Νέα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν - Άλμα 4% για το πετρέλαιο

Ο στρατός πραγματοποίησε νέες επιθέσεις στο Ιράν, πλήττοντας στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοΐα.

Νέα πλήγματα κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο αμερικανικός στρατός προκαλώντας την απάντηση της Τεχεράνης, στις πιο σοβαρή κλιμάκωση του πολέμου από όταν τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση πυρός την 8η Απριλίου.

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ κατέρριψαν τέσσερα ιρανικά μη επανδρωμένα σκάφη που κρίθηκε ότι συνιστούν απειλή για την ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ και βομβάρδισαν βάση στην Μπαντάρ Αμπάς από όπου «υπήρχε κίνδυνος να εξαπολυθεί και πέμπτο», ανέφερε αμερικανός αξιωματούχος υπό τον όρο της ανωνυμίας.

«Οι ενέργειες αυτές ήταν μετρημένες, αποκλειστικά αμυντικές και διεξήχθησαν με σκοπό να διατηρηθεί η κατάπαυση του πυρός», υποστήριξε.

Σε αντίποινα, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν σήμερα ότι στοχοποίησαν αμερικανική βάση. Δεν ξεκαθάρισαν ποια, όμως οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ ανέφεραν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι επιχειρούσαν για να αποκρούσουν επιθέσεις «με εχθρικούς πυραύλους και drones».

Ακόμη, οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν ότι άνοιξαν πυρ προειδοποιητικά προς την κατεύθυνση τεσσάρων πλοίων που αποπειράθηκαν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ, μετέδωσε η κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση IRIB. Η πηγή αυτή, που επικαλέστηκε ιρανό αξιωματικό, δεν ξεκαθάρισε ούτε τους τύπους, ούτε τις εθνικότητες των πλοίων.

Τα νέα πλήγματα έδωσαν ώθηση στην τιμή του πετρελαίου. Το ευρωπαϊκό Brent ενισχύεται 4,11% στα 98,17 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI κερδίζει 4,31% στα 92,47 δολάρια ανά βαρέλι.

Νωρίτερα, περί τη 01:30 (ώρα Ελλάδας), το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων FARS μετέδωσε ότι ακούστηκαν τρεις εκρήξεις ανατολικά της πόλης Μπαντάρ Αμπάς, όπου βρίσκεται λιμάνι στρατηγικής σημασίας στο στενό του Ορμούζ. Όπως αναφέρεται, τα συστήματα αεράμυνας της χώρας ενεργοποιήθηκαν για αρκετά λεπτά, ενώ οι αρχές ξεκίνησαν έρευνες για να διαπιστώσουν την προέλευση των εκρήξεων και τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκαν.

Στις αρχές της εβδομάδας, ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρθηκαν επίσης σε εκρήξεις στην περιοχή, κάνοντας λόγο για ανταλλαγές πυρών με τον στρατό των ΗΠΑ. Η Τεχεράνη κατηγόρησε την Ουάσιγκτον για παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός σε εφαρμογή από τις αρχές του Απριλίου.

Βομβαρδισμοί στον Λίβανο

Τα αεροπορικά πλήγματα και οι μάχες συνεχίζονται παράλληλα στον Λίβανο, παρά την κατάπαυση του πυρός θεωρητικά σε ισχύ από τη 17η Απριλίου.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι έπληξαν θέσεις του σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στην Τεχεράνη, στην πόλη της Τύρου, στον νότο, μια ημέρα αφού διεμήνυσαν πως πλέον θεωρούν «εμπόλεμη ζώνη» ολόκληρο τον νότιο Λίβανο, από τα σύνορα ως τη νότια όχθη του ποταμού Ζαχράνι, κάπου 40 χιλιόμετρα από τη μεθόριο Ισραήλ-Λιβάνου.

«Από το κακό στο χειρότερο»

Στο Ιράν, η πρόσβαση στο διαδίκτυο αποκαταστάθηκε εν μέρει έπειτα από σχεδόν τρεις μήνες. Οι συνδέσεις ωστόσο έχουν διαλείψεις, η πρόσβαση μέσω κινητών τηλεφώνων είναι στις περισσότερες περιπτώσεις κομμένη, πολλοί ιστότοποι αποκλεισμένοι και εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων δύσκολα προσπελάσιμες.

«Δεν είναι ευτυχία ή χαρά (σ.σ. αυτό που αισθάνεται), έχω απλά την αίσθηση ότι πάμε από το κακό στο χειρότερο», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μπαχάρα, 32 ετών, διατροφολόγος στην Τεχεράνη.

«Αναρωτιόμαστε καθημερινά: ‘Θα γίνουν πυραυλικά πλήγματα απόψε;’», ανέφερε ο Αμίρ, μηχανικός λογισμικού, 27 ετών, που ζει επίσης στην ιρανική πρωτεύουσα.

Το Ιράν ανέφερε χθες πως όδευε να οριστικοποιήσει συμφωνία-πλαίσιο 14 σημείων με τις ΗΠΑ, με την προτεραιότητα να δίνεται στον τερματισμό του πολέμου «σε όλα τα μέτωπα», συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου.

Ο Λευκός Οίκος αντέδρασε μιλώντας για «μύθευμα» της άλλης πλευράς.

Σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση, το πρωτόκολλο υπό διαπραγμάτευση περιέχει ιδίως τη δέσμευση των ΗΠΑ να προχωρήσουν στην άρση του αποκλεισμού των λιμανιών της χώρας σε αντάλλαγμα για την αποκατάσταση της εμπορικής κίνησης στο στενό του Ορμούζ, από το οποίο διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το ένα πέμπτο του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου που καταναλώνονται σε διεθνή κλίμακα.

Χθες το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε την επιβολή κυρώσεων σε βάρος της νεοσύστατης ιρανικής Αρχής Στενού του Περσικού Κόλπου, φορέα που μόλις ίδρυσε η Τεχεράνη για την είσπραξη τελών διέλευσης από το στενό.

Η Τεχεράνη επιδιώξει να εξασφαλίσει επίσης την αποδέσμευση 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων που έχουν παγώσει στο εξωτερικό, με το μισό από το ποσό αυτό να τίθεται στη διάθεσή τους «μόλις ανακοινωθεί το πρωτόκολλο συμφωνίας», σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ISNA.

Πρόκειται για ένα από τα πιο ακανθώδη ζητήματα στις συνομιλίες, μαζί με το πρόγραμμα ενέργειας της Ισλαμικής Δημοκρατίας, που η Τεχεράνη θέλει να τεθεί στο τραπέζι σε δεύτερο χρόνο.

Η τύχη του αποθέματος κάπου 400 κιλών εμπλουτισμένου κατά υψηλό ποσοστό ουρανίου που διαθέτει η Ισλαμική Δημοκρατία παραμένει αβέβαιη από τον περασμένο Ιούνιο. Η Ουάσιγκτον απαιτεί να της παραδοθεί ή να καταστραφεί κι ερίζει πως είναι στοιχείο-κλειδί της προσπάθειας του Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Η Τεχεράνη διαψεύδει επί δεκαετίες πως είχε ποτέ πρόθεση να αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ