Μέση Ανατολή: Το Ιράν επιτέθηκε σε βάσεις των ΗΠΑ μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα - «Το Ορμούζ είναι κλειστό»

Οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί, που έβαλαν στο στόχαστρο «στρατιωτικές εγκαταστάσεις επιτήρησης, συστήματα επικοινωνιών και εγκαταστάσεις αντιαεροπορικής άμυνας».

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ διεξήγαγαν τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν, που ανακοίνωσε πως προχώρησε σε αντίποινα εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων σε Κουβέιτ, Ιορδανία και Μπαχρέιν, ενώ διεμήνυσε πως στο εξής όλα τα πλοία που αποπειρώνται να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ θα θεωρούνται στόχοι.

Σύμφωνα με το Fox News, που επικαλείται επικοινωνία με τον πρόεδρο Τραμπ, το Ιράν ζήτησε από τις ΗΠΑ να σταματήσουν τις επιθέσεις, ενώ η Τεχεράνη διέψευσε αμέσως τους αμερικανικούς ισχυρισμούς. «Ο πρόεδρος Τραμπ μου είπε ότι το Ιράν του τηλεφώνησε απόψε», είπε ο δημοσιογράφος Τρέι Γιγκστ. «Μου είπε πως οι Ιρανοί του ζήτησαν να σταματήσει τους βομβαρδισμούς». Ο αμερικανός πρόεδρος του είπε επίσης πως «οι βομβαρδισμοί θα σταματήσουν σύντομα». Η Τεχεράνη διέψευσε αμέσως, με ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης.

«Οι ισχυρισμοί του Τραμπ κατά τους οποίους ιρανοί αξιωματούχοι ήλθαν σε επαφή μαζί του διαψεύδονται σθεναρά» και «δεν είναι παρά πρόσχημα για να ξεφύγει από τον πόλεμο», τόνισαν στην ανακοίνωση.

Οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί, που έβαλαν στο στόχαστρο «στρατιωτικές εγκαταστάσεις επιτήρησης, συστήματα επικοινωνιών και εγκαταστάσεις αντιαεροπορικής άμυνας», σύμφωνα με ανακοίνωση του στρατού των ΗΠΑ, εξαπολύθηκαν αφού ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε την Τεχεράνη πως υπεκφεύγει στη διαπραγμάτευση για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. «Ήμασταν αληθινά κοντά στη σύναψη συμφωνίας, αλλά δεν σταματούν να μας παραπλανούν, μας περνάνε για κορόιδα», εξεμάνη ο πρόεδρος των ΗΠΑ απευθυνόμενος στον Τύπο χθες.

Ο Aμερικανός υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ από την πλευρά του έκρινε ότι το Ιράν «παίζει τη γάτα και το ποντίκι» στις συνομιλίες. «Αν πρέπει να διαπραγματευτούμε ρίχνοντας βόμβες, θα διαπραγματευτούμε με τις βόμβες, κι είμαστε πολύ προικισμένοι σε αυτό», απείλησε.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν είχαν ήδη ανταλλάξει πλήγματα τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, παρά την κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε ισχύ την 8η Απριλίου, έπειτα από πέντε εβδομάδες πολέμου, και στη θεωρία δεν έχει τερματιστεί.

Ακούστηκαν εκρήξεις τις πρώτες πρωινές στη νήσο Κεσμ, στη Μινάμπ, στη Σιρίκ και στο λιμάνι της Μπαντάρ Αμπάς, στον νότο, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Μπαράζ ιρανικών επιθέσεων σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν, Ιορδανία

Σε αντίποινα για τα νέα αμερικανικά πλήγματα, οι Φρουροί της Επανάστασης --ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν-- ανακοίνωσαν πως εξαπέλυσαν μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης εναντίον των στρατιωτικών βάσεων Αλί ας Σαλέμ και Άχμαντ αλ Τζάμπερ, στο Κουβέιτ, και στην αεροπορική βάση Σεΐχης Ίσα, στο Μπαχρέιν. Νωρίτερα ιρανικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι στοχοποιήθηκε επίσης το γενικό αρχηγείο του αμερικανικού 5ου στόλου στο Μπαχρέιν με drones και ότι επλήγησαν κεραίες τηλεπικοινωνιών και ραντάρ συστημάτων αντιπυραυλικής άμυνας Patriot.

Το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν ανακοίνωσε μέσω X ότι ενεργοποιήθηκαν σειρήνες συναγερμού. Στο Κουβέιτ ο στρατός ανακοίνωσε ότι αντιμετώπιζε «εναέριους εχθρικούς στόχους» και η αρχή (σ.σ. η υπηρεσία) πολιτικής αεροπορίας ότι κλείνει «προσωρινά» τον εναέριο χώρο του μικρού εμιράτου. Το μέτρο αυτό αποφασίστηκε διότι «το κράτος του Κουβέιτ υπέστη αμαρτωλές ιρανικές επιθέσεις» και εξαιτίας «των δυνητικών κινδύνων για την πολιτική αεροπορία», ανέφερε η πηγή αυτή στα αραβικά μέσω X.

Ταυτόχρονα, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εκτόξευσαν βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον κέντρου διοίκησης των ΗΠΑ στην Ιορδανία. Η επιχείρηση για την «τιμωρία του επιτιθέμενου» έβαλε στόχο την «αεροπορική βάση Αλ Αζράκ και το κέντρο διοίκησης» που βρίσκεται εκεί και διεξήχθη με «12 βαλλιστικούς πυραύλους», ανέφεραν οι Φρουροί, κατά το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, διαβεβαιώνοντας πως κατέστρεψαν την εγκατάσταση και «μεγάλο αριθμό μαχητικών αεροσκαφών».

Δεν έχει υπάρξει σχόλιο από αμερικανικής ή ιορδανικής πλευράς ως τώρα.

Η Τεχεράνη προειδοποίησε πως στο εξής θα βάζει στο στόχαστρο οποιοδήποτε πλοίο αποπειράται να διασχίσει το στενό του Ορμούζ, στρατηγικής σημασίας καθώς μέσω αυτού εξάγεται υπό κανονικές συνθήκες το ένα πέμπτο του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου με προορισμό τις διεθνείς αγορές.

Κλειστό το στενό του Ορμούζ - Διαψεύδει η Ουάσιγκτον

Ο ιρανικός στρατός προειδοποίησε πως στο εξής θα βάζει στο στόχαστρο οποιοδήποτε πλοίο αποπειράται να διασχίσει το στενό του Ορμούζ, ενώ το πολεμικό ναυτικό ανέφερε πως «έπληξε» δυο σκάφη που αποπειράθηκαν να περάσουν από τη θαλάσσια αρτηρία στρατηγικής σημασίας.

«Οποιοδήποτε πλοίο διέρχεται από το στενό του Ορμούζ θα γίνεται στόχος» στο εξής, ανέφερε το ιρανικό γενικό επιτελείο, σύμφωνα με το πρακτορείο Tasnim, τονίζοντας πως το στενό αυτό πλέον είναι «απόλυτα κλειστό για κάθε τύπο πλοίου», συμπεριλαμβανομένων «δεξαμενόπλοιων που μεταφέρουν πετρέλαιο και εμπορικών πλοίων», εν μέσω νέων βομβαρδισμών των ΗΠΑ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Το ιρανικό πολεμικό ναυτικό, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση IRIB και το πρακτορείο ειδήσεων MEHR, ανέφερε από τη δική του πλευρά ότι «επλήγησαν» δυο πλοία τα οποία «αποπειράθηκαν να διασχίσουν παράνομα το στενό του Ορμούζ». Η CENTCOM διέψευσε ότι χτυπήθηκαν αμερικανικά πολεμικά.

«Έπειτα από επανειλημμένες παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός από τον αμερικανό εχθρό, το στενό του Ορμούζ θα παραμείνει κλειστό μέχρι νεοτέρας διαταγής», ανέφερε εξάλλου το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού του Ιράν, σύμφωνα με το IRIB.

«Προειδοποιούμε ότι κανένα πλοίο δεν πρέπει να φύγει από το αγκυροβόλιό του στον περσικό κόλπο και στη θάλασσα του Ομάν. Κάθε προσέγγιση στο στενό του Ορμούζ θα θεωρηθεί συνεργασία με τον εχθρό», πρόσθεσε.

Από την πλευρά τους, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις διέψευσαν το βράδυ χθες Τετάρτη (τις πρώτες πρωινές ώρες Ελλάδας) ανακοινώσεις του Ιράν σύμφωνα με τις οποίες πλέον έκλεισε το στενό του Ορμούζ, εν μέσω νέων αεροπορικών πληγμάτων των ΗΠΑ.

«Εμπορικά πλοία συνεχίζουν να διέρχονται από το στενό του Ορμούζ απόψε», διαβεβαίωσε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Τεταμένη η κατάσταση στον Λίβανο

Στο άλλο κύριο θέατρο του πολέμου, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου παρότρυνε χθες τους πολίτες του Λιβάνου να συμμετάσχουν στον πόλεμο εναντίον του σιιτικού κινήματος Χεζμπολά, επιχειρηματολογώντας πως η χώρα είναι «τεθεί υπό ομηρία» της παράταξης αυτής, που πρόσκειται στο Ιράν.

Έπειτα από ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Βηρυτό, αρχικά το Ιράν και κατόπιν το Ισραήλ αντάλλαξαν πλήγματα την Κυριακή και τη Δευτέρα, για πρώτη φορά αφότου τέθηκε σε εφαρμογή η εύθραυστη κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στην Τεχεράνη και στην Ουάσιγκτον την 8η Απριλίου.

Η Τεχεράνη απαιτεί ο Λίβανος, όπου ενεπλάκησαν σε νέο πόλεμο τη 2η Μαρτίου το Ισραήλ με τον σύμμαχό της, τη Χεζμπολά, να συμπεριληφθεί στην πιθανή συμφωνία με τις ΗΠΑ προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Κάπου 3.700 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στον Λίβανο αφότου ξέσπασε ο νέος πόλεμος, σύμφωνα με τα δεδομένα του υπουργείου Υγείας στη Βηρυτό.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ