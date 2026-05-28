Έναρξη Επιχείρησης: Τα πιο Συχνά Λάθη που Κοστίζουν

Το πρώτο βήμα μιας νέας επιχείρησης συνήθως δεν είναι αυτό που φαντάζεται κανείς. Δεν είναι ούτε το λογότυπο, ούτε το website, ούτε καν το ίδιο το προϊόν ή η υπηρεσία.

Το πρώτο βήμα μιας νέας επιχείρησης συνήθως δεν είναι αυτό που φαντάζεται κανείς. Δεν είναι ούτε το λογότυπο, ούτε το website, ούτε καν το ίδιο το προϊόν ή η υπηρεσία.

Είναι οι αποφάσεις που προηγούνται όλων αυτών: με ποια νομική μορφή θα ξεκινήσει η δραστηριότητα και ποιος επαγγελματίας θα οργανώσει σωστά τη φορολογική και λογιστική της βάση.

Στην πράξη, αυτές οι επιλογές επηρεάζουν πολύ περισσότερα απ’ όσα αντιλαμβάνεται ένας νέος επιχειρηματίας στην αρχή. Επηρεάζουν τη φορολογία, τις ασφαλιστικές εισφορές, το λειτουργικό κόστος, την προσωπική ευθύνη, ακόμη και τη δυνατότητα ανάπτυξης της επιχείρησης τα επόμενα χρόνια. Και συνήθως, όταν μια τέτοια απόφαση αποδειχθεί λανθασμένη, η διόρθωσή της κοστίζει χρόνο, χρήμα και ενέργεια.

Οι βασικές μορφές επιχείρησης στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα υπάρχουν αρκετές επιλογές για το πώς μπορεί να οργανωθεί νομικά μια επαγγελματική δραστηριότητα. Οι πιο συνηθισμένες μορφές για νέους επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις είναι η ατομική επιχείρηση, η ΙΚΕ, η ΟΕ και η ΕΕ.

Ατομική Επιχείρηση

Η ατομική επιχείρηση παραμένει η πιο απλή και γρήγορη επιλογή. Απαιτεί χαμηλό κόστος έναρξης, έχει πιο απλή λογιστική παρακολούθηση και μικρότερες διοικητικές υποχρεώσεις. Για αυτό και αποτελεί συχνά την πρώτη επιλογή για freelancers, consultants και επαγγελματίες που ξεκινούν με σχετικά περιορισμένο τζίρο. Το βασικό της μειονέκτημα είναι ότι ο επιχειρηματίας ευθύνεται προσωπικά για όλες τις υποχρεώσεις της δραστηριότητας με το σύνολο της προσωπικής του περιουσίας.

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ)

Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ) θεωρείται σήμερα η πιο ευέλικτη εταιρική μορφή για νέες επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Μπορεί να συσταθεί ακόμη και από ένα μόνο άτομο, με κεφάλαιο από 1€, ενώ προσφέρει περιορισμένη ευθύνη και πιο οργανωμένη εταιρική εικόνα προς πελάτες, συνεργάτες και επενδυτές. Είναι ιδιαίτερα δημοφιλής σε startups, digital businesses, e-commerce δραστηριότητες και εταιρείες παροχής υπηρεσιών. Από την άλλη πλευρά, συνοδεύεται από υψηλότερο λειτουργικό κόστος και περισσότερες λογιστικές υποχρεώσεις σε σχέση με μια ατομική επιχείρηση.

Ομόρρυθμη Εταιρεία (ΟΕ)

Η Ομόρρυθμη Εταιρεία (ΟΕ) επιλέγεται συχνά όταν δύο ή περισσότερα πρόσωπα θέλουν να συνεργαστούν μέσα από μια σχετικά απλή εταιρική δομή. Ωστόσο, όλοι οι εταίροι ευθύνονται προσωπικά και απεριόριστα για τα χρέη και τις υποχρεώσεις της εταιρείας, κάτι που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή όταν υπάρχουν αυξημένα επιχειρηματικά ρίσκα.

Ετερόρρυθμη Εταιρεία (ΟΕ)

Αντίστοιχα, η Ετερόρρυθμη Εταιρεία (ΕΕ) αποτελεί μια μορφή συνεργασίας όπου συνυπάρχουν ομόρρυθμοι και ετερόρρυθμοι εταίροι. Οι πρώτοι έχουν πλήρη ευθύνη για τις υποχρεώσεις της εταιρείας, ενώ οι δεύτεροι ευθύνονται μέχρι του ποσού της συμμετοχής τους. Η μορφή αυτή χρησιμοποιείται συχνά όταν κάποιος επιθυμεί να συμμετέχει επενδυτικά ή χρηματοδοτικά σε μια δραστηριότητα χωρίς να έχει πλήρη διαχειριστική ευθύνη.

Πώς να επιλέξετε τη μορφή που πραγματικά σας ταιριάζει

Δεν υπάρχει μία «σωστή» μορφή επιχείρησης για όλους. Η επιλογή εξαρτάται από τον αναμενόμενο τζίρο, το είδος της δραστηριότητας, το επιχειρηματικό ρίσκο, το αν υπάρχουν συνεταίροι, αλλά και το πώς σκοπεύει να αναπτυχθεί η επιχείρηση τα επόμενα χρόνια.

Για μικρότερα επίπεδα κερδοφορίας, μια ατομική επιχείρηση είναι συχνά πιο οικονομική και πιο εύκολη στη διαχείριση. Από την άλλη πλευρά, η ΙΚΕ αποκτά ουσιαστικό πλεονέκτημα όταν τα κέρδη αυξάνονται ή όταν μέρος αυτών παραμένει στην εταιρεία για επανεπένδυση και ανάπτυξη.

Το επιχειρηματικό ρίσκο παίζει επίσης σημαντικό ρόλο. Σε δραστηριότητες που περιλαμβάνουν συμβάσεις, συνεργασίες, προμηθευτές ή αυξημένες οικονομικές υποχρεώσεις, η περιορισμένη ευθύνη μιας εταιρικής μορφής μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά σημαντική για την προστασία της προσωπικής περιουσίας.

Παράλληλα, σε αρκετούς κλάδους, μια εταιρική μορφή όπως η ΙΚΕ δημιουργεί μεγαλύτερη αίσθηση επαγγελματισμού και αξιοπιστίας απέναντι σε πελάτες και συνεργάτες, ειδικά όταν η επιχείρηση δραστηριοποιείται σε B2B περιβάλλον.

Γιατί ο σωστός λογιστής παίζει μεγαλύτερο ρόλο απ’ όσο νομίζετε

Πολλοί αντιμετωπίζουν τον λογιστή ως κάποιον που θα «κάνει τα χαρτιά». Στην πραγματικότητα όμως, ειδικά στο ξεκίνημα, ο λογιστής λειτουργεί περισσότερο ως στρατηγικός συνεργάτης.

Οι πρώτες επιλογές που θα γίνουν — οι ΚΑΔ, το καθεστώς ΦΠΑ, η ασφαλιστική κατηγορία, η δομή της επιχείρησης, ακόμη και ο τρόπος τιμολόγησης — επηρεάζουν άμεσα το κόστος λειτουργίας και τη μελλοντική ευελιξία της δραστηριότητας. Και συνήθως, τα λάθη αυτής της φάσης δεν διορθώνονται εύκολα.

Ένας καλός λογιστής δεν είναι απλώς τεχνικά σωστός. Πρέπει να μπορεί να κατανοήσει το επιχειρηματικό πλάνο του επαγγελματία, να εξηγεί σύνθετα θέματα με απλό τρόπο και να δίνει πρακτικές λύσεις προσαρμοσμένες στις πραγματικές ανάγκες της επιχείρησης.

Τα συνηθισμένα λάθη στην έναρξη μιας επιχείρησης

Πολλοί νέοι επιχειρηματίες προσπαθούν να οργανώσουν μόνοι τους την έναρξή τους, βασιζόμενοι σε αποσπασματικές πληροφορίες από το διαδίκτυο ή σε συμβουλές φίλων και γνωστών. Αυτό συχνά οδηγεί σε επιλογές που αργότερα αποδεικνύονται προβληματικές: λάθος τύπος επιχείρησης για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, ΚΑΔ που δεν καλύπτουν σωστά το αντικείμενο ή φορολογική οργάνωση που δεν ταιριάζει στην πραγματική κλίμακα της επιχείρησης.

Στην πράξη, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου ένας επαγγελματίας χρειάζεται αργότερα να αλλάξει νομική μορφή, να τροποποιήσει φορολογικές επιλογές ή να επανασχεδιάσει τη λειτουργία της δραστηριότητάς του, με επιπλέον κόστος και χαμένο χρόνο.

Πώς βοηθά η KeepMyBooks

Σε αυτό ακριβώς το σημείο έρχεται να καλύψει ένα ουσιαστικό κενό η πλατφόρμα της KeepMyBooks στο www.keepmybooks.gr.

Αντί κάποιος να ψάχνει μόνος του μέσα από ατελείωτες αναζητήσεις, τηλεφωνήματα ή τυχαίες συστάσεις, μπορεί μέσα από την πλατφόρμα να περιγράψει δωρεάν την ανάγκη του και να λάβει προτάσεις συνεργασίας από λογιστές και συμβούλους σε όλη την Ελλάδα.

Το σημαντικότερο όμως δεν είναι μόνο η πρόσβαση σε επαγγελματίες. Είναι η δυνατότητα να συγκρίνει διαφορετικές προσεγγίσεις, εμπειρία και προτάσεις συνεργασίας συγκεντρωμένες σε ένα σημείο. Παράλληλα, μπορεί να επικοινωνήσει απευθείας μέσω chat με τους επαγγελματίες πριν αποφασίσει, ώστε να διαπιστώσει ποιος συνεργάτης ανταποκρίνεται πραγματικά στις ανάγκες της δραστηριότητάς του. Όλα ξεκάθαρα, χωρίς άγχος και ψιλά γράμματα!

Για έναν νέο επιχειρηματία, αυτή η διαδικασία μπορεί να εξοικονομήσει όχι μόνο χρόνο και χρήματα, αλλά και αρκετά από τα λάθη που γίνονται συνήθως στο ξεκίνημα.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για την έναρξη επιχείρησης

Το ξεκίνημα μιας επιχείρησης δεν είναι απλή διαδικασία - είναι στρατηγική απόφαση

Οι περισσότερες επιχειρήσεις δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα επειδή δεν είχαν καλή ιδέα. Αντιμετωπίζουν προβλήματα επειδή οι βάσεις τους στήθηκαν βιαστικά.

Η σωστή νομική μορφή, η σωστή φορολογική οργάνωση και ο σωστός επαγγελματικός συνεργάτης από την πρώτη μέρα μπορούν να επηρεάσουν καθοριστικά το πόσο εύκολα θα αναπτυχθεί μια επιχείρηση τα επόμενα χρόνια.

Και γι’ αυτό, το ξεκίνημα αξίζει να αντιμετωπίζεται όχι σαν μια τυπική διαδικασία, αλλά σαν μία από τις σημαντικότερες επιχειρηματικές αποφάσεις.

Η σωστή προετοιμασία μπορεί να κάνει τη διαφορά ανάμεσα σε μια απλή ιδέα και σε ένα επαγγελματικό ξεκίνημα. Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με Έναρξη μιας Νέας Επιχείρησης, την λειτουργία της πλατφόρμας KeepMyBooks και την διαδικασία δημιουργίας Αιτήματος μπορείτε να επικοινωνείτε και στο email [email protected] ή στο τηλέφωνο επικοινωνίας 6975846550.