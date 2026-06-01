H Nvidia μπαίνει στην αγορά των PCs με το νέο RTX Superchip

Στο λανσάρισμα ενός νέου υπερ-τσιπ, το οποίο θα χρησιμοποιείται ως ο κύριος επεξεργαστής προσωπικών υπολογιστών (PCs) προχωράει η Nvidia, φιλοδοξώντας να ανταγωνιστεί στα ίσια τους σημαντικότερους παίκτες της αγοράς, η οποία κυριαρχείται από τις Intel, Apple, Qualcomm και Advanced Micro Devices.

Πιο αναλυτικά, μιλώντας στο συνέδριο Computex που διεξήχθη στην Ταϊβάν, ο Διευθύνων Σύμβουλος της πολυτιμότερης εταιρείας στον κόσμο, Jensen Huang, παρουσίασε το νέο υπερτσίπ RTX Spark, το οποίο θα κάνει το ντεμπούτο του το φθινόπωρο σε φορητούς και επιτραπέζιους συσκευές κορυφαίων φιρμών, συμπεριλαμβανομένων των Dell, HP, ASUS και Lenovo.

«Αυτή η επανεφεύρεση του προσωπικού υπολογιστή είναι τόσο σημαντική όσο η επανεφεύρεση του τηλεφώνου σε αυτό που τώρα γνωρίζουμε ως smartphone», δήλωσε ο Huang, επισημαίνοντας το γεγονός ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα λειτουργεί σε όλους τους νέους υπολογιστές.

«Η Microsoft και η Nvidia πρόκειται να επανεφεύρουν τον υπολογιστή», πρόσθεσε. «Αυτή είναι η πρώτη πλήρως ανασχεδιασμένη, επανασχεδιασμένη σειρά υπολογιστών που έχει κυκλοφορήσει εδώ και 40 χρόνια».

Το RTX Superchip θα διαθέτει μια κεντρική μονάδα επεξεργασίας N1X με έως και 20 πυρήνες υπολογιστών και έναν επεξεργαστή γραφικών Blackwell με 6.144 πυρήνες, τα οποία θα μοιράζονται ενσωματωμένη μνήμη (128 gigabytes), καθιστώντας τα πιο ικανά να χειρίζονται μεγάλα μοντέλα AI και παιχνίδια υψηλής τεχνολογίας.

Θα χρησιμοποιούν τη διεπαφή NVLink της Nvidia για επικοινωνία, φέρνοντας ένα κομμάτι τεχνολογίας κέντρων δεδομένων σε προσωπικούς υπολογιστές. Ο σχεδιασμός του τσιπ θα κατασκευαστεί από την Taiwan Semiconductor Manufacturing, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία επεξεργασίας 3N της εταιρείας.

Η Nvidia δήλωσε ότι συνεργάζεται με την Microsoft εδώ και χρόνια για να προετοιμάσει τις νέες συσκευές και να διασφαλίσει την υποστήριξη λογισμικού που θα κάνει τη χρήση της τεχνολογίας της Arm Holdings Plc να καθιερωθεί τελικά στον κόσμο των υπολογιστών με Windows. Η Microsoft και η Qualcomm προωθούν από κοινού παρόμοιους υπολογιστές για πάνω από ένα χρόνο, αν και με περιορισμένο αντίκτυπο. Εκτός της σειράς Mac της Apple, οι περισσότεροι υπολογιστές χρησιμοποιούν επεξεργαστές κατασκευασμένους από την Intel ή την AMD.