Μέση Ανατολή: Εκατέρωθεν επιθέσεις ΗΠΑ και Ιράν, εύθραστη η εκεχειρία

ΗΠΑ και Ιράν ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν εκατέρωθεν επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας Κυριακής προς σήμερα Δευτέρα, επιφέροντας ένα ακόμη πλήγμα στην ισχύουσα εκεχειρία, ενώ οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου παραμένουν σε αδιέξοδο.

Δημοσιεύματα σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης το Σαββατοκύριακο με αναφορές για νέες απαιτήσεις των ΗΠΑ προς την Τεχεράνη μείωσαν τις ελπίδες για μια επικείμενη συμφωνία, ελπίδες που τροφοδοτήθηκαν από τον ίδιο τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Την ώρα που το Ισραήλ εντείνει την επιθετική του στρατιωτική εκστρατεία στον Λίβανο, ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι διεξήγαγε ένα ακόμη κύμα «αμυντικών» επιθέσεων στο νότιο Ιράν το Σάββατο και την Κυριακή, τις τρίτες τέτοιες επιθέσεις σε διάστημα λιγότερης από μιας εβδομάδας.

Οι αμερικανικοί αυτοί βομβαρδισμοί είχαν στόχο ιρανικά συστήματα ελέγχου ραντάρ και drones στην πόλη Γκορούκ και στο νησί Κεσμ στα Στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε το βράδυ της Κυριακής η Αμερικανική Διοίκηση για τη Μέση Ανατολή (Centcom) με ανάρτηση στο X.

Τα πλήγματα έγιναν σε απάντηση σε «επιθετικές ιρανικές ενέργειες που περιελάμβαναν την κατάρριψη ενός αμερικανικού drone MQ-1 που επιχειρούσε πάνω από διεθνή ύδατα», ανέφερε η Centcom. Η τελευταία τόνισε ότι αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος εξουδετέρωσε συστήματα αεροπορικής άμυνας, έναν επίγειο σταθμό ελέγχου και δύο σημεία ελέγχου drones. Η Centcom πρόθεσε ότι κανένα στρατιωτικό προσωπικό των ΗΠΑ δεν τραυματίστηκε.

Λίγο μετά την ανακοίνωση αυτή του αμερικανικού στρατού, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση με στόχο βάση που χρησιμοποιείται από τον αμερικανικό στρατό για επιθέσεις κατά της ιρανικής επικράτειας.

Η τοποθεσία της βάσης δεν διευκρινίστηκε στην ανακοίνωση των Φρουρών, που μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο στρατός του Κουβέιτ, από την πλευρά του, ανακοίνωσε το πρωί ότι αντιμετώπιζε «εχθρική επίθεση» με drones και πυραύλους, τη δεύτερη τέτοια επίθεση που σημειώνεται σε λιγότερο από μία εβδομάδα κατά της χώρας αυτής του Κόλπου.

«Όλοι οι ήχοι εκρήξεων είναι αποτέλεσμα των συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας που αναχαιτίζουν αυτές τις εχθρικές επιθέσεις», ανακοίνωσε ο στρατός με ανάρτηση στο X. Δεν διευκρίνισε την προέλευση της επίθεσης αυτής.

Την Πέμπτη, το Κουβέιτ ανέφερε μια παρόμοια επίθεση, την οποία αργότερα απέδωσε στο Ιράν, όπου οι Φρουροί της Επανάστασης είπαν ότι στόχευσαν μια αμερικανική βάση σε αντίποινα σε νέες αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές στην ιρανική επικράτεια.

Εκεχειρία με ρωγμές και μια συμφωνία για τον τερματικό του πολέμου όλο και πιο μετέωρη

Ουάσινγκτον και Τεχεράνη είχαν ήδη ανταλλάξει κατηγορίες την Πέμπτη για παραβίαση της εκεχειρίας - σε ισχύ από τις 8 Απριλίου - μετά από αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν και μια επίθεση στο Κουβέιτ.

Ο πόλεμος πυροδοτήθηκε στις 28 Φεβρουαρίου από μια ισραηλινο-αμερικανική επίθεση στο Ιράν, ενώ Τεχεράνη και Ουάσινγκτον βρίσκονταν σε διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ο πόλεμος, που έχει αφήσει χιλιάδες νεκρούς, έχει προκαλέσει σοκ στην παγκόσμια οικονομία, εκτοξεύοντας τις τιμές του πετρελαίου.

Ενώ ΗΠΑ και Ιράν φαίνονταν τις τελευταίες ημέρες να προσεγγίζουν μία συμφωνία, οι New York Times έγραψαν το Σαββατοκύριακο ότι ο Τραμπ σκλήρυνε τους όρους της πρότασής του και έστειλε νέα εκδοχή του κειμένου στην Τεχεράνη. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Axios, ο Τραμπ επιδιώκει μεγαλύτερη αυστηρότητα στην θέση της Ουάσινγκτον, κυρίως στο θέμα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης.

Το CBS News μετέδωσε χθες βράδυ ότι η νέα πρόταση των ΗΠΑ περιλαμβάνει παράταση της εκεχειρίας για 60 ημέρες με ρήτρες που προβλέπουν το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και ένα πλαίσιο για επανέναρξη των πυρηνικών διαπραγματεύσεων.

«Δεν θα εγκρίνουμε καμία συμφωνία όσο δεν θα έχουμε την βεβαιότητα ότι τα δικαιώματα του ιρανικού λαού είναι πλήρως εγγυημένα», προειδοποίησε χθες ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης Μοχάμαντ Μαγέρ Γαλιμπάφ.

Το Ιράν, το οποίο διεκδικεί το δικαίωμά του να διατηρήσει ένα πυρηνικό πρόγραμμα για μη πυρηνικούς σκοπούς, αρνείται επανειλημμένα ότι επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, παρά τις υποψίες που εκφράζουν ΗΠΑ και πολλές άλλες χώρες. Προτίθεται να αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα σε μεταγενέστερο στάδιο, σε περίπτωση που επιτευχθεί συμφωνία με την Ουάσινγκτον και θεωρεί την άρση των αμερικανικών κυρώσεων και την αποδέσμευση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων του Ιράν θεμελιώδη δικαιώματα για τα οποία πρέπει να υπάρξουν εγγυήσεις σε οποιαδήποτε συμφωνία συνομολογηθεί με τις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ επέμεινε χθες με ανάρτηση στο Truth Social ότι το σχέδιο συμφωνίας «δηλώνει πολύ ξεκάθαρα ότι το Ιράν δεν θα έχει πυρηνικά όπλα» και αυτό «με πολύ αυστηρούς όρους».

Η Τεχεράνη επιμένει επίσης ότι οποιαδήποτε συμφωνία περιλαμβάνει τον τερματισμό των εχθροπραξιών στον Λίβανο, όπου το Ισραήλ συνεχίζει με δηλωμένο στόχο να «εξαλείψει» τη φιλοϊρανική σιιτική ένοπλη οργάνωση Χεζμπολάχ.

Σε αυτό το πολεμικό μέτωπο, ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει να προελαύνει στον νότιο Λίβανο, όπου εξαπολύσει καθημερινές νέες στρατιωτικές επιθέσεις, και η Χεζμπολάχ συνεχίζει τις επιθέσεις της, ιδιαίτερα στο βόρειο Ισραήλ, παρά την εκεχειρία που ισχύει θεωρητικά από τις 17 Απριλίου.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε χθες την κατάληψη του μεσαιωνικού κάστρου Μποφόρ, στρατηγικής σημασίας ακρόπολης που προσφέρει έλεγχο επί του νοτίου Λιβάνου και του βορείου Ισραήλ. Είναι η πρώτη φορά που οι ισραηλινές δυνάμεις εξασφαλίζουν τον έλεγχο του κάστρου που κατασκευάσθηκε τον 12ο αιώνα από τους Σταυροφόρους, από την αποχώρησή τους από τον νότιο Λίβανο τον Μάιο 2000 έπειτα από κατοχή 18 ετών.

Παράλληλα, υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο επικοινώνησε το τελευταίο 48ωρο με τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν και με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου σε μια προσπάθεια να προωθήσει ένα νέο σχέδιο εκεχειρίας, σύμφωνα με δημοσιογράφο του ιστότοπου Axios που επικαλείται κορυφαίο Αμερικανό αξιωματούχο. Ως πρώτο βήμα, οι ΗΠΑ έχουν προτείνει να σταματήσει η Χεζμπολάχ τις επιθέσεις της εναντίον ισραηλινών εδαφών και το Ισραήλ να αναστείλει τα πλήγματα στην περιοχή της Βηρυτού.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι ο πρόεδρος Αούν εμφανίστηκε πρόθυμος να προωθήσει την πρόταση, ωστόσο ο πρόεδρος του λιβανικού κοινοβουλίου Ναμπίχ Μπέρι ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ πρέπει πρώτα να σταματήσει τις επιθέσεις του.

Στο πλαίσιο αυτών των εξελίξεων, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει αργά σήμερα το απόγευμα της Δευτέρας για να συζητήσει την κατάσταση στον Λίβανο, κατόπιν του αιτήματος που υπέβαλε η Γαλλία, ανέφεραν διπλωματικές πηγές στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ