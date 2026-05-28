Μερτς: Αποφασισμένος για το νέο ξεκίνημα της Γερμανίας

«Αποφασισμένος» να προωθήσει τις μεταρρυθμίσεις για το «νέο ξεκίνημα» της Γερμανίας δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, απαντώντας εμμέσως και στα σενάρια περί αντικατάστασής του - ακόμη και χωρίς νέες εκλογές.

«Η Γερμανία έχει τη δύναμη για ένα νέο ξεκίνημα. Και προσωπικά είμαι αποφασισμένος - με όλη μου την ενέργεια - να καταστήσω εφικτό μαζί με την κυβέρνησή μου αυτό το νέο ξεκίνημα», δήλωσε ο κ. Μερτς σε κομματική εκδήλωση στην πόλη καταγωγής του, το 'Αρνσμπεργκ της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, χωρίς ωστόσο να αναφερθεί ευθέως στα σενάρια περί αλλαγής στην καγκελαρία, τα οποία συνεργάτες του έχουν ήδη περιγράψει ως «αφελή ιδέα».

«Νιώθω το βάρος της ευθύνης που συνοδεύει αυτό το αξίωμα - ειδικά σε περιόδους τόσο βαθιών αναταραχών. Αν κάποιος παρακολουθήσει τις συζητήσεις στη Γερμανία σήμερα, θα μπορούσε να σχηματίσει την εντύπωση ότι η χώρα μας είναι εντελώς αδιέξοδη, ότι δεν μπορεί πλέον να αλλάξει με τις δικές της προσπάθειες και ότι η παρακμή της είναι κατά κάποιον τρόπο προδιαγεγραμμένη», πρόσθεσε ο καγκελάριος, ορκίστηκε μάλιστα να αντισταθεί σε αυτό, «με όλες του τις δυνάμεις», παρά τα προβλήματα του κυβερνητικού συνασπισμού. «Κατά την ακλόνητη πεποίθησή μου, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή καμία άλλη πιθανή πολιτική συμμαχία εντός της Bundestag. Δεν αναζητώ κάποια εναλλακτική λύση», τόνισε, απαντώντας και σε όσους εισηγούνται τον σχηματισμό κυβέρνησης μειοψηφίας, με την κοινοβουλευτική στήριξη της ακροδεξιάς.

Τις τελευταίες ημέρες, πρώτα το περιοδικό Stern και κατόπιν η εφημερίδα Bild, μετέδωσαν ότι, λόγω της ανόδου της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) και της εξαιρετικά χαμηλής δημοτικότητας του κ. Μερτς, μεταξύ κορυφαίων στελεχών του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) συζητείται το σενάριο αντικατάστασης του Φρίντριχ Μερτς από τον πρωθυπουργό της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας Χέντρικ Βουστ, ενδεχομένως ακόμη και χωρίς προσφυγή σε νέες κάλπες. Κύκλοι της καγκελαρίας έκαναν λόγο για «επικίνδυνη τάση για πολιτικό εμπρησμό» και χαρακτήρισαν τα σενάρια «τρελές εικασίες», οι οποίες καταδεικνύουν αξιοσημείωτη άγνοια του Συντάγματος και της πολιτικής πραγματικότητας, είναι «διπλά απερίσκεπτες» δεδομένων των παγκόσμιων κρίσεων και «δουλεύουν υπέρ της AfD».

Ο 51χρονος Χέντρικ Βουστ πάντως περιγράφεται συχνά ως «πιθανός αναπληρωματικός» καγκελάριος, ενώ θεωρείται ως ένας από τους ενδεχόμενους διαδόχους του Φρίντριχ Μερτς στην ηγεσία του CDU. Οι φήμες μάλιστα ενισχύθηκαν, όταν την περασμένη εβδομάδα ο κ. Βουστ επισκέφθηκε την Πολωνία και στην αντιπροσωπεία του συμπεριέλαβε πολλούς δημοσιογράφους που καλύπτουν την κεντρική πολιτική στο Βερολίνο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ