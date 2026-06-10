Νέες απειλές Τραμπ κατά Ιράν: «Ο νταής της Μέσης Ανατολής είναι νεκρός»

«Ο ιρανικός στρατός είναι ένα πλήρες και απόλυτο χάος. Μεγάλο μέρος, όπως το ναυτικό και η πολεμική αεροπορία τους δεν υπάρχουν πια - έχουν τελείως ηττηθεί». «Το Ιράν είναι πολλά λόγια και καμία πράξη. Ο νταής της Μέσης Ανατολής είναι ΝΕΚΡΟΣ!!!».

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Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι στους Ιρανούς «πήρε πολύ χρόνο να διαπραγματευθούν μία συμφωνία που θα ήταν εξαιρετική γι' αυτούς» και «θα πρέπει να πληρώσουν το τίμημα» με ανάρτησή του στο Truth Social.

«Ο ιρανικός στρατός είναι ένα πλήρες και απόλυτο χάος. Μεγάλο μέρος, όπως το ναυτικό και η πολεμική αεροπορία τους δεν υπάρχουν πια - έχουν τελείως ηττηθεί». «Το Ιράν είναι πολλά λόγια και καμία πράξη. Ο νταής της Μέσης Ανατολής είναι ΝΕΚΡΟΣ!!!».

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι στους Ιρανούς «πήρε πολύ χρόνο να διαπραγματευθούν μία συμφωνία που θα ήταν εξαιρετική γι' αυτούς» και «θα πρέπει να πληρώσουν το τίμημα».

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Οταν ερωτήθηκε σχετικά με τις σημερινές ιρανικές επιθέσεις κατά αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία, το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν σε αντίποινα για τα αμερικανικά πλήγματα κατά ιρανικών στόχων στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ, ο Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν έχει μία ευκαιρία να υπογράψει συμφωνία και να επιβιώσει.

Τόνισε, δε, ότι είναι πιθανόν να διατάξει νέες επιθέσεις με δεδομένο τον αργό ρυθμό των διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με το Fox News.

Την ίδια στιγμή, το αμερικανικό δίκτυο Fox News, επικαλούμενο τηλεφωνική συνέντευξη, μετέδωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι πιθανόν να διατάξει νέες επιθέσεις κατά σταθμών παραγωγής ενέργειας και γεφυρών του Ιράν διότι η Τεχεράνη χρονοτριβεί στην διαπραγμάτευση συμφωνίας, ενώ την ανιούσα παίρνουν εκ νέου οι τιμές του πετρελαίου, καθώς εντείνεται η ανησυχία για επανάληψη των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή.

Καταριανοί διαπραγματευτές στην Τεχεράνη

Διαπραγματευτές του Κατάρ ταξίδεψαν στην Τεχεράνη επιδιώκοντας την άρση των τελευταίων εμποδίων στην πρόοδο των συνομιλιών ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν.

«Έπειτα από διαβουλεύσεις με τις ΗΠΑ, οι διαπραγματευτές του Κατάρ ταξίδεψαν το πρωί στην Τεχεράνη για να συναντήσουν τους Ιρανούς με στόχο την άμβλυνση των διαφορών» ανάμεσα στις δύο πλευρές», δήλωσε ο διπλωμάτης που δεν κατονομάζεται.

Η διπλωματική πρωτοβουλία αναλαμβάνεται μετά την ανταλλαγή πυρών ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ έπειτα από την πτώση χθες του αμερικανικού ελικοπτέρου στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ

Από μία κλωστή κρέμεται η εκεχειρία

Προηγουμένως, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν Ισμαήλ Μπαγαΐ κατηγόρησε τις ΗΠΑ πως υπονομεύουν τη διπλωματία, στέλνοντας αντιφατικά μηνύματα, αλλάζοντας τις θέσεις της και παραβιάζοντας επανειλημμένα τη κατάπαυση του πυρός, και πρόσθεσε ότι το Ισραήλ ζημιώνει επίσης τη διαδικασία μέσω επανειλημμένων παραβιάσεων της κατάπαυσης του πυρός στον Λίβανο.

«Δυστυχώς οι ΗΠΑ βλάπτουν αυτή τη διπλωματική διαδικασία με τα αντιφατικά μηνύματα που στέλνουν, τις επανειλημμένες αλλαγές θέσης τους και αξιώσεων και, ακόμη χειρότερα, με τις επανειλημμένες παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός», σημείωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που αναμεταδόθηκε από τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

«Οποιαδήποτε διπλωματική διαδικασία υπονομεύεται από την προσφυγή στη βία και από τις παράνομες ενέργειες στο πεδίο», πρόσθεσε και σημείωσε: «Μετά τα γεγονότα στη διάρκεια της νύχτας, χρειάζεται να επανεκτιμήσουμε (τη διπλωματική οδό με την Ουάσινγκτον) ... οποιαδήποτε διπλωματική διαδικασία απαιτεί τουλάχιστον σταθερό περιβάλλον».