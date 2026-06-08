Aποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή: Ιράν και Ισραήλ σταματούν τις επιθέσεις - Οι προειδοποιήσεις

Πέφτουν οι τόνοι στη Μέση Ανατολή. Ιρανική προειδοποίηση για σκληρότερες επιθέσεις εάν το Ισραήλ επαναλάβει τα πλήγματα στον Λίβανο. Αντίστοιχο «καμπανάκι» από Τελ Αβίβ.

Πέφτουν οι τόνοι στη Μέση Ανατολή, με Ιράν και Ισραήλ να ανακοινώνουν την παύση των εκατέρωθεν επιθέσεών τους, απευθύνοντας ωστόσο ισχυρές προειδοποιήσεις. Ειδικότερα, οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ιράν ανακοίνωσαν το τέλος των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ισραήλ, αλλά προειδοποιούν για σκληρότερες επιθέσεις εάν το Ισραήλ επαναλάβει τα πλήγματα στον Λίβανο.

Από πλευράς τους, το Τελ Αβίβ και η Ουάσιγκτον ενημέρωσαν το Ιράν ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω επιθέσεις εάν το Ιράν δεν εξαπολύσει άλλα πλήγματα, αναφέρουν ισραηλινά ΜΜΕ. Ο ισραηλινός στρατός διεμήνυσε νωρίτερα ότι είναι προετοιμασμένος για «τουλάχιστον μερικές ακόμη ημέρες μάχης» εναντίον του Ιράν και ενδεχομένως για πλήρη επανέναρξη του πολέμου.

Προηγήθηκε μήνυμα αποκλιμάκωσης των εντάσεων από τον Ντόναλντ Τραμπ, που τόνισε ότι Ισραήλ και Ιράν επιθυμούν μια «άμεση κατάπαυση του πυρός», ενώ προειδοποίησε όμως ότι η «ανοησία» θα μπορούσε να εμποδίσει μια ειρηνική λύση.«Και οι δύο πλευρές, το Ισραήλ και το Ιράν, επιδιώκουν να κάνουν άμεση εκεχειρία», έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, προσθέτοντας: «Οι τελικές διαπραγματεύσεις για την "Ειρήνη" συνεχίζονται, υπό την προϋπόθεση ότι η άγνοια ή η ηλιθιότητα δεν θα σταθούν εμπόδιο».

«Ο αποκλεισμός θα παραμείνει σε ισχύ και θα είναι σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή, μέχρι να επιτευχθεί μια Τελική Συμφωνία. Τα πράγματα θα πρέπει να κινηθούν γρήγορα» πρόσθεσε. Νωρίτερα, κάλεσε Ισραήλ και Τεχεράνη να σταματήσουν την αναζωπύρωση της σύγκρουσης ενώ είχε ασκήσεις πιέσεις στον Μπενιαμίν Νετανιάχου να μην επιτεθεί, αλλά το Τελ Αβίβ φαίνεται πως τον αγνόησε. «Το Ισραήλ και το Ιράν πρέπει να σταματήσουν αμέσως τις ανταλλαγές πυρών» υπογράμμισε ο Αμερικανός πρόεδρος.