Χρηματιστήριο Αθηνών: Μια συνεδρίαση μόνη της η ΔΕΗ

Έσπασε το εξαήμερο ανοδικό σερί στη Λεωφόρο Αθηνών, εν μέσω πτωτικών τάσεων στις διεθνείς αγορές, αλλά και λόγω της κινητικότητας ενόψει της αυριανής αναδιάρθρωσης δεικτών. Άλμα σε νέα υψηλά η ΔΕΗ, στην οποία διακινήθηκε στο 50% του συνολικού ημερήσιου τζίρου.

Στο ταμπλό ξεχώρισε η ΔΕΗ, που βρέθηκε σε νέα υψηλά με άλμα 4,67% στα 21,98 ευρώ, διακινώντας όγκο 10,08 εκατ. τεμαχίων αξίας 220,7 εκατ. ευρώ. Εξ αυτών το 20% περίπου, ήτοι 1,98 εκατ. τεμάχια, διακινήθηκαν μέσω 13 πακέτων συνολικής αξίας 43,13 εκατ. ευρώ, σε τιμές μεταξύ 21,27 και 21,95 ευρώ ανά μετοχή. Το μεγαλύτερο εξ αυτών ήταν ένα πακέτο για 1 εκατ. μετοχές στην τιμή των 21,79 ευρώ ανά μετοχή.

Πέραν της ΔΕΗ, αξιόλογο ενδιαφέρον προσέλκυσαν και άλλα μη τραπεζικά blue chips, ωστόσο οι τράπεζες βρέθηκαν στο επίκεντρο των πιέσεων, υποχρεώνοντας τον Γενικό Δείκτη, που κινήθηκε μόνιμα πτωτικά, σε απώλειες 0,91% και σε κλείσιμο στο χαμηλό ημέρας των 2.348,45 μονάδων.

Για τον δείκτη των τραπεζών οι απώλειες διαμορφώθηκαν σε 2,47% στις 2.667,78 μονάδες, με το σύνολο των μετοχών του σε αρνητικό έδαφος. Τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκε η Eurobank υποχωρώντας 4,19% στα 3,80 ευρώ. Για τις Alpha Bank και ΕΤΕ οι απώλειες διαμορφώθηκαν σε 2,80% και 2,65% αντίστοιχα, και ακολούθησαν οι Optima (-1,31%), Τρ. Πειραιώς (-1,06%) και Τρ. Κύπρου (-1%).

Εκτός συνόρων, το διεθνές κλίμα συνεχίζει να υπαγορεύεται από τις εξελίξεις στο Ιράν, καθώς η νέα ανταλλαγή πυρών περιορίζει τις πιθανότητες για μια άμεση συμφωνία ΗΠΑ-Τεχεράνης. Η ανοδική αντίδραση των τιμών του πετρελαίου επηρέασε τη διάθεση ανάληψης ρίσκου, ενώ προβληματισμό προκάλεσαν και τα μακροοικονομικά στοιχεία που ανακοινώθηκαν στις ΗΠΑ, ιδιαίτερα η καθοδική αναθεώρηση για το ΑΕΠ α’ τριμήνου στο 1,6% από 2%.

Στο ελληνικό ταμπλό, η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώθηκε σε 1:1,3 με 52 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 66 σε αρνητικό και 31 που ολοκλήρωσαν χωρίς μεταβολή.

Ο συνολικός ημερήσιος τζίρος διαμορφώθηκε σε 437,9 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 92,95 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap, την άνοδο της ΔΕΗ ακολούθησαν οι Cenergy και Viohalco ενισχυμένες 2,80% και 2,48% αντίστοιχα. Με κέρδη 1,43% στα 15,64 ευρώ έκλεισε η Σαράντης, ενώ σε μικρότερο ποσοστό ενισχύθηκαν οι μετοχές των Motor Oil (+0,82%), Helleniq Energy (+0,69%), ΕΥΔΑΠ (+0,39%), Metlen (+0,10%) και Τιτάν (+0,08%).

Στον αντίποδα, πέραν των τραπεζών, η Allwyn υποχώρησε 3,08% στα 12,25 ευρώ, ενώ με απώλειες άνω του 2% ολοκλήρωσαν οι τίτλοι των Jumbo (-2,55%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-2,23%) και ElvalHalcor (-2,15%). Περί του 1,8% οι απώλειες για τις μετοχές των Aegean, Coca-Cola HBC και ΔΑΑ, ενώ σε μικρότερο ποσοστό υποχώρησαν οι ΟΤΕ (-0,97%), Lamda Development (-0,88%) και Aktor (-0,78%).