Euroxx: Ανεβάζει στα 7,5 ευρώ την τιμή-στόχο για Alter Ego Media

Αυξημένη τιμή-στόχο στα 7,5 ευρώ δίνουν οι αναλυτές της Euroxx Securities για τη μετοχή της Alter Ego Media, η οποία συνεπάγεται περιθώριο ανόδου περίπου 40%.

Αυξημένη τιμή-στόχο στα 7,5 ευρώ, από 6,5 ευρώ προηγουμένως, δίνουν οι αναλυτές της Euroxx Securities για τη μετοχή της Alter Ego Media, ενσωματώνοντας τη συνεισφορά από τις πρόσφατες εξαγορές στους τομείς των εκδόσεων και της ζωντανής ψυχαγωγίας, οι οποίες εκτιμάται ότι θα ενισχύσουν σημαντικά την κερδοφορία και θα αυξήσουν το μέγεθος του ομίλου τα επόμενα χρόνια.

Η νέα τιμή-στόχος συνεπάγεται περιθώριο ανόδου περίπου 40%. Όπως σημειώνει η Euroxx, η πρόσφατη υποαπόδοση της μετοχής, που συνδέεται με τη μακροοικονομική αβεβαιότητα και τις ανησυχίες για την έκθεση της εταιρείας στον οικονομικό κύκλο, δημιουργεί μια ελκυστική επενδυτική ευκαιρία, καθώς η αγορά δεν έχει ακόμη αποτιμήσει πλήρως τη συμβολή στα κέρδη και τις συνέργειες που αναμένεται να προκύψουν από τις πρόσφατες συναλλαγές.

Με βάση τις εκτιμήσεις της Euroxx, η μετοχή διαπραγματεύεται με σημαντικό discount 42% έναντι των συγκρίσιμων εταιρειών, στις 7,7 φορές τον δείκτη EV/EBIT για το 2026.

Κάθετα ολοκληρωμένο επιχειρηματικό μοντέλο

Όπως αναφέρουν οι αναλυτές της Euroxx, μετά την επέκτασή της στους τομείς της έκδοσης εισιτηρίων και των θεατρικών παραγωγών, η Alter Ego έχει εξελιχθεί σε μια πολυσχιδή πλατφόρμα μέσων ενημέρωσης και ψυχαγωγίας. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί ευκαιρίες για διασταυρούμενες πωλήσεις (cross-selling) και λειτουργικές συνέργειες, ενώ παράλληλα βελτιώνει την ποιότητα των κερδών μέσω μεγαλύτερης διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων.

Παράλληλα, εκτιμάται ότι η επιτυχής έναρξη λειτουργίας της κοινής πλατφόρμας streaming θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό καταλύτη για τον όμιλο, οδηγώντας σε ουσιαστική αναβάθμιση των σημερινών μας προβλέψεων.

Η χρηματιστηριακή αναμένει ότι η Alter Ego θα επιτύχει ισχυρή αύξηση της κερδοφορίας στις επόμενες χρήσεις, καταγράφοντας μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης (CAGR) 24% στα λειτουργικά κέρδη (EBIT). Η επίδοση αυτή αναμένεται να υποστηριχθεί τόσο από τη δυναμική των βασικών δραστηριοτήτων της εταιρείας όσο και από τη συνεισφορά εξαγορών και συγχωνεύσεων που δημιουργούν αξία για τους μετόχους.

Σύμφωνα με τη Euroxx, η ανάπτυξη θα προέλθει κυρίως από την αυξανόμενη συμβολή του τομέα ζωντανής ψυχαγωγίας, ο οποίος διαθέτει υψηλά περιθώρια κέρδους, καθώς και από την ενσωμάτωση των αποκτηθέντων ψηφιακών εκδοτικών δραστηριοτήτων.