Ποσειδώνια 2026: Οικονομικό αποτύπωμα άνω των 100 εκατ. ευρώ

Με οικονομικό αποτύπωμα που εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 100 εκατ. ευρώ για την ελληνική οικονομία, τα «Ποσειδώνια 2026» αναμένεται να αποτελέσουν τη μεγαλύτερη διοργάνωση στην ιστορία του θεσμού.

Με οικονομικό αποτύπωμα που εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 100 εκατ. ευρώ για την ελληνική οικονομία, τα «Ποσειδώνια 2026» αναμένεται να αποτελέσουν τη μεγαλύτερη διοργάνωση στην ιστορία του θεσμού, επιβεβαιώνοντας τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας στον παγκόσμιο ναυτιλιακό χάρτη.

Η φετινή διοργάνωση καταγράφει αυξημένη δυναμική, καθώς περισσότεροι από 40.000 επισκέπτες, εκθέτες και επιχειρηματικές αποστολές αναμένεται να βρεθούν στην Αθήνα, ενώ σημαντικός αριθμός συμμετεχόντων φθάνει στη χώρα αρκετές ημέρες πριν από την έναρξη της έκθεσης, ενισχύοντας την τουριστική κίνηση, την εστίαση, τις μεταφορές και συνολικά την οικονομική δραστηριότητα.

Στο οικονομικό αποτύπωμα δεν περιλαμβάνονται οι πιθανές εμπορικές συμφωνίες και επιχειρηματικές συνεργασίες που εκτιμάται ότι θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της έκθεσης, γεγονός που ενισχύει ακόμη περισσότερο τη συνολική αξία της διοργάνωσης για την ελληνική οικονομία και τη διεθνή ναυτιλιακή αγορά.

Παράλληλα, παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις και την αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή, η συμμετοχή των εκθετών παραμένει ιδιαίτερα ισχυρή, με τις διεθνείς αποστολές να διατηρούν κανονικά την παρουσία τους στη διοργάνωση.

Η εξέλιξη αυτή θεωρείται ενδεικτική της ανθεκτικότητας της παγκόσμιας - και ιδιαίτερα της ελληνικής - ναυτιλιακής βιομηχανίας, η οποία συνεχίζει να διασφαλίζει τη λειτουργία του διεθνούς εμπορίου και των εφοδιαστικών αλυσίδων ακόμη και σε περιόδους διεθνούς αστάθειας.

Η πρόεδρος της Ενωσης Ελλήνων Εφοπλιστών Μελίνα Τραυλού σε μήνυμά της τόνισε ότι: «Σε μια εποχή διεθνών προκλήσεων και πολλαπλών ρήξεων, η Ναυτιλία των Ελλήνων, ως πυλώνας σταθερότητας, ανθεκτικότητας και παγκόσμιας συνέχειας, ενώνει τον κόσμο και ηγείται με όραμα, αποφασιστικότητα και θεσμική υπευθυνότητα. Η στρατηγική αξία της ναυτιλίας αναδεικνύεται και στα Ποσειδώνια 2026, έναν θεσμό κύρους, που προάγει τον ουσιαστικό διάλογο και τη συνεργασία για τη διαμόρφωση του μέλλοντος του κλάδου. Με υπερηφάνεια υποδεχόμαστε στην Ελλάδα, πατρίδα της ισχυρότερης ναυτιλίας στον κόσμο, τη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα.»

Ο πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής των Ποσειδωνίων και μέλος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, Ιωάννης Κ. Λύρας, σημείωσε ότι παρά το δύσκολο διεθνές περιβάλλον, η Ελλάδα συνεχίζει να φιλοξενεί μία από τις σημαντικότερες ναυτιλιακές διοργανώσεις παγκοσμίως.

Όπως υπογράμμισε, εκπρόσωποι της παγκόσμιας ναυτιλιακής βιομηχανίας και υψηλόβαθμες αντιπροσωπείες από πολλές χώρες βρίσκονται στην Ελλάδα για να συνεργαστούν και να ανταλλάξουν απόψεις, παραμερίζοντας - όπως είπε - τους ανταγωνισμούς, με κοινό στόχο τη στήριξη του θαλάσσιου εμπορίου και της διεθνούς συνεργασίας.

Ο ίδιος υπογράμμισε ακόμη ότι η ελληνική ναυτιλία εξακολουθεί να βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο οικογενειακό επιχειρηματικό μοντέλο, το οποίο - όπως ανέφερε - δίνει έμφαση στους ανθρώπους, στην ευθύνη και στη μακροχρόνια προοπτική, σε αντίθεση με πιο απρόσωπα εταιρικά μοντέλα που κυριαρχούν διεθνώς.

Ο Θεόδωρος Βώκος, Διευθύνων Σύμβουλος της «Εκθέσεις Ποσειδώνια Α.Ε.», τόνισε την ευρύτερη οικονομική σημασία της φετινής διοργάνωσης, σημειώνοντας ότι τα Ποσειδώνια 2026 έχουν ήδη ξεκινήσει, καθώς συνέδρια, επιχειρηματικές συναντήσεις, δεξιώσεις και εκδηλώσεις δικτύωσης πραγματοποιούνται εδώ και εβδομάδες πριν από τα επίσημα εγκαίνια της Έκθεσης.

Γ.Αλεξανδράτος -«Οι μεγαλύτερες μάχες δίνονται μακριά από τα φώτα»

Στις μεγάλες προκλήσεις, αλλά και τη διεθνή ισχύ της ελληνικής ναυτιλίας αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Γιώργος Αλεξανδράτος επισημαίνοντας, παράλληλα, ότι υπάρχει στενή συνεργασία του ναυτιλιακού κόσμου με το υπουργείο Ναυτιλίας.

Πρόσθεσε ότι «οι μεγαλύτερες μάχες δίνονται πολλές φορές μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας», με στόχο - όπως είπε - τη διασφάλιση του δικαίου της ναυτιλίας και των ελληνικών συμφερόντων.

Τόνισε ότι, παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα παραμένει η ισχυρότερη ναυτιλιακή δύναμη παγκοσμίως και πρώτη στην Ευρώπη, συχνά βρίσκεται αντιμέτωπη με ισχυρές διεθνείς πιέσεις, τονίζοντας, ωστόσο, ότι η τεκμηριωμένη παρουσία και η ενότητα της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας αποτελούν βασικά όπλα της χώρας.

Παράλληλα, εξήρε τη συμβολή των διοργανωτών των Ποσειδωνίων, επισημαίνοντας ότι έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν ένα παγκόσμιο σημείο συνάντησης της ναυτιλίας στην Ελλάδα, το οποίο ενισχύει την εξωστρέφεια και τις επενδύσεις στον κλάδο.

Ο ίδιος τόνισε ακόμη ότι η ναυτιλία δεν περιορίζεται μόνο στα πλοία και στους ναυτικούς, αλλά δημιουργεί ένα ευρύ οικοσύστημα με περισσότερα από 100 διαφορετικά επαγγέλματα, προσφέροντας σημαντικές επαγγελματικές ευκαιρίες για τη νέα γενιά.

Κλείνοντας, αναφέρθηκε και στην ιδιαίτερη σημασία της ελληνικής φιλοξενίας, σημειώνοντας ότι τα Ποσειδώνια δεν αποτελούν μόνο μία διεθνή έκθεση, αλλά και μια ευκαιρία προβολής της Ελλάδας και της ναυτιλιακής της ταυτότητας στη διεθνή κοινότητα

Ο κ. Γιάννης Μώραλης, Δήμαρχος Πειραιά είπε ότι η πόλη καλωσορίζει με ιδιαίτερη χαρά την παγκόσμια ναυτιλιακή κοινότητα στα Ποσειδώνια 2026, έναν θεσμό άρρηκτα συνδεδεμένο με την ιστορία και την ταυτότητά της.

"Ως διαχρονικό κέντρο της ελληνικής ναυτιλίας και ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια της Ευρώπης, ο Πειραιάς συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς για τη διεθνή ναυτιλιακή δραστηριότητα, προβάλλοντας παράλληλα το σύγχρονο και εξωστρεφές πρόσωπό του. Στο πλαίσιο της φετινής διοργάνωσης, η πόλη φιλοξενεί και τις ιδιαίτερα δημοφιλείς εκδηλώσεις Posidonia Running Event και Posidonia Cup, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη σύνδεση των Ποσειδωνίων με τον Πειραιά.» ανέφερε ο ίδιος

Διεθνές ενδιαφέρον και βιώσιμη ανάπτυξη στο επίκεντρο των Ποσειδωνίων

Τα Ποσειδώνια 2026 θα προσελκύσουν και φέτος ένα εξαιρετικό υψηλό επίπεδο διεθνών συμμετοχών. Ο Πρόεδρος του Παναμά, συνοδευόμενος από μέλη του Υπουργικού του Συμβουλίου, θα παραστεί στην Έκθεση, μαζί με τον Γενικό Γραμματέα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO), τον Ευρωπαίο Επίτροπο Μεταφορών, καθώς και περισσότερους από δέκα υπουργούς και υφυπουργούς που εκπροσωπούν ναυτιλιακά έθνη από όλο τον κόσμο.

Η διοργάνωση ενισχύει επίσης τη δέσμευσή της στη βιωσιμότητα, καθώς τα Ποσειδώνια λαμβάνουν για τρίτη συνεχόμενη χρονιά πιστοποίηση ISO ως βιώσιμη εκδήλωση, παραμένοντας η πρώτη έκθεση στην Ελλάδα που επιτυγχάνει αυτή τη διάκριση.

Την ίδια ώρα, το πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων των Ποσειδωνίων συνεχίζει να διευρύνεται σημαντικά. Το φετινό συνεδριακό πρόγραμμα θα περιλαμβάνει περίπου 70 εκδηλώσεις, πολλές από τις οποίες θα πραγματοποιηθούν εκτός του εκθεσιακού χώρου, λόγω της πρωτοφανούς ζήτησης. Η πυρηνική ενέργεια ως πιθανό ναυτιλιακό καύσιμο αναδεικνύεται σε ένα από τα βασικά θέματα της ατζέντας, με ειδική εκδήλωση υψηλού επιπέδου να εξετάζει τον ρόλο των προηγμένων πυρηνικών τεχνολογιών στην εμπορική ναυτιλία και την παράκτια παραγωγή ενέργειας.

Τα Posidonia Games αναπτύσσονται ακόμα περισσότερο φέτος, με την εισαγωγή του ποδηλατικού αγώνα Posidonia Tour, ενώ τα έσοδα από τις αθλητικές εκδηλώσεις θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν φιλανθρωπικές οργανώσεις και ΜΚΟ.

Τα Ποσειδώνια 2026 διοργανώνονται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, με την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά και της Επιτροπής Ελληνικής Ναυτιλιακής Συνεργασίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ