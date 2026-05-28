Απώλειες στη Wall Street με φόντο «μάκρο» και πετρέλαιο

Oι επενδυτές εξετάζουν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό, τις παραγγελίες διαρκών αγαθών, τις αιτήσεις επιδομάτων ανεργίας, το ΑΕΠ και το άλμα στις τιμές του πετρελαίου.

Ήπια πτώση μετά το χθεσινό τριπλό ρεκόρ καταγράφεται στη Wall Street την Πέμπτη, καθώς οι επενδυτές εξετάζουν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό, τις παραγγελίες διαρκών αγαθών, τις αιτήσεις επιδομάτων ανεργίας, το ΑΕΠ και το άλμα στις τιμές του πετρελαίου. Ο Dow Jones υποχωρεί 0,39% στις 50.445 μονάδες, ο S&P 500 χάνει 0,13% στις 7.511 μονάδες και ο Nasdaq διολισθαίνει 0,25% στις 26.607 μονάδες.

Ο δείκτης τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE - Personal Consumption Expenditures) επιταχύνθηκε 0,4% για τον μήνα, με τον 12μηνο ΔΤΚ στο 3,8%, σε υψηλό τριετίας. Οι τιμές του πετρελαίου ανέκαμψαν την Πέμπτη, με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αργού πετρελαίου West Texas Intermediate να κερδίζουν 2% φτάνοντας τα 90 δολάρια το βαρέλι, και τα futures του Brent να ενισχύονται σχεδόν 2% φτάνοντας τα 96 δολάρια.

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν στόχευσαν μια αεροπορική βάση των ΗΠΑ, μετά τις νέες επιθέσεις του αμερικανικού στρατού στην Τεχεράνη εναντίον βάσης. Η μετοχή της Snowflake εκτοξεύεται 31,63% αφού εξέδωσε ισχυρές προβλέψεις για το δεύτερο τρίμηνο του οικονομικού έτους, εκτός από την αύξηση των κερδών και των εσόδων του πρώτου τριμήνου. Η πάροχος πλατφόρμας δεδομένων που βασίζεται στο cloud υπέγραψε επίσης ένα σχέδιο για να δαπανήσει 6 δισ. δολάρια για το AWS σε διάστημα 5 ετών.

Οι παραγγελίες διαρκών αγαθών -που περιλαμβάνουν είδη μακράς διαρκείας, όπως αεροπλάνα και συσκευές-κινήθηκαν υψηλότερα τον Απρίλιο στις ΗΠΑ, με μεγαλύτερη άνοδο από όση ανέμεναν οι αναλυτές. Ειδικότερα, οι παραγγελίες ενισχύθηκαν 7,9%, μετά από άνοδο 0,8% τον Μάρτιο. Εξαιρουμένης της κατηγορίας των μεταφορών, οι νέες παραγγελίες ενισχύθηκαν κατά 1,1%. Η αξία των παραγγελιών δομικών κεφαλαιουχικών αγαθών, όπου δεν περιλαμβάνονται αεροσκάφη και στρατιωτικός εξοπλισμός, υποχώρησε 1,1%.

Ο αριθμός των Αμερικανών που υπέβαλαν αίτηση για επίδομα ανεργίας κινήθηκε υψηλότερα την προηγούμενη εβδομάδα, καταγράφοντας μεγαλύτερη άνοδο από αυτήν που ανέμεναν οι αναλυτές. Ειδικότερα, οι αιτήσεις για επίδομα ανεργίας αυξήθηκαν στις 215.000 την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 23 Μαΐου από 210.000 μια εβδομάδα νωρίτερα. Το επίπεδο αυτό είναι το υψηλότερο του τελευταίου μήνα. Οι αναλυτές προέβλεπαν οριακή άνοδο στις 211.000.

Ο μέσος όρος των αιτήσεων για επίδομα ανεργίας εδώ και 4 εβδομάδες, μια λιγότερο ευμετάβλητη μέτρηση, αυξήθηκε 6.300 στις 209.000 ενώ όσοι εξακολουθούν να λαμβάνουν επίδομα ανεργίας διαμορφώθηκαν σε 1,784 εκατ. από 1,782 εκατ. Ο αριθμός των Αμερικανών που υποβάλλουν αιτήσεις για επίδομα ανεργίας -δείκτης για απολύσεις- έχει σταθεροποιηθεί σε χαμηλά επίπεδα, κυμαινόμενος κυρίως μεταξύ 200.000 και 250.000 αιτήσεων την εβδομάδα, από τότε που η αμερικανική οικονομία βγήκε από την ύφεση του 2020.

Η ανάπτυξη της αμερικανικής οικονομίας τους πρώτους τρεις μήνες του 2026 ήταν μικρότερη από ό,τι είχε αρχικά αναφερθεί, σύμφωνα με τη δεύτερη αναθεωρημένη μέτρηση του ΑΕΠ. Η άνοδος του ΑΕΠ κατά το πρώτο τρίμηνο ήταν 1,6% αντί για 2%, που ήταν η προηγούμενη μέτρηση, ανακοίνωσε την Πέμπτη το Γραφείο Οικονομικής Ανάλυσης. Οι καταναλωτικές δαπάνες ενισχύθηκαν κατά 1,4% αντί για 1,6% που είχε εκτιμηθεί αρχικά.