Λ. Οίκος: Επιβεβαιώνει τη συμφωνία εκεχειρίας 60 ημερών ΗΠΑ και Ιράν - Απομένει η υπογραφή Τραμπ

Ο Λευκός Οίκος επιβεβαιώνει τη συμφωνία για εκεχειρία 60 ημερών ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν, αλλά ο Τραμπ δεν το έχει υπογράψει ακόμα.

Ο Λευκός Οίκος επιβεβαιώνει τις πληροφορίες που μετέδωσε αρχικά το Axios κατά τις οποίες οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για ένα Μνημόνιο Κατανόησης που θα παρατείνει την ισχύουσα εκεχειρία κατά 60 ημέρες, διάστημα κατά το οποίο οι δύο πλευρές θα διεξαγάγουν συνομιλίες σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Ωστόσο, σε δήλωση που αποδίδεται σε αμερικανικές πηγές και δόθηκε ως απάντηση σε σχετικές ερωτήσεις, διευκρινίζεται ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θέλει να σκεφτεί το θέμα για μερικές ημέρες πριν αποφασίσει, με ένα deal να αποκλιμακώνει τις εντάσεις στη Μέση Ανατολή μεταξύ Ισλαμικής Δημοκρατίας, Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Υπενθυμίζεται ότι το δημοσίευμα του Axios κάνει λόγο για:

κατάπαυση του πυρός 60 ημερών άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ υπόσχεση του Ιράν να απομακρύνει όλες τις νάρκες εντός 30 ημερών δέσμευση του Ιράν να μην κατασκευάσει πυρηνικό όπλο. Οι ΗΠΑ θα συζητήσουν την άρση των κυρώσεων και το ξεπάγωμα των ιρανικών assets παράλληλη άρση του ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ και στη συνέχεια διαπραγμάτευση για το πώς θα απαλλαγούν από το εμπλουτισμένο ουράνιο

Ο Τραμπ έχει δηλώσει κατ’ επανάληψη ότι το τέλος του πολέμου είναι «κοντά», όμως την Τετάρτη είπε στο υπουργικό συμβούλιο ότι δεν είναι ακόμη ικανοποιημένος από τις διαπραγματεύσεις και τόνισε ότι η Ουάσινγκτον δεν συζητά τη χαλάρωση των κυρώσεων, ένα από τα βασικά αιτήματα της Τεχεράνης. Ο Ισάκ Νταρ, ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, χώρας που μεσολαβεί στις συνομιλίες, θα συναντηθεί αύριο Παρασκευή στην Ουάσινγκτον με τον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο.