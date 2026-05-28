Lavipharm: Αύξηση EBITDA 11% στο α' τρίμηνο - Στα 3,13 εκατ. ευρώ

Αύξηση κατά 11% παρουσιάζουν τα συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες του Ομίλου Lavipharm για το Α’ τρίμηνο του 2026, τα οποία διαμορφώθηκαν σε 3,13 εκατ. ευρώ έναντι 2,82 εκατ. ευρώ κατά το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. Τα συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων

και αποσβέσεων (EBITDA) από συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες του Ομίλου σημείωσαν μείωση κατά 16,9 % λόγω του γεγονότος ότι κατά το Α’ τρίμηνο του 2025 ο

Όμιλος είχε αναγνωρίσει έκτακτο κέρδος από την πώληση του δικτύου φαρμακείων ύψους 973.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι το Α’ τρίμηνο του 2026 όπως και το Α’ τρίμηνο του 2025 έχει επιβαρυνθεί με μη ταμειακή (λογιστική) απεικόνιση της αποτίμησης των προγραμμάτων stock award και stock option που αναλογεί στη συγκεκριμένη περίοδο κι ανέρχεται για το τρέχον χρονικό διάστημα στο ποσό των Ευρώ 215 χιλ. ενώ για το 2025 ήταν Ευρώ 239 χιλ. Οι ενοποιημένες Πωλήσεις από συνεχιζόμενες δραστηριότητες προ Rebate & Clawback ανήλθαν σε Ευρώ 16,59 εκατ. το Α’ τρίμηνο του 2026 έναντι Ευρώ 14,71 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 12,8%.

Το μικτό κέρδος του Α’ τριμήνου 2026 ανήλθε στο ποσό των Ευρώ 6,58 εκατ. έναντι ποσού Ευρώ 6,03 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2025, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 9,1%. Τα καθαρά κέρδη προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν στο ποσό των Ευρώ 1,41 εκατ. έναντι Ευρώ 1,1 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο παρουσιάζοντας αύξηση κατά 28,6%.

Τα συνολικά καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στο ποσό των Ευρώ 0,82 εκατ. έναντι Ευρώ 1,63 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο μειωμένα κατά 49,8%. Η μείωση οφείλεται όπως προαναφέραμε στην αναγνώριση έκτακτου κέρδους κατά το Α’ τρίμηνο του 2025. Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου Lavipharm κατά την 31/03/2026 διαμορφώθηκε σε Ευρώ 24,74 εκατ.

Αναφορικά με τις πωλήσεις, άνοδο κατά 32,2% παρουσιάζουν οι πωλήσεις των συνταγογραφούμενων φαρμάκων στην εσωτερική αγορά. Οι πωλήσεις των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (OTC) μειώθηκαν κατά 0,9%. Οι εξαγωγές του Ομίλου, οι οποίες ανήλθαν στο ποσό των Ευρώ 4,03 εκατ. έναντι Ευρώ 4,72 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο παρουσίασαν μείωση κατά 14,6% γεγονός που χαρακτηρίζεται συγκυριακό λόγω της μη έγκαιρης απόκτησης αδειών εξαγωγής που οφείλεται στους πελάτες ,για πωλήσεις ύψους Ευρώ 1,1 εκ. Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τις παραγγελίες η εξαγωγική δραστηριότητα του Ομίλου για το έτος 2026 θα παρουσιάσει αύξηση σε σχέση με το 2025, ενώ στην εκτίμηση αυτή δεν συμπεριλαμβάνονται οι πωλήσεις που θα προκύψουν από την εξαγορά των δικαιωμάτων του σήματος DUROGESIC®️.

