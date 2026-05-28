ΑΣΕΠ: Πάνω από 130.000 οι αιτήσεις για κατάταξη υποψήφιων εκπαιδευτικών

Συνολικά 130.412 αιτήσεις υποβλήθηκαν για τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ 1ΓΕ/2026 και 2ΓΕ/2026 που αφορούν στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας κατά κλάδο και ειδικότητα υποψηφίων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η ανεξάρτητη αρχή, για την προκήρυξη 1ΓΕ/2026 υποβλήθηκαν 36.192 αιτήσεις και για την προκήρυξη 2ΓΕ/2026 οι αιτήσεις έφτασαν τις 94.220.

Σε ό,τι αφορά τις ηλικίες, το 51,5% των αιτούντων της προκήρυξης 1ΓΕ είναι έως 30 ετών, το 37,5% ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 31 - 40 , το 8,5% είναι ηλικίας από 41 - 50 ετών, ενώ από 51 ετών και άνω είναι το 2,6% των υποψηφίων.

Στην προκήρυξη 2ΓΕ το μεγαλύτερο ποσοστό αιτήσεων (39,5%) υποβλήθηκε από υποψηφίους ηλικίας από 31 έως 40 ετών, το 28,5% από 41 έως 50, το 22,5% είναι έως 30 ετών, ενώ ένας στους 10 (9,9% είναι ηλικίας από 51 ετών και άνω).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

