις πρώτες κρίσιμες βοήθειες μπορεί να σώσει ζωές πριν ακόμη φτάσει το ασθενοφόρο.

Το όραμά μου είναι ένα ΕΚΑΒ που δεν θα αξιολογείται μόνο από τον χρόνο άφιξης ενός ασθενοφόρου, αλλά από τη συνολική ποιότητα της φροντίδας που προσφέρει. Ένας οργανισμός που αξιοποιεί την τεχνολογία, επενδύει στους ανθρώπους του, λειτουργεί με διαφάνεια, καινοτομία και επιστημονική τεκμηρίωση και αποτελεί σημείο αναφοράς για την επείγουσα προνοσοκομειακή φροντίδα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η προστασία της ανθρώπινης ζωής δεν είναι μια στατική αποστολή. Είναι μια διαρκής δέσμευση για συνεχή βελτίωση. Και αυτή είναι η δέσμευση της Διοίκησης του ΕΚΑΒ απέναντι σε κάθε πολίτη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ