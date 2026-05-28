Γκίλφοϊλ: Η Μύκονος συνεχίζει να αναδεικνύει ευκαιρίες για σύμπραξη ΗΠΑ- Ελλάδας

«Η Μύκονος συνεχίζει να αναδεικνύει τη δυναμική του ελληνικού τουριστικού τομέα και τις πολυάριθμες ευκαιρίες για στενότερη συνεργασία και σύμπραξη μεταξύ των ΗΠΑ και της Ελλάδας», αναφέρει η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με ανάρτησή της στο «Χ». «Είχα μια εξαιρετική συνάντηση με τον δήμαρχο Χρήστο Βερώνη, κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήσαμε για την ανάπτυξη του τουρισμού, την οικονομική ανάπτυξη και τους πολιτιστικούς δεσμούς μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας», προσθέτει.

Mykonos continues to showcase the strength of Greece’s tourism sector and the many opportunities for deeper U.S.-Greece engagement and partnership. I had an excellent meeting with Mayor Veronis where we discussed the expanding tourism, economic growth, and cultural ties between… pic.twitter.com/k1NQgVqWhS — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) May 28, 2026

Ο Μ. Ρούμπιο αποτελεί σπουδαίο φίλο της Ελληνικής Δημοκρατίας

«Χρόνια πολλά στο φίλο μου, υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο», αναφέρει η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, σε ανάρτησή της στο «Χ», την οποία συνοδεύει και με μια φωτογραφία τους με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη.

«Ο Μάρκο είναι ένας εξαιρετικός υπέρμαχος των αξιών του δόγματος «Πρώτα η Αμερική», αταλάντευτος στη δέσμευσή του να ενισχύσει την εθνική μας ασφάλεια, να προωθήσει την ενεργειακή υπεροχή των ΗΠΑ και να εξασφαλίσει μεγαλύτερη ευημερία για τον αμερικανικό λαό — ενώ παράλληλα αποτελεί έναν σπουδαίο φίλο της Ελληνικής Δημοκρατίας», τονίζει. «Σου εύχομαι υπέροχα γενέθλια και συνεχή επιτυχία στο ζωτικής σημασίας έργο σου για τη μεγάλη μας χώρα!», καταλήγει.