«Άλμα» στο πετρέλαιο στον απόηχο των νέων απειλών Τραμπ

Ευκαιρία να καταγράψουν κέρδη βρήκαν οι τιμές του πετρελαίου την Τετάρτη, μόλις ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν θα «πληρώσει το τίμημα» επειδή άργησε πολύ να διαπραγματευτεί μια ειρηνευτική συμφωνία.

Τελευταία ενημέρωση: 16:21

Ευκαιρία να καταγράψουν κέρδη βρήκαν οι τιμές του πετρελαίου την Τετάρτη, μόλις ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν θα «πληρώσει το τίμημα» επειδή άργησε πολύ να διαπραγματευτεί μια ειρηνευτική συμφωνία.

«Ο ιρανικός στρατός είναι ένα πλήρες και απόλυτο χάος. Μεγάλο μέρος, όπως το ναυτικό και η πολεμική αεροπορία τους δεν υπάρχουν πια - έχουν τελείως ηττηθεί». «Το Ιράν είναι πολλά λόγια και καμία πράξη. Ο νταής της Μέσης Ανατολής είναι ΝΕΚΡΟΣ!!!», έγραψε με τον πάντα γλαφυρό του τρόπο στο Truth Social ο Τραμπ, προκαλώντας νέα αστάθεια στον κλάδο της ενέργειας.

Συγκεκριμένα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αργού πετρελαίου των ΗΠΑ, παράδοσης Ιουλίου, αυξάνονται σχεδόν 1,4% στα 89,46 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent, το διεθνές σημείο αναφοράς ενισχύονται 1,21% στα 92,54 δολάρια ανά βαρέλι.

Νωρίτερα, ο αμερικανικός στρατός δήλωσε ότι ολοκλήρωσε επιθέσεις εναντίον ιρανικών στρατιωτικών στόχων κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

Οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν επιθέσεις στο Ιράν το βράδυ της Τρίτης, μετά την κατάρριψη ενός αμερικανικού ελικοπτέρου Apache, σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ. Η Centcom περιέγραψε την επιχείρηση ως αμυντική και μετρημένη απάντηση σε αυτό που αποκάλεσε ιρανική επιθετικότητα.

«Οι δύο πιλότοι που εμπλέκονται στην επίθεση είναι ασφαλείς και αβλαβείς», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social. «Παρ' όλα αυτά, οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει, αναγκαστικά, να απαντήσουν σε αυτήν την επίθεση».

Χθες, το πετρέλαιο σημείωσε βαριές απώλειες καθώς ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, δήλωσε ότι η κυκλοφορία πλοίων μέσω του Ορμούζ «αυξάνεται πολύ σημαντικά».

Η Rystad Energy δήλωσε ότι η διακοπή της παραγωγής 11,8 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα σε έξι παραγωγούς του Κόλπου έχει δημιουργήσει την πιο σοβαρή διαταραχή του εφοδιασμού με πετρέλαιο στη σύγχρονη ιστορία.

Η εταιρεία συμβούλων εκτιμά ότι οι σωρευτικές απώλειες παραγωγής έχουν φτάσει το 1 δισεκατομμύριο βαρέλια και προειδοποίησε ότι κάθε επιπλέον μήνας σύγκρουσης θα μπορούσε να σβήσει άλλα 350 εκατομμύρια βαρέλια παραγωγής.